transcendreamer #:
shorturl.at/ltwDX

"Никогда не тяните за хвост, если не знаете, что на другом конце."

К замаскированным URL'ам и QR'ам тоже относится.

 
JRandomTrader #:

А я потянул, там смищно. 

 

 

 
transcendreamer #:

 

Отличная картинка)) 
 
transcendreamer #:

 

Очевидно, имеется восьмая стрелка выходящая из плоскости рисунка и спрятанная за кубом. Если узнать, куда она ведёт, то Граальный Баблокос неизбежен!

 

неопровергаемое: разворот тренда начинается с движения против него 

не вполне очевидное: критический размер этого движения можно посчитать и знать заранее. Например если от верхней точки ZZ падение 900п, то EURUSD надолго вниз. Можно по быстрому графически примерно прикинуть. И есть большое подозрение, что это можно математически доказать. 

 
Maxim Kuznetsov #:

Соберите выборку высот для тех колен зигзага, с которых начался разворот и сравните её с выборкой для колен, с которых разворот не начался. Для сравнения выборок можно воспользоваться каким-нибудь двувыборочным критерием согласия.

 
Aleksey Nikolayev #:

450 - СКО. Противодвиж на 2 СКО, очень точный признак разворота. ZZ просто иллюстрация, чтобы показать от какой точки считать

 
Maxim Kuznetsov #:

Ну, тогда с Боллинджером наперевес вперёд в трильонеры)

 
Aleksey Nikolayev #:

а вот любимый вами Болинжер не имеет физического смысла :-) 

