Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
давно СБ не пользуюсь, не помню половину, а попробуйте сделать программно выделение и снять выделение делая ChartRedraw() обьекта OBJ_EDIT каждый раз, имена обьектов можно из СБ получить, должен быть метод Name
а вдруг?
ЗЫ: и Sleep() скорее всего нужен для ChartRedraw() , но Sleep() не работает в индикаторах
если вы имеете в виду свойство объекта OBJPROP_SELECTED сделать TRUE, то это не то. Так как в данном случае объект выделится на графике, но поле для ввода активным не станет.
проверил на панельках какие были, не работает так выделение обьекта OBJ_EDIT
тогда не знаю, поиском по форуму:
"таб"
"tab"
"фокус ввода"
Можно ли как-нибудь обновлять файл MQL5/logs/*.log не закрывая терминал? Чтобы просматривать его свежее содержимое.
кликните в терминале правой кн.мышки в контекстном меню - открыть , это позволяет получить доступ к файлу журнала
не удобно сделали
кликните в терминале правой кн.мышки в контекстном меню - открыть , это позволяет получить доступ к файлу журнала
не удобно сделали
В каком месте кликнуть?
Ржевского пришлось заткнуть...
На графике имеется два объекта типа OBJ_EDIT
Цель сделать переход между этими двумя полями для ввода по нажатию Tab.
Главная проблема заключается не в чтении события клавиатуры, а как сделать программно поле для ввода активным.
Я так понимаю что нужно использовать user32.dll, но так как я в этом не силен, то прошу помощи.
Спасибо.
решение найдено:
При этом если удалить робота с графика, созданные объекты отобразятся
MQL5, ObjectCreate не рисует ничего, даже не появляются объекты в списке объектов. Создание происходит в OnInit, может в этом проблема?
При этом если удалить робота с графика, созданные объекты отобразятся
Возможно что цена и время для координат объекта оказались равны нулю. Проверить так: Нажать Ctrl+B, в появившемся диалоге нажать кнопку «Все» и посмотреть список существующих объектов. Если нужный есть, открыть свойства и посмотреть координаты.
Ржевского пришлось заткнуть...