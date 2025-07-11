Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 868

transcendreamer #:

Кенома будет свободной!

Плерома тоже!

 
transcendreamer #:  https://royallib.com/read/fridman_dgordg/sleduyushchie_100_let___prognoz_sobitiy_XXI_veka.html



Чтиво в целом занимательное.
 
https://you.com/search?q=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%3F&sharedChatId=3d0def7c-03ce-47fd-972f-94fb85f42c3c&tbm=youchat
Sergey Gridnev #:
https://you.com/search?q=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%3F&sharedChatId=3d0def7c-03ce-47fd-972f-94fb85f42c3c&tbm=youchat

Врёт ИИ как сивый мерин) Нет такой платформы - на вопрос привести на неё ссылку привёл нерабочую https://bablockos.com/. Попытки объяснить ему, что ссылка не работает, успехом не увенчались)

ps
 
Вот так вот... Никакого Баблокоса не существует... Кругом обман... 😭
 
Примечание 29: чтобы торговать прибыльно, нужно всего лишь перед сном съедать по чайной ложке ...
 

Может подведем промежуточный итог?)

За это время боблокосов накопилась куча)

Определим правила оценки и устроим конкурс?

Но только те боблокосы будут участвовать, которые здесь обсуждались.

 

сдается мне, что даже "жалкие 100% в год" (С) топик-стартер из 1-го поста

не всякому удается зарабатывать

поправьте меня, если я ошибаюсь

 
Aleksey Nikolayev #:
Вот так вот... Никакого Баблокоса не существует... Кругом обман... 😭

Лех, а я всё слышу и вижу всеравно )))

 
 
