prosvetlenniy_mudrec #:

Чтобы не зависеть от хода цены, надо торговать то, что от нее не зависит. Например волатильность. Арбитраж волатильности пар, треугольников и так далее. Можно волатильность отсчетов, сессий, или периодов сходимости... Точки входа определять по статистике инструмента. Так?

Похоже что рена слился.
 

Не хотелось бы. Будем надеяться что все в порядке. Вот, смотрю форум, старые и новые ветки, все со временем приходят к арбитражу и усреднению. Про усреднение понятно, оно увеличивает математическое ожидание получения прибыли. А выбор арбитража говорит, что возможности торговать движение цены по одной паре никто так и не нашел. Неужели все сдались, и никто не прогнозирует будущие цены. Или кому-то это удалось. Составил табличку на выходных, по своим размышлениям. Прошу оценить, добавить, убавить.


Подскажите, пожалуйста, как вставлять картинку в сообщение. Кнопка отсутствует.

prosvetlenniy_mudrec #:
Подскажите, пожалуйста, как вставлять картинку в сообщение. Кнопка отсутствует.

Вот - по автолинку в вашем посте - https://www.mql5.com/ru/articles/24#insert-image
Или это - вставляется в текст - выше или ниже, лучше по центру, и так далее (тоже самое, что по ссылке):

Если у вас этого нет - то рейтинг еще маленький (цифра под аватарой), как будет больше - это появится.

prosvetlenniy_mudrec #:

Летящих по ТА  хоть отбавляй. Стесняются просто. 99% гоняются за  призрачной ценой.Потому что других вариантов не показали. 

 
prosvetlenniy_mudrec #:

Ответом на Ваш вопрос прикладываю скрин.

https://charts.mql5.com/42/514/eurusd-m30-alpari.png

P/S  Это плоды многолетнего труда за который я ещё не получил ни копейки. В этой связи пожалуйста не будьте слишком напористы в вопросе " А как? "  Прогнозами поделиться я готов с интеллигентными людьми, а саму суть я, поймите меня правильно, не раскрою.
 
Да вы просто бог трейдинга.
 
Неужели все сдались, и никто не прогнозирует будущие цены

Со временем люди мудреют и начинают понимать, что угадывать незачем.
 
Интересно кто то смог понять стратегию автора? 
 
Со временем люди мудреют и начинают понимать, что угадывать незачем.
Бинго!
 
Интересно кто то смог понять стратегию автора? 
Где? Тут столько мути, что без 100 грамм запутаться легко. Дайте ссылку взглянуть глазами на сиё чудо.
