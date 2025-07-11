Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 867
А хоть один баблокосер тут мониторил реальный счет? Я полистал ветку, одни графики из тестера.
Так правилами форума на сигналы запрещено же ссылки размещать.
А сигналы были, но пропадали быстро.
Бабла накосили, скирдуют теперь.
Для этого хороший Скирдователь нужен.
;)
Для этого хороший Скирдователь нужен.
;)
)
)
сенокос не есть баблокос
)
А баблокосеры, потихоньку зелень тюкуют.
)
.
С наилучшими пожеланиями конфидентам.
Автор сообщения о казуальных формах безусловно прав. Обусловленность характера движений экзогенными факторами требует постоянной адаптивности, как бы ни банально это ни звучало. Посему давно заметили, что прогнозировать конкретную траекторию дело неблагодарное, а лучше прогнозировать волатильность. Если не опираться на базисное доминирующее повтряющееся поведение динамической системы, то будет тлен и завод. Игрища с лудоманией вокруг прогнозов - не для профессионалов, ведь профессионалы просто забирают преимущественные наиблее вероятные движения, или иначе говоря, переход системы из менее вероятного состояния в более вероятное. Слава энтропии. Таки да. Соответственно стоит лишь вопрос касательно идентификации маловероятных состояний, частоты переходов и учета рисков в деньгах.
Примечание 1: Зарезервировано для ZOG.
Примечание 2: Достаточно интересным выглядит подход, когда после после "достаточно хороших" уровней доходности система временно приостанавливается с целью защиты прибыли, подобное было предложено в рамках LSPM-оптимизации, с целью определения оптимально-агрессивного поведения, выжимать максимум разумного, проблема в том, что ни начало ни конец удачной фазы, формально пока никто определить не смог.
Примечание 3: Норма L-inf бесспорно имеет выгодные преимущества перед L2, но ведь не случайно методы на L2 получили такое распространение, и в любом случае хотелось подчеркнуть, что отклонение - не обязательно единственный критерий оптимизации, было бы выгоднее не минимизировать отклонения, а максимизировать число возвратов либо минимизировать среднее время возврата, накопительный штраф за отклонения одного знака, а стоп оптимизировать отдельно.
Примечание 4: «Ночь — тоже солнце, отсутствие мифа — миф: наихолоднейший, наичистейший, единственно верный миф”. Жорж Батай.
Примечание 5: Значительное число позитивных сообщений было получено в последнее время от конфидентов и резидентов сект, это не может не радовать, и там рояль, и тут рояль, прям как сговорились все, особенно условия ценовых откатов [информация удалена], однако важно помнить о смене "фаз" и даже годная прибыльная система неизбежно имеет неудачные фазы, когда траектория кривой доходности ползет вдоль нижней границы кокона, и в этот момент очень важно не совершить ошибку второго рода, ложно-отрицательный выбор.
Примечание 6: Для настоящих криптанов будет отрадно узнать, что Matrix и Element используют военные и спецслужбы, включая Бундесвер, правительственные организации Франции и теперь еще воины света с новой системой Delta, не то что эти ваши телеграммы с гигантскими смайлами, так еще через API оказывается можно анархистов ловить теперь.
Примечание 7: Высокие значения PF на коротком интервале как обычно могут скрывать неочевидные риски в виду собственно короткого интервала или банального пересиживания.
Примечание 8: Каждому лжепророку сесть в муравейник, и там пипсовать.
Примечание 9: Наш мир-нексион, он меняется, сейчас он переходном состоянии, важно что получено принципиальное консолидированное решение мировых элит, и теперь лишь вопрос времени для hard reset и трансформации-деколонизации со значительной хаотизацией, что отразится и на финансовых рынках, и есть основания полагать что пророчества Джорджа Фридмена в главе 8. "Становление нового мира" - будут исполнены https://royallib.com/read/fridman_dgordg/sleduyushchie_100_let___prognoz_sobitiy_XXI_veka.html#576709
Примечание 10: Джозеф Кэмпбелл предложил модель мономифа, которая как архетипический шаблон идеально подходит не только для героя, отправляющегося в катабазийное путешествие, сошествие во адъ, но и для трейдера возвращающегося к поиску Грааля, причем еще неизвестно где ад пострашнее, перед терминалом или 𒆳 Иркалла с царствием 𒀭𒄊𒀕𒃲 но в любом случае: land of no return...
Примечание 11: Главное доводить все дела до конца, прям вот до конца: https://exler.ru/bannizm/images/30-09-2022/17.jpg
Примечание 12: Чтобы не потерять больше запланированного случайно можно просто держать средства на неторговом счете, держа на торговом по мере необходимости ровно столько сколько нужно под покрытие позиций. ("А чтобы ничего не слить можно просто работать на заводе" (с) ехидный анонимный конфидент.)
Примечание 13: Давно не секрет, что существуют неофициальные статусы закрытой информации выше "top secret", но не все готовы принять идею о том, что возможно имеются знания и сведения вообще за пределами человеческого восприятия в принципе, в любом случае проверить это нет никакой возможности, находясь в человеческом разуме, а соответствующий опыт настолько индивидуален, что невозможно передать без искажений ни в устной и в письменной форме.
