Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 566

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Попробуйте функцию:

Не так всё просто если использовать функцию и на валютах и на фьючерсах. Тут надо учитывать процент маржи.


 
Alexey Viktorov:

Не так всё просто если использовать функцию и на валютах и на фьючерсах. Тут надо учитывать процент маржи.

Если мы говорим о потере в проценте, то маржа нас не интересует, она вернётся при закрытии позиции

 
Vitaly Muzichenko:

Если мы говорим о потере в проценте, то маржа нас не интересует, она вернётся при закрытии позиции

Я наверное недоспал... или вообще ещё не проснулся...
 
Alekseu Fedotov:

Возможно

Как? Подскажите пожалуйста!
 
Nikolay Gaylis:

Сочувствую,что Вы заметили только это)

И не только я, Терминал, тоже не видит разницы, по сути вопроса. Выход за пределы массива остался.

 
Vitaly Muzichenko:

Попробуйте функцию:

Спасибо за помощь! К сожалению так и не получилось реализовать универсальное решение, пришлось так сделать:

input double MaximumRisk=0.02;                  //Риск в сделке от депозита

{
 double TickValue   =MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE),
        TickSize    =MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE),
        ContractSize=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE),
        Min_Lot     =MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
        Max_Lot     =MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT),
        Step        =MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);

 {
//Для пар XXXUSD, USDXXX, XAUUSD, XAGUSD, CRYPTO, для кроссов
Lots = NormalizeDouble((((AccountBalance()*MaximumRisk)/(MathAbs(Price-SL)/Point))/TickValue),int(MathAbs(log(Step))));
//Для перечисленного в if
if (Symbol() == "BRN" || Symbol() == "WTI" || Symbol() == "NG" || Symbol() == "NIKK225" || Symbol() == "SPX500")
{Lots = NormalizeDouble(((((AccountBalance()*MaximumRisk))/MathAbs(Price-SL)))/(ContractSize/TickValue),1);}
//Для перечисленного в if
if (Symbol() == "ASX200" || Symbol() == "CAC40" || Symbol() == "NQ100" || Symbol() == "STOXX50" || Symbol() == "DAX30"
 || Symbol() == "FTSE100"  || Symbol() == "IBEX35")
{Lots = NormalizeDouble(((((AccountBalance()*MaximumRisk))/MathAbs(Price-SL)))/(TickValue/TickSize/Point),1);}
 }
}

Подскажите еще пожалуйста, если у брокера плавающее кредитное плечо, как его учесть в расчете лота? Или это не повлияет, если заходить по варианту приведенному выше?

 

Другой индикатор, тоже  array out of range.

На график ставится без проблем, а при вызове из советника пишет ...array out of range in 'HiLo.mq4' (121,15)

В чём проблема?

#property copyright "Copyright ©  november 2015"
#property strict 

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6

#property indicator_color1 RoyalBlue       //DodgerBlue
#property indicator_color2 Crimson         //OrangeRed
#property indicator_color3 Black  //White
#property indicator_color4 Black  //White
#property indicator_color5 Black            //White
#property indicator_color6 Black         //Red

#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2

#property indicator_style3 STYLE_DOT
#property indicator_style4 STYLE_DOT

input int    p        = 10;    // Период
input int    s        = 5;     // Угол наклона
input double distance = 2.0;   // Ширина канала
input bool   showBb   = false;  // Границы канала
input bool   showCl   = true;  // Центральная линия
input int    barsig   = 1;     // Сигнальная свеча (номер)
input int    arrots   = 0;    // Стрелка (отступ)
input int    arrsz    = 0;     // Стрелка (размер)
input int    ATR      = 1000;  // Период ATR
input int    cb       = 1000;  // Сколько свечей в истории

double fx1[],fx2[],hp[];
double z1,z2,ki;
int fs;

double upper[],lower[];
double upar[],dnar[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
//--- indicator buffers mapping
IndicatorBuffers(7);
SetIndexBuffer(0,fx1);
SetIndexBuffer(1,fx2);
SetIndexBuffer(2,lower);
SetIndexBuffer(3,upper);
SetIndexBuffer(4,upar);
SetIndexBuffer(5,dnar);
SetIndexBuffer(6,hp);

