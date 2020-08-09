Абсолютные курсы - страница 107

Новый комментарий
[Удален]  

Тренога  Н4   18:00


 

.

[Удален]  

Тренога  Д   18:00


 

.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:
Вы используете период для конвертирования валютной пары в валюты?

Должно быть соответствие. Все три пары рассматриваются на одинаковых ТФ.

 
Олег avtomat:

Должно быть соответствие. Все три пары рассматриваются на одинаковых ТФ.


Можно же сепарировать по последней цене без тайм-фрейма. 

Другой вопрос , что потом валюты всё-равно нужно рассматривать в каком-нибудь скользящем окне что бы видеть динамику. 

 
Олег avtomat:

Тренога  Н1


 

.

У меня вот как вышло, но у меня в формулу сразу 7 пар с евро, 7 пар с долларом и 7 пар с фунтом включено, переделывать на треугольник не стал. Кастомные символы давно делал, и они куда-то опять исчезли. У меня вообще с кастомными символами периодически проблемы то они исчезают после обновления терминала, то свойства символа меняются...

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


1)  Можно же сепарировать по последней цене без тайм-фрейма. 

2)  Другой вопрос , что потом валюты всё-равно нужно рассматривать в каком-нибудь скользящем окне что бы видеть динамику. 

1)  Нельзя. Почему? Потому что для выявления закономерностей необходима история.

2)  А как иначе увидеть динамику? Никак иначе её не увидеть. (и не надо здесь упоминать различные костыли)

[Удален]  
Maxim Romanov:

У меня вот как вышло, но у меня в формулу сразу 7 пар с евро, 7 пар с долларом и 7 пар с фунтом включено, переделывать на треугольник не стал. Кастомные символы давно делал, и они куда-то опять исчезли. У меня вообще с кастомными символами периодически проблемы то они исчезают после обновления терминала, то свойства символа меняются...

Похоже, но не совсем...

А проверку обратным счётом ты делаешь?

 
Олег avtomat:

1)  Нельзя. Почему? Потому что для выявления закономерностей необходима история.

2)  А как иначе увидеть динамику? Никак иначе её не увидеть. (и не надо здесь упоминать различные костыли)

а, вот оно что, у меня по 1 цене разделяется, без использования окна. Значит все-же разный алгоритм.

 
Олег avtomat:

1)  Нельзя. Почему? Потому что для выявления закономерностей необходима история.


Так я же потом могу рассматривать значение на каждом баре , т.е. построить историю.

 
Олег avtomat:

Похоже, но не совсем...

А проверку обратным счётом ты делаешь?

Да, делаю. Доллар делить на евро, получается евродоллар. Вот например: USD= 0.137742 EUR=0.150792;  0,150792/0,137742=1,09474. Реальный курс UERUSD=1.09474

1...100101102103104105106107108109110111112113
Новый комментарий