[Удален]  
ascerdfg:
Это разве прогрессия? Не инкремент?

count += 1;

 
Спасибо! Заработало!
 
Artyom Trishkin:

Чем инициализирован count ? Зачем count увеличиваете в прогрессии?

Alexey Viktorov:

Здравствуйте. Помогите решить небольшую проблему. Создал не большой индикатор. Вроде бы отрисовывает что нужно, но вот прямоугольники, которые он отображает, не рисуются как хотелось бы. Нужно чтобы пока цена его не пробила правая его граница находилась всегда на первой свече. В текущем состоянии кода - он так не делает. Посмотрите пожалуйста, где недосмотрел или косякнул даже. Буду очень признателен

Файлы:
WRB_Analysis_new.mq4  41 kb
 
Здравствуйте. В индикаторе функция Alert срабатывает на каждом тике(при выполнении условий). Как замедлить срабатывание алерта на полсекунды, вернее поставить задержку после появления алерта в индикаторе?
 
HeAic:
Здравствуйте. В индикаторе функция Alert срабатывает на каждом тике(при выполнении условий). Как замедлить срабатывание алерта на полсекунды, вернее поставить задержку после появления алерта в индикаторе?

Алгоритм примерно такой:

Условие выполнено, взвели курок... Алерт испугался и больше не мешает...

Прошло определённое время, курок отпустили, но условие уже не выполнено... Алерт ждёт выполнения условия.

 
Artyom Trishkin:
Смотрите в SymbolInfoInteger() идентификатор SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL.

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров


в MT5 отступы (SL/TP == Stop ордер) ?

 
Pavel Kolchin:

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров


в MT5 отступы (SL/TP == Stop ордер) ?

SL - стоповый, TP - лимитный.

 

нужен универсальный для мт 4 и мт 5 пример или код сортировки массива структур.

Есть у кого либо пример или сам код ?

