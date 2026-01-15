Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1945
Все индикаторы работают в одном потоке. Соответственно каждый индикатор отжирает часть ресурсов процессора. Поставьте 100500 индикаторов с одинаковыми параметрами и что произойдёт с терминалом? Если вам для полного счастья в ближайшие 20 минут достаточно 300 грамм картошки, а вам на плечи положили полный мешок. Как вам это?
Подскажите, где-то встречал в кодобазе рисование в подокне индикатора в таком стиле
Не могу найти
добрый день. Про вайл читал. Не получатся сложить или вычесть.
по мани менеджемнту ни чего сказать не могу. не пробовал.
Приложил последнюю редакцию. Но там я уже все запутал сам для себя)
Order1(2) профит выбранного ордера
Order1(3) лот выбранного ордера
Не смог понять кода.
Попробую объяснить. Надеюсь тикеты нужных ордеров знаете, это очень упрощает задачу. Условия. Есть прибыльный ордер профит больше нуля, есть убыточный ордер, профит меньше нуля и больше прибыльного профита, и есть условие для частичного закрытия убыточного ордера.
В общем, если ордера разнонаправленные можно не думая закрыться через OrderCloseBy. Закроется меньшая убыточная равная меньшей прибыльной части. Нужны лишь 2 тикета.
Можно сложнее, получить OrderProfit() (это деньги) и OrderLots() (это обьем в лотах) обоих ордеров. Посчитать соотношение прибыли к убытку и закрыть прибыльный ордер и эту часть в лотах у убыточного. Перед получением профитов и лотов ордера нужно предварительно выбрать ОрдерСелект.
Смотри индикаторы от Scriptor
Спасибо, нашёл, но немного не то, только на один ряд
По-моему, там и на несколько рядов есть.
Там более 1500 кодов, наверное пропустил, к сожалению
Виталий, вы меня удивляете. Все такие индикаторы основаны на построении DRAW_ARROW с соответствующим кодом. На вашем рисунке квадратики, это код 167
А уж уровень ряда задаётся как пожелает кот или кошка Артёма. Может быть и в целых числах, а может и в десятых долях.
Начните и спросите о том, что не получается.
просто DRAW_ARROW чем не подходит ?
8 буферов если рисовать одним цветом, 16 если двумя.
или DRAW_COLOR_LINE с большой толщиной линии.
смысл что линии всегда на одном уровне (первая 1 вторая 2 etc), только цвет меняется.
Не понятен принцип отступов от низа, чтобы было поровну в несколько рядов
Вот от этого и не могу начать