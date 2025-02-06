Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1162
Здравствуте всем, у меня вопрос, можно ли на лету изменять параметры индикатора, без открытия окна настроек?
https://www.mql5.com/ru/forum/213718#comment_5624828
так я его писал... не понимаю почему именно на парах с jpy показывает неправильно... попробуйте в терминале присоединить на любую пару без jpy, а после на пару с jpy, результаты разные...
Нашел, в чем дело - парах с jpy значение Point другое. Взял MarketInfo("СИМВОЛ",MODE_POINT)). заменил шрифт, его размер и цвет. Еще одну ошибку исправил
сюда бы не мешало добавить синхронизацию по времени, так как не всегда тик приходит на все графики одновременно и при смене бара у Вас будут неправильные данные...
просто у меня примерно такая же система и в реале было замечены расхождения в результатах.
Я решил у себя это таки образом -
это синхронизирует все показания остальных графиков по открытому графику - то есть пока на всех графиках не начнётся новый бар...
посмотрите внимательно выложенный код. А вообще ставил задачу просто устранить ошибки, помочь Сергею в достижении big profit
Подскажите почему значение индикатора iCustom всегда равно 0. Даже на вершинах. Это если получать значения в индикаторе. Тогда как в советнике без проблем. Второй буфер в индикаторе без проблем.
Посмотрите, может быть приложенный скрипт Вам подскажет. ЗигЗаг везде, кроме вершин, равен нулю. iCustom - функция для вычисления пользовательского индикатора
Я специально сказал: -"Даже на вершинах". Т.е на вершинах iCustom должен показывать значения. Что он и делает в советнике. Но не делает в индикаторе. Почему?
посмотрите выложенный скрипт - может быть найдете ответ на Ваш вопрос. Вообще, с помощью скриптов можно многое проверить, выяснить, уточнить ...
изучение скриптов, написание скриптов - хороший способ изучать язык и искать ошибки