По каким котировкам тестирует тестер MT5? По котировкам брокера или по котировкам MetaQuotes?

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не все же брокеры хранят длинную историю по своим символам. иногда брокеры хранят только 2000 баров истории, иногда 14 000.

а если мы тестируем советник за длинный период, как в это время происходит подгрузка котировок?

тестер начинает тестирование и видит, что за это время нету котировок брокера, он их подкачивает с сервера MetaQuotes, доходит до того момента, когда начинаются брокерские котировки и уже начинает использовать котировки брокера?

или так: тастер видит, что котировок брокера не достаточно для тестирования за такой большой период, подгружает все котировки MetaQuotes и тестирует по ним?

в МТ4 можно было подгрузить котировки кнопкой home, или зайти в раздел "архив котировок" и посмотреть какой длины история имеется у брокера. в мт5 же нет раздела "архив котировок", поэтому здесь такую информацию посмотреть невозможно.
 

хочу проверить советник на котировках разных брокеров.

если оно всгда тестирует по котировкам МК, то смысла в таком эксперименте нету.

 
Тестер берёт котировки с того сервера к которому Вы залогинились.
 
Vladimir Karputov:
Тестер берёт котировки с того сервера к которому Вы залогинились.

ну в МТ4, когда котировок брокера не хватает, то качает котировки с сервера MetaQuotes, хоть я и подключен к серверу своего брокера.



а в МТ5 может быть такое, что котировки с сервера MetaQuotes загрузит?

 
danminin:

ну в МТ4, когда котировок брокера не хватает, то выбивает такое:



а в МТ5 может быть такое, что котировки с сервера MetaQuotes загрузит?

Тестер берёт котировки с того сервера к которому Вы залогинились.

Подключитесь к брокеру - будет брать от брокера, подключитесь к диллинговому центру - возьмёт с диллингового центра...
 
А если брокер молодой и у него накопилось истории только за месяц.
А я хочу протестировать советник, допустим, за год.

Мне что напишет? Что недостаточно истории?

Или недостающую историю скачает с сервера MetaQuotes, и протестирует за целый год?
 
danminin:
А если брокер молодой и у него накопилось истории только за месяц.
А я хочу протестировать советник, допустим, за год.

Мне что напишет? Что недостаточно истории?

Или недостающую историю скачает с сервера MetaQuotes, и протестирует за целый год?

Молодость брокера не влияет на объём истории котировок.

 
khorosh:

Молодость брокера не влияет на объём истории котировок.

а где он их возьмет, если он недавно только появился?

 
danminin:

а где он их возьмет, если он недавно только появился?

Если реальные тики отсутствуют, то тики генерируются так как в режиме "Every tick".


P.S. Не надо более 2-3-х лет идти назад. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Если реальные тики отсутствуют, то тики генерируются так как в режиме "Every tick".


P.S. Не надо более 2-3-х лет идти назад. 

то какое же это тогда "тестирование по реальным тикам"?

 
danminin:

то какое же это тогда "тестирование по реальным тикам"?

Реальные тики на тестере появились где-то 3 года назад.

После выбора сервера брокера и на тестере режима "Every tick on real ticks",  во время теста, чтобы не прерывать тест в тех местах где отсутствуют реальные тики, используются моделируемые тики.

После теста(в результатах), с верху указывается количество и качество тиков.

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