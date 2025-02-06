Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1170

Artyom Trishkin:
А почему они должны быть равны?
Потому что там разница только в один тик(а может и без тика) и существенной разницы не может быть.
 

Вот  пример. Свечи 15:30 и 16:00. Горизонтальные линии это разница на М30 межу свечами 15:30 Close и 16:00 Open . Получается, что для терминала, на М30, 30 минут(от свечи в 15:30) заканчиваются в 15:59, а следующая в 16:00. На графике видно, что разница между Close и Open это как раз тело минутной свечи 16:00. Т.е.  метаквотовский period_converter_ALL как бы вставил минутную свечу между Close и Open


 
Александр:

Вы же не видите что твориться внутри свечи, там тоже есть разрывы, вы видите только на переходе на новую

 

Доброго времени суток братья. Скажите почему когда я буферу индикатора присваиваю значение 0 то отображение этого буфера прекращается???

 
Александр:

Не в 15:59 а плюс ещё 60 тысяч миллисекунд на протяжении которых может произойти сколько угодно тиков. Бывает на одной миллисекунде по 2 и более тиков.

 
Mihail Marchukajtes:

Доброго времени суток братья. Скажите почему когда я буферу индикатора присваиваю значение 0 то отображение этого буфера прекращается???

Значит нуль назначен в качестве не отображаемого значения, SetIndexEmptyValue.

Alexey Viktorov:

Значит нуль назначен в качестве не отображаемого значения, SetIndexEmptyValue.


Спасибо, вроде разобрался...

 
Vitaly Muzichenko:

Вы же не видите что твориться внутри свечи, там тоже есть разрывы, вы видите только на переходе на новую

Alexey Viktorov:

Не в 15:59 а плюс ещё 60 тысяч миллисекунд на протяжении которых может произойти сколько угодно тиков. Бывает на одной миллисекунде по 2 и более тиков.

Свеча(минутная и 30 минутная) закрывается Клозом в 15:59:59. В ЭТО ТЖЕ МИГ Опеном открывается следующая по ТОЙ же цене. Можете это и в реале пронаблюдать. А на графике видно, что по нижней линии в 15:59 закрылась свеча на М30, а следующаяв 16:00 открылась по верхней линии. И никакой минуты между ними нет. Одна закрывается тут же другая открывается.

 
Александр:

Свеча(минутная и 30 минутная) закрывается Клозом в 15:59:59. В ЭТО ТЖЕ МИГ Опеном открывается следующая по ТОЙ же цене. Можете это и в реале пронаблюдать. А на графике видно, что по нижней линии в 15:59 закрылась свеча на М30, а следующаяв 16:00 открылась по верхней линии. И никакой минуты между ними нет. Одна закрывается тут же другая открывается.

Как же у вас всё перепутано...У вас следствие опережает причину.

Никто таинственный не закрывает свечу клозом как Солнце саваном...
Просто при наступлении нового тика, открывается следующая свеча - если пришёл тик, соответствующий времени, которое входит в новую свечу, то открывается новая свеча, и этот новый тик будет являться её ценой открытия. А прошлый тик станет ценой закрытия прошлой свечи.

Советую всё же ознакомиться с понятием тика, начинающего свечу. Он всегда один, и он может задержаться по времени, и цена его может быть совсем не той, которая была у прошлого тика, который был последним на прошлой свече, и который стал ценой закрытия свечи (а был просто Bid==Close[0] текущей свечи пока следующая свеча ещё не открылась).

