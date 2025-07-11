Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 875
Если честный человек, то можно обсудить. Там где разбежались-там не известно насколько разбегутся и когда точно. Суть в середине, задетектировав ее, можно уже смотреть, в какую сторону пошли. Там и входить. Для этого надо иметь среднюю зону. Грубо говоря. У неё есть ширина и высота. По ним можно подобрать пары.
вот например:
ширина колеблется, много ложных сигналов
Эта зона не для торговли. Входы после этой зоны.
если такая картинка возможна, то не плохо
если с ориентиром на индикатор с код базы, то не все так радужно как хотелось бы:
Совершенно верно. Даже 100% в год наторговывать стабильно на протяжении нескольких лет не так то просто. На коротком же участке - примеров полно.
Я конечно же прошу прощения, но.... У вас господа в чести сам процесс или результат!? Разъясните нетрезвому, чем лучше ковыряться за 100% в год по сравнению нарубить 500% за месяц !?
И для начала попытайтесь ответить именно на этот вопрос, а рассуждения что , дескать стабильность ... и всё такое , на время отложите.
Я вот сейчас соорудил ордерок ( соорудил на демо счёте, ибо осознаю что малость сыровата система. Но результаты показывает , по вашим меркам завиральные) и побаиваюсь выставить на обозрение. Говорят что за это забанить могут, а мне нужно толкового человека найти. Вот и сижу на раскоряку. А всего то мне от партнёра помощь мне нужна, что бы помог корреляцию найти, где граничные условия на применение моей системы начинаются и заканчиваются. У меня уже глаз замылился. Кучу ограничений сам нашёл, но не все. А на форуме, те что объявили себя "местными" в лучшем случае раздражаются, а те что по проще прямо, без стеснения ненавистью брызжут.
Если есть кто разумный пишите в личку. Я нарываться на скандалы не хочу.
Здесь привожу два терминала с прогнозами на одну и ту же тему.
05 https://charts.mql5.com/35/745/eurusd-m15-alpari-4.png
07 https://charts.mql5.com/35/745/eurusd-m30-alpari.png
В приложение к предыдущему посту , где было опубликован прогноз ( 07 https://charts.mql5.com/35/745/eurusd-m30-alpari.png ) прикладываю исполнение этого прогноза.
07 https://charts.mql5.com/35/748/eurusd-m30-alpari.png
А что если я заявлю целью 100 кратное увеличение баланса. При этом без единого "прокола" !? Вот разозлюсь и поставлю!
Давай уже реал-мониторинг.
кайфоломщик, не даешь человеку пофантазировать :)
Баблокосер и деньги несовместимы, ибо деньги любят тишину, а баблокосеры, наоборот, любят орать и шуметь)
видать хотел написать "баблокосеры", но в спешке забыл закавычить слово, другого объяснения вроде и нет
кайфоломщик, не даешь человеку пофантазировать :)