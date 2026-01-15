Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1136
Нет. Я выше объяснил же что такое уровень заморозки.
Артем спасибо, завтра посмотрю подробно что это
SL и TP - это ордера. "Уровни" - от-того, что это уровни установки этих ордеров. Можете ещё назвать отступом или дистанцией в пунктах. От этого они не ордерами не станут.
я готов принять то что это так и работает, но не понятно тогда если SL и TP - это ордера, то почему их нет в списке ордеров, например, OrdersTotal(); или HistoryOrdersTotal();
Я понимаю это так )))
1) В чём разница между скриптом и сервисом?
2) Можно ли с советника запустить индикатор на любом необходимом окне без использования шаблонов?
вот функция - из советника https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatoradd
Спасибо!
1) В чём разница между скриптом и сервисом?
скрипт привязан к чарту, сервис нет
скрипт запускается "руками", сервис при запуске терминала
больше не знаю отличий, информации толком нет по сервисам
Правильно понимаю? запущенные индикаторы и советники после закрытия терминала имеют свойства сервиса, а скрипт нет, т.е. если были работающие скрипт, индикатор и советник и терминал был закрыт, то при открытии терминала подгрузятся в окно только индикатор и советник, а скрипт нет?
нет
в общем в MQL "самое главное это чарт"
к чарту привязано все - индикаторы, советники и скрипты
а вот сервис не привязан ни к чему, он запускается именно с терминалом и не имеет чарта, т.е. он не может узнать ничего как обычно... ну _Symbol, _Digits - вообще ничего, что мы привыкли использовать, эти все данные дает чарт
Для индикаторов и ЕА, что чарт закрыть, что весь терминал разницы по сути нет, для сервиса хоть все чарты закрой, а он может работать, до тех пор пока терминал не закроете
ну и запуск - если закрыли ЕА закрытием чарта, то после перезапуска терминала чуда не будет - не будет чарта не будет ЕА, а сервис всегда стартует с запуском чарта
вот как то так, на пальцах ))))
вчера пример сервиса делал, https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page173#comment_16044829
поэкспериментируйте, я не сильно с сервисами разбирался, задач пока для них еще не нашел
ЗЫ: если речь идет о скрипте, ЕА и индикаторе - чем отличается, то индикатор не умеет торговать, но умеет рисовать индикаторными буферами, скрипт умеет то же что и ЕА, но он работает "один раз" и выгружается, чтобы не выгрузился - бесконечный цикл, но все равно терминал при переключении ТФ выгрузит скрипт
вроде проще не могу объяснить, справку первые разделы полистайте, там все написано
Igor Makanu:
а вот сервис не привязан ни к чему, он запускается именно с терминалом и не имеет чарта, т.е. он не может узнать ничего как обычно... ну _Symbol, _Digits - вообще ничего, что мы привыкли использовать, эти все данные дает чарт
Кто вам такое сказал??? Использовать конкретно _Symbol или _Digits, не может, но получить эти значения не составляет труда. Всё что на чарте есть всё можно получить из сервиса. Меня они особо не интересовали, но в свете последних изменений я использую сервис для удаления ненавистных мне стрелок и линий закрытых позиций. Запускается терминал, сервис выполняется и на всех графиках удаляет все эти метки не трогая созданные вручную или другими программами.