SetIndexStyle (4,DRAW_ARROW,0,arrsz);
SetIndexArrow (4,233);
SetIndexStyle (5,DRAW_ARROW,0,arrsz);
SetIndexArrow (5,234);

   if(showBb)
   {SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
    SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
   }
   else
   {SetIndexStyle(2,DRAW_NONE);
    SetIndexStyle(3,DRAW_NONE);
   }
   
    if(showCl)
   {SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
    SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   }
   else
   {SetIndexStyle(0,DRAW_NONE);
    SetIndexStyle(1,DRAW_NONE);
   }

SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int i;
   
   SetIndexDrawBegin(0,Bars-cb);
   SetIndexDrawBegin(1,Bars-cb);

double avg;

ki=2.0/(p+1);

for (i=cb; i>=0; i--) {fx1[i]=Close[i];}

for (int m=0; m<=s; m++)
{
z1=fx1[0];
for (i=0; i<=cb; i++) {z1=z1+(fx1[i]-z1)*ki; hp[i]=z1;}

z2=fx1[cb];
for (i=cb; i>=0; i--) {z2=z2+(fx1[i]-z2)*ki; fx1[i]=(hp[i]+z2)/2;}
}

fs=0;
for (i=cb; i>=0; i--)
{
if (fx1[i]>fx1[i+1]) fs=1;
if (fx1[i]<fx1[i+1]) {if (fs==1) fx2[i+1]=fx1[i+1]; fs=2;}
if (fs==2) fx2[i]=fx1[i]; else fx2[i]=0.0;

avg = iATR(NULL,0,ATR, i+10);
upper[i] = hp[i] + distance*avg;
lower[i] = hp[i] - distance*avg;

if(Close[i+1+barsig]<upper[i+1+barsig] && Close[i+barsig]>upper[i+barsig])
 dnar[i] = High[i]+arrots*Point; else dnar[i] = EMPTY_VALUE;
 
if(Close[i+1+barsig]>lower[i+1+barsig] && Close[i+barsig]<lower[i+barsig])
 upar[i] = Low[i]-arrots*Point; else upar[i] = EMPTY_VALUE; 
}

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

 
PolarSeaman:

Другой индикатор, тоже  array out of range.

На график ставится без проблем, а при вызове из советника пишет ...array out of range in 'HiLo.mq4' (121,15)

В чём проблема?


Нет проверки, что на графике имеется 1000 баров. К примеру, в момент открытия терминала на всех графиках 0 баров, но индикаторы терминал уже запустил (непонятно, зачем он это делает, но факт есть факт). Поэтому любое обращение к индикаторным буферам вызывает выход за пределы массивов таймсерий.

 
Ihor Herasko:

Нет проверки, что на графике имеется 1000 баров. К примеру, в момент открытия терминала на всех графиках 0 баров, но индикаторы терминал уже запустил (непонятно, зачем он это делает, но факт есть факт). Поэтому любое обращение к индикаторным буферам вызывает выход за пределы массивов таймсерий.

if(Bars<cb)return(0);

Всё равно вылетает.

 
PolarSeaman:

Всё равно вылетает.

Потому что проверка в корне неверная. Допустим, Bars вернула 1000, а cb тоже 1000. Затем в цикле на первой итерации i получает значение 1000. В первом же условии тела цикла:

if (fx1[i]>fx1[i+1]) fs=1;

сразу два выхода за пределы массива: обращение к бару с индексом 1000 и с индексом 1001. Ведь если на графике 1000 баров, то первый бар имеет индекс 0, а последний - 999.

Дальше по телу цикла идет обращение к еще более далеким барам а истории:

if(Close[i+1+barsig]<upper[i+1+barsig] && Close[i+barsig]>upper[i+barsig])

Все это нужно учесть при изначальной проверке.

Как делать правильно проверку? посмотрите в примере по функции IndicatorCounted(), в справке по MQL4. Только теперь IndicatorCounted() лучше заменить на совместное использование переменных rates_total (это Bars) и prev_calculated (это IndicatorCounted()).

1...559560561562563564565566567568569570571572573...2693
Новый комментарий