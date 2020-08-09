Абсолютные курсы - страница 105
Курса к чему? (A/ABS)/(B/ABS) = A/B и что? Какой смысл в этом?
Условное абсолютное значение. Как, например, высота над уровнем моря.
Здравствуйте, Dr.F.
Найдено ли вами решение задачи абсолютных курсов?
Понимаю, что много лет уже прошло... Но всё же интересно.
зы
Ветку эту вспомнил благодаря недавно введённым на форуме ссылкам под сообщениями. Полезное дело.
Я тоже долго думал над этой задачкой, как определить абсолютную стоимость доллара и стоимость евро. Пусть в каких-то абстрактных единицах. Пока пришел к таким выводам:
- существует инфляция. Денег становится больше и евро и долларов. Соответственно абсолютная стоимость падает. Так от чего зависит курс?
- Курс зависит от числа человек, использующих эти деньги, общей денежной массы м3 и скорости оборота денег (которая зависит от числа товаров, которое можно купить).
- удалось примерно посчитать стоимость и отношение этих стоимостей, но различия с реальным курсом все еще достаточно большое, а статистические данные не достаточно точные, чтобы использовать это в торговле.
пока остановился на том, что если из макроэкономических показателей можно вычислить примерный курс валют, то это значит, что из курса валют тоже можно примерно вычислить стоимость валюты.
По сути, абсолютная стоимость валюты (правильнее сказать ценность) это число денег, деленное на число использующих ее людей и умноженное на коэффициент скорости оборота денег. Далее уже стоимость одной валюты делится на стоимость другой и получается курс.
Найдено ли вами решение задачи абсолютных курсов?
Все украдено до нас.
Индексы валют.
Нет, это несколько в другую сторону.
Это не то...
Знаю индекс доллара и индекс евро.
Есть ли индексы остальных основных валют (фунт, франк, йена, канадский, австралийский и новозеландский доллары)?
Индекс любой валюты, входящей в индекс доллара, получается из той же нехитрой классической формулы.
Индексы валют, не входящих в индекс доллара (NZD и AUD), отсюда не получить. Если очень нужно, то можно сделать экономический ресерч и составить свою обновленную формулу с учетом всех валют.
П.С. Честно говоря, не понимаю почему до сих пор в индексе доллара фигурирует шведская крона, но отсутствует юань.
