Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1161
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где можно взять готовую библиотеку чтобы советники МТ4 работали в МТ5? Скачал парочку, но постоянно что-то приходится переделывать, дополнять. Спасибо!
Там же только работа с ордерами, а мне нужно полностью. Таймсерии и индикаторы и прочие несовместимости.
А посмотреть другие работы этого автора мама не разрешает? Да и эту библиотеку надо повнимательней посмотреть. Я-то не смотрел, за ненадобностью, но видел много обсуждений его работ.
А посмотреть другие работы этого автора мама не разрешает? Да и эту библиотеку надо повнимательней посмотреть. Я-то не смотрел, за ненадобностью, но видел много обсуждений его работ.
Смотрел и использовал. Там не ВСЕ.
Ребят, какая то непонятная проблема.
Если добавляю в код эту строчку
if ((MARast<(Rast*Point))&&(MARast>(-Rast*Point)) {Alert ("Warning!";}
эксперт отказывается открываться в тестере.
Строчка почти из учебника не могу понять почему так.
Таже история с if (MathAbs(MARast)<(Rast*Point)) {Alert ("Warning!";}
P.S. //if ((MARast<(Rast*Point))&&(MARast>(-Rast*Point)) {Alert ("Warning!";} открывается нормально.
код надо в сообщение вставлять так ... это раз
второе - посмотрите где у Вас стоят точка с запятой ?
не знаю Ваших условий но ошибка чисто синтаксическая
код надо в сообщение вставлять так ... это раз
второе - посмотрите где у Вас стоят точка с запятой ?
не знаю Ваших условий но ошибка чисто синтаксическая
вижу.. странно компилировался нормально. но это делу не помогло...
дело похоже вот в чем
почему-то сдвиг не работает.. и получается две MA полностью одинаковыми параметрами, при попытке возвести их разность а абсолют происходит какой-то сбой и программа не открывается...
Отсюда вопрос, почему не работает сдвиг и тестер рисует только одну МА?
вижу.. странно компилировался нормально. но это делу не помогло...
дело похоже вот в чем
почему-то сдвиг не работает.. и получается две MA полностью одинаковыми параметрами, при попытке возвести их разность а абсолют происходит какой-то сбой и программа не открывается...
в данном Вами примере это не сдвиг а получение данных с нулевого и с первого бара ... в этом случае на графике обе ма будут одинаковые, а данные MA1 и MA2 будут разные...
плюс к этому то что нулевой бар считается не сформированным и расчёты лучше проводит с первым и более барами ...
вижу.. странно компилировался нормально. но это делу не помогло...
дело похоже вот в чем
почему-то сдвиг не работает.. и получается две MA полностью одинаковыми параметрами, при попытке возвести их разность а абсолют происходит какой-то сбой и программа не открывается...
Отсюда вопрос, почему не работает сдвиг и тестер рисует только одну МА?
Спасибо ребят. Все заработало... Смотрю в книгу-вижу фигу =)
Здравствуте всем, у меня вопрос, можно ли на лету изменять параметры индикатора, без открытия окна настроек?
Спасибо, вижу