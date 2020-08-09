Абсолютные курсы - страница 107
Тренога Н4 18:00
.
Тренога Д 18:00
.
Вы используете период для конвертирования валютной пары в валюты?
Должно быть соответствие. Все три пары рассматриваются на одинаковых ТФ.
Можно же сепарировать по последней цене без тайм-фрейма.
Другой вопрос , что потом валюты всё-равно нужно рассматривать в каком-нибудь скользящем окне что бы видеть динамику.
Тренога Н1
.
У меня вот как вышло, но у меня в формулу сразу 7 пар с евро, 7 пар с долларом и 7 пар с фунтом включено, переделывать на треугольник не стал. Кастомные символы давно делал, и они куда-то опять исчезли. У меня вообще с кастомными символами периодически проблемы то они исчезают после обновления терминала, то свойства символа меняются...
1) Нельзя. Почему? Потому что для выявления закономерностей необходима история.
2) А как иначе увидеть динамику? Никак иначе её не увидеть. (и не надо здесь упоминать различные костыли)
У меня вот как вышло, но у меня в формулу сразу 7 пар с евро, 7 пар с долларом и 7 пар с фунтом включено, переделывать на треугольник не стал. Кастомные символы давно делал, и они куда-то опять исчезли. У меня вообще с кастомными символами периодически проблемы то они исчезают после обновления терминала, то свойства символа меняются...
Похоже, но не совсем...
А проверку обратным счётом ты делаешь?
а, вот оно что, у меня по 1 цене разделяется, без использования окна. Значит все-же разный алгоритм.
Так я же потом могу рассматривать значение на каждом баре , т.е. построить историю.
Похоже, но не совсем...
А проверку обратным счётом ты делаешь?
Да, делаю. Доллар делить на евро, получается евродоллар. Вот например: USD= 0.137742 EUR=0.150792; 0,150792/0,137742=1,09474. Реальный курс UERUSD=1.09474