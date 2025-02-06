Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1167

Новый комментарий
 
Пачему в тэстэре советник показывает положительную динамику прироста капитала,а в реальном времени торгует в ноль или минус.
 
Aleksej Kravcenko:
Пачему в тэстэре советник показывает положительную динамику прироста капитала,а в реальном времени торгует в ноль или минус.

Может есть комиссия? Она в MT4 не учитывается, или дело в спреде, если он плавающий, то по умолчанию тестер берет текущее значение, оно например 3 а по факту обычно 23, или из-за моделирования тиков.. много причин может быть.

 
Aleksej Kravcenko:
Пачему в тэстэре советник показывает положительную динамику прироста капитала,а в реальном времени торгует в ноль или минус.

Патаму што советник написан для тостэра, а не реальной торговли.

 
Vitaly Muzichenko:

Патаму што советник написан для тостэра, а не реальной торговли.

А зачем писать советник для тэстэра?
 
Aleksej Kravcenko:
А зачем писать советник для тэстэра?

Обычно, чтоб его потом выставить на продажу, но это как один из вариантов.

Вариант №2: такое пишут по незнанию работы тестере.

 
подскажите как или где выложить задание на разработку советника,  чтобы он отображаются в разделе фриланс,  мам нет кнопки "добавить тему" (извините за примитивный вопрос).
 
aleksandr.tr:
подскажите как или где выложить задание на разработку советника,  чтобы он отображаются в разделе фриланс,  мам нет кнопки "добавить тему" (извините за примитивный вопрос).

В правом верхнем углу ищите.


 
Vitalii Ananev:

Да, цикл для заполнения массива нужен будет если данные из файла считываете.

Если прямо в коде будете циферки в массив записывать то цикл не нужен. Можно просто писать так:

double A[10];

A[0] = 1.343;

A[1] =  1.4567; и т.д.

или так double A[10] = {1.344,1.34354,...... };

 
Александр:
Спасибо!
 
Aleksej Kravcenko:
Пачему в тэстэре советник показывает положительную динамику прироста капитала,а в реальном времени торгует в ноль или минус.
Котировки. В реальном времени одни, а на истории, тот же период уже другие. Ищите НЕИЗМЕНЁННЫЕ котировки. Спред еще может быть другой. Проверьте. Еще, обязательно, закрыть тестеру доступ в интернет.

1...116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174...1178
Новый комментарий