Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Буду Вам очень признателен если скинете ссылки на свои статьи касающиеся моего вопроса.
Спасибо.
В профиле каждого участника форума есть всё.
Статьи посвящены созданию большой библиотеки. Всё там делается постепенно шаг за шагом. Если дать ссылку на статью, в которой описано отслеживание событий, происходящих на счёте, то ничего понятно не будет. Проще ознакомиться с самого начала.
Спасибо. Учебник Ковалева я уже изучил.А какие именно статьи являются началом? Дайте пожалуйста ссылку. Зашел в свой профиль.
В какой раздел нужно зайти что бы получить доступ к статьям о которых Вы говорите?
Спасибо.
Ну... если статьи писали вы, то там и надо искать. А статьи Артёма надо искать в профиле Артёма.
Что касается учебника Ковалёва, так он на столько устарел, что его пора сделать недоступным. От него только один вред уже. Хотя раньше это было полезным.
Замены нет, или не нашел. Недоступным делать или адаптировать к сегодня может?
А сейчас какую равноценную замену учебнику Ковалева можете посоветовать. Так что бы все было в одном месте и очень детально.... как у него в учебнике.Как я понял все статьи Арема посвящены MQL5. А я изучаю и задаю вопросы по MQL4 на котором я написал код для тестера.
Спасибо.
Замены нет, или не нашел. Недоступным делать или адаптировать к сегодня может?
Уже никто и никогда не будет что либо делать для МТ4 и mql4 по той простой причине, что развитие МТ4 остановлено.
это понятно, но сходу mql5 сложен для понимания к сожалению. Согласен с fxsaber, думается мне легче на 4ке, а для оптимизации и других плюшек затаскиваем советник в 5ку. Вообще хотелось бы знать, а есть ли кто, что бы без ООП практики сразу mql5 осилил? После С++ 4ка конечно не актуальна, хотя может и ошибаюсь.
Получается, что я попал не по адресу. То есть, здесь подсказывают новичкам только по mql5. А где же тогда подсказывают новичкам по mql4, не овладев которым в полной мере , понять mql5 невозможно.?
Спасибо.
Один из них я. И С# или С++ никогда не изучал, и никогда не знал что такое ООП.
Поймите простую истину, что mql5 отличается от mql4 только функцией OrderSend() и может ещё несколько функций которые я не помню. Ещё важное отличие, это направление индексации индикаторных буферов. Но это решается в полтычка, хотя лучше привыкнуть к новшеству. А получение значений индикаторов осталось прежним. Я не читал учебник Ковалёва, не знаю что там есть, но очень сомневаюсь, что какое-то решение из этого учебника невозможно было-бы написать пользуясь обновлённым MetaEditor`ом mql4.
Получается, что я попал не по адресу. То есть, здесь подсказывают новичкам только по mql5. А где же тогда подсказывают новичкам по mql4, не овладев которым в полной мере , понять mql5 невозможно.?
Спасибо.
Вы попали по самому правильному адресу. Здесь подсказывают как сделать на mql4 правильно, руководствуясь новой документацией по mql4.
Если вы затрудняетесь в написании чего-то, то задайте конкретный вопрос, что вы написали и что не смогли получить. Только учитывайте, что километровый код с одной непонятной строкой мало кто будет читать. Я точно не буду.