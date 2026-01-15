Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1139
В каком месте надо нажать правую кнопку мыши?
Ctrl T что бы появилось меню внизу, Торговля, Активы, ..... , последнее Журнал. Щелкаем журнал и на одной из записей щелкаем правую кнопку мыши и там просмотр
Возможно что цена и время для координат объекта оказались равны нулю. Проверить так: Нажать Ctrl+B, в появившемся диалоге нажать кнопку «Все» и посмотреть список существующих объектов. Если нужный есть, открыть свойства и посмотреть координаты.
в дебаге прогнал, все ок при создании всех объектов
Добрый день.
Есть ли возможность задать объекту свойство быть всегда выше остальных, в том числе вновь размещённых. Так, чтобы при наложении объектов друг на друга нужный объект никогда не перекрывался сверху?
Я поначалу подумал, что свойство OBJPROP_ZORDER может помочь, если для нужного объекта всегда задавать наибольшее значение. Но как выяснилось на практике, это только приоритет на отлов клика. Визуально объект не поднимается выше всех.
Так же на практике выяснил, что если объект нарисовать последним, то он точно будет визуально выше остальных. Так что либо какое-нибудь свойство, про которое я не знаю, либо перерисовывать объект, который не должен перекрываться сверху каждый раз, когда на графике меняется число объектов. Но при перерисовке столкнулся с проблемой - мерцание объекта который был удалён и нарисован снова. Есть ли способ перерисовать объект красиво, без мерцания, либо сделать его неперекрываемым сверху?
Добрый день.
Свойство OBJPROP_TIMEFRAMES:
OBJ_NO_PERIODS - невидимый на всех периодах,
OBJ_ALL_PERIODS - видимый на всех периодах
Добрый день.
из этого следует, что визуально на переднем плане будет объект с наибольшим индексом.
Я из этой ситуации выхожу следующим образом:
в данном случае у меня в коде присутствует массив имен объектов, созданных не в программе (другие). Как только появляется новый другой объект, я удаляю все объекты, созданные программой (свои) и создаю их заново. В данном случае свои объекты будут всегда иметь наибольший индекс в списке объектов, а значит визуально будут на переднем плане. Но также нужно всегда очищать массив других объектов, в случае их удаления с графика, чтобы массив бесконтрольно не разрастался.
Если нужно контролировать свои объекты, то тут проще. Просто нужно котролировать индексы объектов.
Объекты отображаются согласно индексу:
Я выше показал чем нужно делать. Зачем столько городить, если есть рекомендуемый разработчиками метод?
Хочу индикатор АТР перенести на график цен. Но никак не соображу как именно. Так что бы показывал максимальное движение в волатильности от средней линии того же периода. Если есть у кого код, спасибо Вам, если поделитесь .