Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 883
Чтобы не зависеть от хода цены, надо торговать то, что от нее не зависит. Например волатильность. Арбитраж волатильности пар, треугольников и так далее. Можно волатильность отсчетов, сессий, или периодов сходимости... Точки входа определять по статистике инструмента. Так?
Не хотелось бы. Будем надеяться что все в порядке. Вот, смотрю форум, старые и новые ветки, все со временем приходят к арбитражу и усреднению. Про усреднение понятно, оно увеличивает математическое ожидание получения прибыли. А выбор арбитража говорит, что возможности торговать движение цены по одной паре никто так и не нашел. Неужели все сдались, и никто не прогнозирует будущие цены. Или кому-то это удалось. Составил табличку на выходных, по своим размышлениям. Прошу оценить, добавить, убавить.
Подскажите, пожалуйста, как вставлять картинку в сообщение. Кнопка отсутствует.
Вот - по автолинку в вашем посте - https://www.mql5.com/ru/articles/24#insert-image
Или это - вставляется в текст - выше или ниже, лучше по центру, и так далее (тоже самое, что по ссылке):
Если у вас этого нет - то рейтинг еще маленький (цифра под аватарой), как будет больше - это появится.
Летящих по ТА хоть отбавляй. Стесняются просто. 99% гоняются за призрачной ценой.Потому что других вариантов не показали.
Ответом на Ваш вопрос прикладываю скрин.
https://charts.mql5.com/42/514/eurusd-m30-alpari.pngP/S Это плоды многолетнего труда за который я ещё не получил ни копейки. В этой связи пожалуйста не будьте слишком напористы в вопросе " А как? " Прогнозами поделиться я готов с интеллигентными людьми, а саму суть я, поймите меня правильно, не раскрою.
Неужели все сдались, и никто не прогнозирует будущие цены
Интересно кто то смог понять стратегию автора?