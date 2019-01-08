По каким котировкам тестирует тестер MT5? По котировкам брокера или по котировкам MetaQuotes?
- Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6.
- Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4
- Архивные котировки от Metaquotes
хочу проверить советник на котировках разных брокеров.
если оно всгда тестирует по котировкам МК, то смысла в таком эксперименте нету.
Тестер берёт котировки с того сервера к которому Вы залогинились.
ну в МТ4, когда котировок брокера не хватает, то качает котировки с сервера MetaQuotes, хоть я и подключен к серверу своего брокера.
а в МТ5 может быть такое, что котировки с сервера MetaQuotes загрузит?
ну в МТ4, когда котировок брокера не хватает, то выбивает такое:
а в МТ5 может быть такое, что котировки с сервера MetaQuotes загрузит?
Тестер берёт котировки с того сервера к которому Вы залогинились.Подключитесь к брокеру - будет брать от брокера, подключитесь к диллинговому центру - возьмёт с диллингового центра...
А я хочу протестировать советник, допустим, за год.
Мне что напишет? Что недостаточно истории?
Или недостающую историю скачает с сервера MetaQuotes, и протестирует за целый год?
А если брокер молодой и у него накопилось истории только за месяц.
А я хочу протестировать советник, допустим, за год.
Мне что напишет? Что недостаточно истории?
Или недостающую историю скачает с сервера MetaQuotes, и протестирует за целый год?
Молодость брокера не влияет на объём истории котировок.
Молодость брокера не влияет на объём истории котировок.
а где он их возьмет, если он недавно только появился?
а где он их возьмет, если он недавно только появился?
Если реальные тики отсутствуют, то тики генерируются так как в режиме "Every tick".
P.S. Не надо более 2-3-х лет идти назад.
Если реальные тики отсутствуют, то тики генерируются так как в режиме "Every tick".
P.S. Не надо более 2-3-х лет идти назад.
то какое же это тогда "тестирование по реальным тикам"?
то какое же это тогда "тестирование по реальным тикам"?
Реальные тики на тестере появились где-то 3 года назад.
После выбора сервера брокера и на тестере режима "Every tick on real ticks", во время теста, чтобы не прерывать тест в тех местах где отсутствуют реальные тики, используются моделируемые тики.
После теста(в результатах), с верху указывается количество и качество тиков.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования