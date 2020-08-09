Олег avtomat, 2020.03.13 11:21

Абсолютные курсы - страница 106
Тренога
.
Тренога
.
Интересно... Как вы решили задачу?
Задача решена, скажем так, построением замкнутой системы.
Выходные величины -- компоненты треугольника А, В, С -- полностью "адекватны", проходят проверку соответствия входным задающим сигналам. Здесь все действия проведены в пространстве С0, т.е. без привлечения производных. Поэтому базы А, В, С являются "плавающими", тобишь не являются "абсолютными курсами".
На следующем этапе будут введены производные в нужном количестве, чтобы на выходе получить "абсолютные курсы" А, В, С.
Я тоже долго думал над этой задачкой, как определить абсолютную стоимость доллара и стоимость евро. Пусть в каких-то абстрактных единицах. Пока пришел к таким выводам:
- существует инфляция. Денег становится больше и евро и долларов. Соответственно абсолютная стоимость падает. Так от чего зависит курс?
- Курс зависит от числа человек, использующих эти деньги, общей денежной массы м3 и скорости оборота денег (которая зависит от числа товаров, которое можно купить).
- удалось примерно посчитать стоимость и отношение этих стоимостей, но различия с реальным курсом все еще достаточно большое, а статистические данные не достаточно точные, чтобы использовать это в торговле.
пока остановился на том, что если из макроэкономических показателей можно вычислить примерный курс валют, то это значит, что из курса валют тоже можно примерно вычислить стоимость валюты.
По сути, абсолютная стоимость валюты (правильнее сказать ценность) это число денег, деленное на число использующих ее людей и умноженное на коэффициент скорости оборота денег. Далее уже стоимость одной валюты делится на стоимость другой и получается курс.
По моему я понял как это сделано) Я тоже так решил эту задачу, только у меня используется 8 валют для определения курса. И тоже пришел в решению замкнутой системы. И получилось нечто похожее. Я даже в терминал себе сделал кастомные графики для основных 8 валют.
Поэтому с добавлением производных будет интересно... куда их добавить и что получится
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2020.03.13 11:21
Из набора валютных пар, предлагаемых ДЦ, можно составить некоторое ограниченное множество замкнутых треугольников :
.
В более общем виде :
либо в таком представлении :
.
В самом общем виде можно составить кольцо, включающее все имеющиеся в наличии валютные пары :
.
Направление движения валютных пар треугольника зависит от соотношения скоростей валют, входящих в состав треугольника.
Знание направления движения и скоростей валют, входящих в состав треугольника, однозначно определяет оптимальную рабочую валютную пару и направление торговли.
В самом общем виде можно составить кольцо, включающее все имеющиеся в наличии валютные пары :
.
Поэтому с добавлением производных будет интересно... куда их добавить и что получится
Да. Похоже.
С производными будет посложнее, но намного более интересно и правильно.
Давай сделаем сверку. У меня сейчас 17:46. Через 15 минут, в 18:00 сделаю обновление. То есть, на следующем часе давай посмотрим.Периоды Н1, Н4, Д.
Тренога Н1 18:00
.