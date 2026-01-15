Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 573
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!
Да. Нет никакого смысла переводить время в строку, т. к. время - это число секунд. С этим числом работать гораздо проще, чем со строками, и быстрее.
Вы одно поправили, а другое испортили))
Во второй части вместо:
верните:
В предыдущей попытке эта строка у Вас была правильной.
Спасибо за ответы! Я оба варианта пробовал.
Не понимаю в чем подвох - все равно при закрытии по стопу тут же заходит:
Произнесите вслух ваше условие и поймёте в чём дело)
По идее там != везде условие, то есть наоборот > должно стоять, если я правильно понял о чем Вы. Но все варианты прогнал - все равно заходит.
Помогите разобраться с логикой, найти ошибку
Подробно закомментировал код.
Нужно, чтобы рисовал фракталы с периодом, причем по типу "зигзага", чтобы последовательно шли нижний верхний нижний фракталы и так далее.
Но по итогу на графике все равно проскакивают повторяющиеся фракты
Основа взята со стандарного индюка фрактала. Скриншот ниже с повторным фракталом на периоде 5
Подскажите, как в MQL4 получить объем открытых позиций по символу, если SYMBOL_SESSION_INTEREST не поддерживается? Спасибо!
Пробежать в цикле по всем позициям, и посчитать их совокупный объём: OrderLots()
Никак не могу понять на основании чего возвращается определенное значение prev_calculated?
как оно вообще вычисляется
Никак не могу понять на основании чего возвращается определенное значение prev_calculated?
как оно вообще вычисляется
Никак не могу понять на основании чего возвращается определенное значение prev_calculated?
как оно вообще вычисляется
Это то значение, которое вернула функция OnCalculate() на прошлой итерации. Об этом прямо написано в документации:
Необходимо отметить связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate() и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.
Задача - найти бар с минимальным закрытием
for(int x=0; x<=xBars -1; x++)
{
counter++;
// Print(Close[x],",,,",counter);
int h = ArrayMinimum(Close[x]);
if(counter > 20) break;
}
Компилятор ругается на Close