Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1170
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему они должны быть равны?
Вот пример. Свечи 15:30 и 16:00. Горизонтальные линии это разница на М30 межу свечами 15:30 Close и 16:00 Open . Получается, что для терминала, на М30, 30 минут(от свечи в 15:30) заканчиваются в 15:59, а следующая в 16:00. На графике видно, что разница между Close и Open это как раз тело минутной свечи 16:00. Т.е. метаквотовский period_converter_ALL как бы вставил минутную свечу между Close и Open
Вот пример. Свечи 15:30 и 16:00. Горизонтальные линии это разница на М30 межу свечами 15:30 Close и 16:00 Open . Получается, что для терминала, на М30, 30 минут(от свечи в 15:30) заканчиваются в 15:59, а следующая в 16:00. На графике видно, что разница между Close и Open это как раз тело минутной свечи 16:00. Т.е. метаквотовский period_converter_ALL как бы вставил минутную свечу между Close и Open
Вы же не видите что твориться внутри свечи, там тоже есть разрывы, вы видите только на переходе на новую
Доброго времени суток братья. Скажите почему когда я буферу индикатора присваиваю значение 0 то отображение этого буфера прекращается???
Вот пример. Свечи 15:30 и 16:00. Горизонтальные линии это разница на М30 межу свечами 15:30 Close и 16:00 Open . Получается, что для терминала, на М30, 30 минут(от свечи в 15:30) заканчиваются в 15:59, а следующая в 16:00. На графике видно, что разница между Close и Open это как раз тело минутной свечи 16:00. Т.е. метаквотовский period_converter_ALL как бы вставил минутную свечу между Close и Open
Не в 15:59 а плюс ещё 60 тысяч миллисекунд на протяжении которых может произойти сколько угодно тиков. Бывает на одной миллисекунде по 2 и более тиков.
Доброго времени суток братья. Скажите почему когда я буферу индикатора присваиваю значение 0 то отображение этого буфера прекращается???
Значит нуль назначен в качестве не отображаемого значения, SetIndexEmptyValue.
Значит нуль назначен в качестве не отображаемого значения, SetIndexEmptyValue.
Спасибо, вроде разобрался...
Вы же не видите что твориться внутри свечи, там тоже есть разрывы, вы видите только на переходе на новую
Не в 15:59 а плюс ещё 60 тысяч миллисекунд на протяжении которых может произойти сколько угодно тиков. Бывает на одной миллисекунде по 2 и более тиков.
Свеча(минутная и 30 минутная) закрывается Клозом в 15:59:59. В ЭТО ТЖЕ МИГ Опеном открывается следующая по ТОЙ же цене. Можете это и в реале пронаблюдать. А на графике видно, что по нижней линии в 15:59 закрылась свеча на М30, а следующаяв 16:00 открылась по верхней линии. И никакой минуты между ними нет. Одна закрывается тут же другая открывается.
Свеча(минутная и 30 минутная) закрывается Клозом в 15:59:59. В ЭТО ТЖЕ МИГ Опеном открывается следующая по ТОЙ же цене. Можете это и в реале пронаблюдать. А на графике видно, что по нижней линии в 15:59 закрылась свеча на М30, а следующаяв 16:00 открылась по верхней линии. И никакой минуты между ними нет. Одна закрывается тут же другая открывается.
Как же у вас всё перепутано...У вас следствие опережает причину.
Никто таинственный не закрывает свечу клозом как Солнце саваном...
Просто при наступлении нового тика, открывается следующая свеча - если пришёл тик, соответствующий времени, которое входит в новую свечу, то открывается новая свеча, и этот новый тик будет являться её ценой открытия. А прошлый тик станет ценой закрытия прошлой свечи.
Советую всё же ознакомиться с понятием тика, начинающего свечу. Он всегда один, и он может задержаться по времени, и цена его может быть совсем не той, которая была у прошлого тика, который был последним на прошлой свече, и который стал ценой закрытия свечи (а был просто Bid==Close[0] текущей свечи пока следующая свеча ещё не открылась).