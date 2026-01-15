Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1778
Или есть какой-то более простой способ получить это значение?
Внимание, вопрос: является ли верным подходом перебирать в цикле значения буфера индикатора, начиная с нулевого сдвига вглубь, на каждой итерации вызывая функцию iCustom, до тех пор, пока полученное значение не станет отлично от EMPTY_VALUE?
да
Или есть какой-то более простой способ получить это значение?
нет
и все таки. максимально упрощу вопрос. как прописать код чтоб выполнял следующее.
тик-проверка наличие открытого ордера sell в предела +\- ( вверх\вниз) от цены 10 пунктов , при отсутствии открыть ордер sell
на крайняк посоветуйте с чего лутше начать изучать, типа книжки какой. И схоже ли это с языком С++
Уж извините если вопросы крайне мудрые.
перебираете открытые сделки, сравниваете цену открытия - попадает ли она в диапазон от Аск+10 до Аск-10, если попадает значит есть открытый.
"на крайняк" открываете Кодебазу и смотрите как это делать)
valentin104 #:
тик-проверка наличие открытого ордера sell в предела +\- ( вверх\вниз) от цены 10 пунктов , при отсутствии открыть ордер sell
благадарю
Понятно. Я просто зашуганный белорус.
Mihail Matkovskij #:
Спасибо. не повлияло почему то.