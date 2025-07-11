Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 817
Да всё нормально будет😊
значит уже выехал, ну и хорошо
похоже увеличил счет в 100 раз за пол дня и закрыл его, или я чего-то не понимаю:
То что там происходит, можно коротко описать как:
ну я б не сказал, что вот прямо аж чишуя в себе, ничего особенного
да мы справимся, корвалол под рукой если чо - распоказывай обратно сигнал
ну если только ты возьмешь на себя обязательства народ откачивать от того что увидят?!...
В том то и дело, что баланс там вообще не показатель ни разу.
Я об этом МетаКвоту уже сколько лет говорю...
Сань, там рано еще что-то показать.
Я только стартовал торговлю по этой технологии. Хеджированная позиция на неттинге пару-тройку дней набираться будет, потом начнется самое интересное....
да ты покажи, а там разберёмся уже кого и от чего откачивать или накачивать :)