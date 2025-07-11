Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 868
Кенома будет свободной!
Плерома тоже!
https://you.com/search?q=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%3F&sharedChatId=3d0def7c-03ce-47fd-972f-94fb85f42c3c&tbm=youchat
Врёт ИИ как сивый мерин) Нет такой платформы - на вопрос привести на неё ссылку привёл нерабочую https://bablockos.com/. Попытки объяснить ему, что ссылка не работает, успехом не увенчались)
Может подведем промежуточный итог?)
За это время боблокосов накопилась куча)
Определим правила оценки и устроим конкурс?
Но только те боблокосы будут участвовать, которые здесь обсуждались.
сдается мне, что даже "жалкие 100% в год" (С) топик-стартер из 1-го поста
не всякому удается зарабатывать
поправьте меня, если я ошибаюсь
Вот так вот... Никакого Баблокоса не существует... Кругом обман... 😭
Лех, а я всё слышу и вижу всеравно )))