Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 872
shorturl.at/ltwDX
"Никогда не тяните за хвост, если не знаете, что на другом конце."
К замаскированным URL'ам и QR'ам тоже относится.
А я потянул, там смищно.
Очевидно, имеется восьмая стрелка выходящая из плоскости рисунка и спрятанная за кубом. Если узнать, куда она ведёт, то Граальный Баблокос неизбежен!
неопровергаемое: разворот тренда начинается с движения против него
не вполне очевидное: критический размер этого движения можно посчитать и знать заранее. Например если от верхней точки ZZ падение 900п, то EURUSD надолго вниз. Можно по быстрому графически примерно прикинуть. И есть большое подозрение, что это можно математически доказать.
Соберите выборку высот для тех колен зигзага, с которых начался разворот и сравните её с выборкой для колен, с которых разворот не начался. Для сравнения выборок можно воспользоваться каким-нибудь двувыборочным критерием согласия.
450 - СКО. Противодвиж на 2 СКО, очень точный признак разворота. ZZ просто иллюстрация, чтобы показать от какой точки считать
Ну, тогда с Боллинджером наперевес вперёд в трильонеры)
а вот любимый вами Болинжер не имеет физического смысла :-)