Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1878

Новый комментарий
 
Halina Okopna-Pecuch #:
У меня проблема в следующем- В списке индикаторов в папке Terminal\MQL4\Indicators индикаторы есть, а  непосредственно в самом терминале MQL4 в его списке из которого эти индикаторы перетаскиваются на график, этих самых индикаторов нет. Как сделать так, чтобы и на самом терминале в его списках эти индикаторы появились тоже, чтобы ими можно было пользоваться на графике терминала   MQL4  ? На скрине правая сторона это те  индикаторы , что доступны в  терминала   MQL4, а на лево от него индикаторы этого же терминала в папке   MQL4 4\Indicators (как пример)

Попробуйте бросить эти файлы в папки Experts и Scripts и посмотрите что появится в соответствующих папках в терминале.

 
Andrey Sokolov #:

Вероятно что это не индикаторы

Это индикаторы, потому что на других терминалах они отображаются, а конкретно на этом их нет, хотя на самом деле они там

 
Mihail Matkovskij #:

Попробуйте бросить эти файлы в папки Experts и Scripts и посмотрите что появится в соответствующих папках в терминале.

Всё без изменений. Индикаторов на терминале нет

 
Halina Okopna-Pecuch #:

Всё без изменений. Индикаторов на терминале нет

Эта папка (каталог данных), этого терминала?

Попробуйте перегрузить терминал

или щёлкнуть правой кнопкой, вкладка навигатор -- индикаторы ,   ---- обновить. 

 
Halina Okopna-Pecuch #:

Это индикаторы, потому что на других терминалах они отображаются, а конкретно на этом их нет, хотя на самом деле они там

Halina Okopna-Pecuch #:

Всё без изменений. Индикаторов на терминале нет

Проверьте соответствует ли каталог запущенному терминалу. 

 
Mihail Matkovskij #:

Попробуйте переустановить терминал.

Ага… и ОС заодно. Если не поможет замените материнку, процессор или мозги.

 
Alekseu Fedotov #:

Эта папка (каталог данных), этого терминала?

Попробуйте перегрузить терминал

или щёлкнуть правой кнопкой, вкладка навигатор -- индикаторы ,   ---- обновить. 

1)Да, эта папка от этого терминала.

2)Нет, перезагрузка и обновление ничего не меняет - индикаторов в терминале нет

 
Mihail Matkovskij #:

Проверьте соответствует ли каталог запущенному терминалу. 

Данный каталог соответствует запущенному терминалу.

 
Если взять шаблон из другого терминала, где эти индикаторы есть, то на данном терминале  (*назовём его - Конфликтном МТ4)   шаблон с индикаторами чётко отображается и соответственно работает, но в списке этих индикаторов в терминале всё равно нет (хотя в действительности они там)
 
Halina Okopna-Pecuch #:
Если взять шаблон из другого терминала, где эти индикаторы есть, то на данном терминале  (*назовём его - Конфликтном МТ4)   шаблон с индикаторами чётко отображается и соответственно работает, но в списке этих индикаторов в терминале всё равно нет (хотя в действительности они там)

Тогда поможет только установка индикаторов в чистый терминал. То есть, установленный с официального сайта MetaQutes.

1...187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885...2693
Новый комментарий