Примечание 14: Манипуляции с профилями объемов, кластеры, накопления, плотности, волны и прочее шарлатанство и мифология про ММ и кукла - это конечно же лженаука, но прикол в том, что даже лжепророки могут периодически быть прибыльными, а отсутствие критического мышления заставляет их верить, что они якобы что-то открыли, какой-то метод, который вроде бы в принципе работает, но вот надо его допилить-дошлифовать, и тогда-то... они годами дрюкают эту лженауку и так и умирут в нищете под мостом...
Примечание 15: Проклятия работают :)
Примечание 16: https://exler.ru/bannizm/images/15-04-2022/11.jpg
Примечание 17: Если вдумчиво поразмыслить над трейдингом по существу, математически и логически, или через оптику теории игр, то будет очевидно, что здесь практически нет совместных win-win стратегий, а значит систематически профитуют те, кто своими действия направляет против консолидированного большинства (речь не о трендах, а о справедливой оценке актива в моменте) таким образом успешен тот кто двигается против толпы, если выразиться метафорически.
Примечание 18: Продолжая мысль о противопотоке, внимательный читатель неизбежно придет к выводу о том, что трейдеры коллективно являются те самыми эоническими магами и колдунами, которые способствуют ускорению экономических трансформаций и отбрасыванию всего неэффективного, отмиранию старых структур, фрактальные узоры жизни и смерти.
Примечание 19: Культура или цивилизация, заявляющая, что у неё нет мифов, обманывает себя, но когда эта ложь осознанно понимается и воплощается как успокоение Майи, она даёт проявиться Форме Всего, о ней говорят и слышат её как тёмный логос обычно молчаливого изначального эона, существующего прежде, позади и за пределами истории.
Примечание 20: Миф о Граале заставляет людей раскрывать в себе лучшие (или худшие) качества, в любом случае заставляет двигаться, тем более что сзади завод, шахта, стройка или окоп.
Примечание 21: Баблос — это своего рода эквивалент психической энергии, как и энергии вообще. Зарабатывая деньги, человек энергию отдаёт. Тратя деньги — получает. Другое дело, что при заработках зачастую с человека этой энергии, «баблоса» стрижётся намного больше (в разы), чем даётся в замен эквивалентно денег. То же самое — когда человек тратит деньги: энергии-«баблоса» ему возвращается очень часто намного меньше, чем он тратит эквивалента денег. По крайней мере, к этой схеме всё в мире стремится. И только сам человек может это неравенство-несправледливость обмена изменить в каждом конкретном случае, если осознаёт всё это. (с) Пелевин.
Примечание 22: Заслуживают глубокого сожаления те сектанты, которые до сих пор не смогли осознать, что если между отдельными сделками нет достаточно сильной статистической связи, то любые манипуляции с объемами просто теряют всякий смысл, пирамиду им на кол.
Примечание 23: Аналогичным образом, можно говорить что апостериорная вероятность ценового события должна иметь какой-то перекос, чтобы случился баблокос.
Примечание 24: В общем случае устойчивый трейдинг возможен, когда есть любого рода лаговая автокорреляция, между движением цены в течение некоторого интервала и любым представлением прошлой иноформации.
Примечание 25: Забавно, что на закрытой конференции один уважаемый сектант случайно включил камеру, и участники увидели, что он сидит голый перед компом и так мило и довольно улыбается, тут можно было бы пошутить про разное всякое, но во-первых это простительно потому что в Таиланде жарко, а во-вторых он всё-таки системно не сливает, как некоторые пророки-свистуны, поэтому особый привет и поздравления ему.
Примечание 26: Если потребуется провести симпозиум на болоте или в арктической тундре, то не обойтись без замечательного грузовика Бурлак, поистине уникальная машина-болотоход, она еще и плавает, а внутри можно обустроить зал для презентаций и библиотеку. https://youtu.be/mHu26fV717g?t=7
Примечание 27: Эоническим магистром может считаться тот, кто ищет свободы от отождествления с архетипами, чтобы иметь возможность любых манипуляций с ними.
Примечание 28: Долой архонтов! Кенома будет свободной!
Данный текст был автоматически сгенерирован нейросетью, поэтому правила Шаббата не были нарушены, всем хорошего настроения.
а я верю))
Но если тогда система генерировала текст, который при ближайшем рассмотрении можно было распознать как машинный — за что некоторые и назвали GPT-3 «генератором умно звучащего бреда», то в обновленной версии-3,5 программа выдает куда более естественные ответы, сложносочиненные фразы, тексты, может имитировать стиль разных поэтов для написания стихов на заданную тему и даже обмануть преподавателя, принявшего сгенерированный программой текст за работу живого студента.
Магический анархо-марксизм, однако. Удивительно мало осознаётся то, как сильно укоренён марксизм в архаично-архетипическом сознании доисторического человека. Первобытные доисторические представления о справедливом устройстве социума легко находят отклик в люмпенизированных слоях общества, полностью пребывающих во власти коллективного бессознательного, и могут завести их сколь угодно далеко по пути безумия. Древний способ купировать это - религия и традиционное общество, современный способ - общество потребления.