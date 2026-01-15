Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1878
У меня проблема в следующем- В списке индикаторов в папке Terminal\MQL4\Indicators индикаторы есть, а непосредственно в самом терминале MQL4 в его списке из которого эти индикаторы перетаскиваются на график, этих самых индикаторов нет. Как сделать так, чтобы и на самом терминале в его списках эти индикаторы появились тоже, чтобы ими можно было пользоваться на графике терминала MQL4 ? На скрине правая сторона это те индикаторы , что доступны в терминала MQL4, а на лево от него индикаторы этого же терминала в папке MQL4 4\Indicators (как пример)
Попробуйте бросить эти файлы в папки Experts и Scripts и посмотрите что появится в соответствующих папках в терминале.
Вероятно что это не индикаторы
Это индикаторы, потому что на других терминалах они отображаются, а конкретно на этом их нет, хотя на самом деле они там
Всё без изменений. Индикаторов на терминале нет
Эта папка (каталог данных), этого терминала?
Попробуйте перегрузить терминал
или щёлкнуть правой кнопкой, вкладка навигатор -- индикаторы , ---- обновить.
Всё без изменений. Индикаторов на терминале нет
Проверьте соответствует ли каталог запущенному терминалу.
Попробуйте переустановить терминал.
Ага… и ОС заодно. Если не поможет замените материнку, процессор или мозги.
1)Да, эта папка от этого терминала.
2)Нет, перезагрузка и обновление ничего не меняет - индикаторов в терминале нет
Данный каталог соответствует запущенному терминалу.
Если взять шаблон из другого терминала, где эти индикаторы есть, то на данном терминале (*назовём его - Конфликтном МТ4) шаблон с индикаторами чётко отображается и соответственно работает, но в списке этих индикаторов в терминале всё равно нет (хотя в действительности они там)
Тогда поможет только установка индикаторов в чистый терминал. То есть, установленный с официального сайта MetaQutes.