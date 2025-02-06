Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1161

Александр:
Где можно взять готовую библиотеку чтобы советники МТ4 работали в МТ5? Скачал парочку, но постоянно что-то приходится переделывать, дополнять. Спасибо!
 
Alexey Viktorov:
Там же только работа с ордерами, а мне нужно полностью. Таймсерии и индикаторы и прочие несовместимости.
 
Александр:
А посмотреть другие работы этого автора мама не разрешает? Да и эту библиотеку надо повнимательней посмотреть. Я-то не смотрел, за ненадобностью, но видел много обсуждений его работ.

 
Alexey Viktorov:

Смотрел и использовал. Там не ВСЕ.

 
Сергей:

Ребят, какая то непонятная проблема.

Если добавляю в код эту строчку 

if ((MARast<(Rast*Point))&&(MARast>(-Rast*Point)) {Alert ("Warning!";}

эксперт отказывается открываться в тестере. 

Строчка почти из учебника не могу понять почему так.

Таже история с if (MathAbs(MARast)<(Rast*Point)) {Alert ("Warning!";}


P.S. //if ((MARast<(Rast*Point))&&(MARast>(-Rast*Point)) {Alert ("Warning!";} открывается нормально.


if ((MARast<(Rast*Point))&&(MARast>(-Rast*Point)) {Alert ("Warning!";}

код надо в сообщение вставлять так ... это раз

второе - посмотрите где у Вас стоят точка с запятой ?

if ((MARast<(Rast*Point))&&(MARast>(-Rast*Point)) Alert ("Warning!");

не знаю Ваших условий но ошибка чисто синтаксическая

// не правильно
Alert ("Warning!";} 
// правильно
Alert ("Warning!"};
 
elmucon:

код надо в сообщение вставлять так ... это раз

второе - посмотрите где у Вас стоят точка с запятой ?

не знаю Ваших условий но ошибка чисто синтаксическая


вижу.. странно компилировался нормально. но это делу не помогло...

дело похоже вот в чем 

   MA1=iMA(NULL,0,Period_MA1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,0);
   MA2=iMA(NULL,0,Period_MA1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,Sdvig);

почему-то сдвиг не работает.. и получается две MA полностью одинаковыми параметрами, при попытке возвести их разность а абсолют происходит какой-то сбой и программа не открывается...


Отсюда вопрос, почему не работает сдвиг и тестер рисует только одну МА?

 
Сергей:

вижу.. странно компилировался нормально. но это делу не помогло...

дело похоже вот в чем 

почему-то сдвиг не работает.. и получается две MA полностью одинаковыми параметрами, при попытке возвести их разность а абсолют происходит какой-то сбой и программа не открывается...


в данном Вами примере это не сдвиг а получение данных с нулевого и с первого бара ... в этом случае на графике обе ма будут одинаковые, а данные MA1 и MA2 будут разные...

плюс к этому то что нулевой бар считается не сформированным и расчёты лучше проводит с первым и более барами ... 

 
Сергей:

вижу.. странно компилировался нормально. но это делу не помогло...

дело похоже вот в чем 

почему-то сдвиг не работает.. и получается две MA полностью одинаковыми параметрами, при попытке возвести их разность а абсолют происходит какой-то сбой и программа не открывается...


Отсюда вопрос, почему не работает сдвиг и тестер рисует только одну МА?


 MA2=iMA(NULL,0,Period_MA1,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_OPEN,0);
 
Aleksey Vyazmikin:


Спасибо ребят. Все заработало... Смотрю в книгу-вижу фигу =)

[Удален]  

Здравствуте всем, у меня вопрос, можно ли на лету изменять параметры индикатора, без открытия окна настроек?


Спасибо, вижу

