Это разве прогрессия? Не инкремент?
count += 1;
Смените аватарку - невозможно относится серьёзно к вашим вопросам - полностью соответствуют персонажу. Отсюда и ответы вам в стиле "Давай, телевидение, просвещай на..."
Чем инициализирован count ? Зачем count увеличиваете в прогрессии?
А такому ты вообще стал-бы отвечать?))))))))))))))))))))
Здравствуйте. Помогите решить небольшую проблему. Создал не большой индикатор. Вроде бы отрисовывает что нужно, но вот прямоугольники, которые он отображает, не рисуются как хотелось бы. Нужно чтобы пока цена его не пробила правая его граница находилась всегда на первой свече. В текущем состоянии кода - он так не делает. Посмотрите пожалуйста, где недосмотрел или косякнул даже. Буду очень признателен
Здравствуйте. В индикаторе функция Alert срабатывает на каждом тике(при выполнении условий). Как замедлить срабатывание алерта на полсекунды, вернее поставить задержку после появления алерта в индикаторе?
Алгоритм примерно такой:
Условие выполнено, взвели курок... Алерт испугался и больше не мешает...
Прошло определённое время, курок отпустили, но условие уже не выполнено... Алерт ждёт выполнения условия.
Смотрите в SymbolInfoInteger() идентификатор SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL.
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров
в MT5 отступы (SL/TP == Stop ордер) ?
в MT5 отступы (SL/TP == Stop ордер) ?
SL - стоповый, TP - лимитный.
нужен универсальный для мт 4 и мт 5 пример или код сортировки массива структур.
Есть у кого либо пример или сам код ?