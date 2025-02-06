Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1167
Пачему в тэстэре советник показывает положительную динамику прироста капитала,а в реальном времени торгует в ноль или минус.
Может есть комиссия? Она в MT4 не учитывается, или дело в спреде, если он плавающий, то по умолчанию тестер берет текущее значение, оно например 3 а по факту обычно 23, или из-за моделирования тиков.. много причин может быть.
Патаму што советник написан для тостэра, а не реальной торговли.
Патаму што советник написан для тостэра, а не реальной торговли.
А зачем писать советник для тэстэра?
Обычно, чтоб его потом выставить на продажу, но это как один из вариантов.
Вариант №2: такое пишут по незнанию работы тестере.
подскажите как или где выложить задание на разработку советника, чтобы он отображаются в разделе фриланс, мам нет кнопки "добавить тему" (извините за примитивный вопрос).
В правом верхнем углу ищите.
Да, цикл для заполнения массива нужен будет если данные из файла считываете.
Если прямо в коде будете циферки в массив записывать то цикл не нужен. Можно просто писать так:
double A[10];
A[0] = 1.343;
A[1] = 1.4567; и т.д.
или так double A[10] = {1.344,1.34354,...... };
