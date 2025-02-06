Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почитайте
Спасибо за ответ. :)
Виталий, спасибо за ответ, т.е. две внутренние функции заменяем одной: int secondsymb=StrToInteger(StringSubstr(str,1,1)) ?
int Asci=StringGetChar(str,1). Если диапазон ASCII 48-57 не знаком, значит, это Вам не нужно, не принимайте во внимание.
Вы говорили: "Есть строка вида string str="4257". Смотря откуда она пришла. Если есть гарантия, что строка в ASCII кодах, и у Вас в голове уже отложилось, что ASCII код символа "0" (ноль) равен 48, то можно и короче:
int Asci=StringGetChar(str,1). Если диапазон ASCII 48-57 не знаком, значит, это Вам не нужно, не принимайте во внимание.
...ну или же 60 на крайний случай, но никак не 48 )
у программиста в голове может отложиться что 0 = #30
...ну или же 60 на крайний случай, но никак не 48 )
16-ричное 30h = десятичному 48. Это понятно. Но откуда 60 ?
Для меня загадкой было 48
Копировальщики сделок чувствительны к суффиксу валюты? Например, со счета с символом «EUR/USD» скопируется сделка на счет, у которого «EUR/USD.f» ?
Ваше мнение это нормально, что period_converter_ALL делает такие котировки? Обратите внимание на начало месяца. По его мнению месяц может начаться с любого числа. Взял другие котировки с нормальным началом - результаты тестирования совершенно другие.
Всем привет! Еще совсем зеленый в форексе, однако планирую начать с торговых сигналов. Прошу сильно не пинать если в какой-либо ветке уже были подобные вопросы - не нашел.
Вопрос: разработчик говорит, что для нормальной торговли сумма депозита должна составлять 10000$, и леверайдж должен быть 1:400, что конечно же весьма обескураживает, ведь таких денег у новичка нет. Правильно ли будет открыть центовый счет на 100$, т.е 10000 центов, с тем же плечом, и подписаться на сигналы?
Благодарен заранее, буду рад ответам.
Всем привет! Еще совсем зеленый в форексе, однако планирую начать с торговых сигналов. Прошу сильно не пинать если в какой-либо ветке уже были подобные вопросы - не нашел.
Вопрос: разработчик говорит, что для нормальной торговли сумма депозита должна составлять 10000$, и леверайдж должен быть 1:400, что конечно же весьма обескураживает, ведь таких денег у новичка нет. Правильно ли будет открыть центовый счет на 100$, т.е 10000 центов, с тем же плечом, и подписаться на сигналы?
Благодарен заранее, буду рад ответам.
Если есть сигнал, который покроет Ваши расходы на подписку (минимум 30% в месяц доход - реально больше, так как не учитываю накладные расходы), то есть смысл подписываться.
Однако, учтите просадку - большой процент дают мартены (иные усреднители/сеточники) обычно, и, им нужен определенный депозит для выживания - обратите внимание на максимальную просадку и начальный лот в сетке - приведите его в соответствие к 0,01 лоту и оценивайте просадку.
Всем привет! Еще совсем зеленый в форексе, однако планирую начать с торговых сигналов. Прошу сильно не пинать если в какой-либо ветке уже были подобные вопросы - не нашел.
Вопрос: разработчик говорит, что для нормальной торговли сумма депозита должна составлять 10000$, и леверайдж должен быть 1:400, что конечно же весьма обескураживает, ведь таких денег у новичка нет. Правильно ли будет открыть центовый счет на 100$, т.е 10000 центов, с тем же плечом, и подписаться на сигналы?
Благодарен заранее, буду рад ответам.
И нет такого плеча с депозитом в 10 000$, максимум что могут дать, так это 200, и нужно ещё постараться найти такое, а так 100 и не более. Если нужен депозит в 10 000 и плечо 400, то в реальности дадут плечо 100, но депозит уже нужен х4