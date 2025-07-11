Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 817

transcendreamer #:

Да всё нормально будет😊

значит уже выехал, ну и хорошо

похоже увеличил счет в 100 раз за пол дня и закрыл его, или я чего-то не понимаю:


 
Безусловно новый рекорд.
Только не увеличил, а уменьшил ;)
 
Oleksandr Volotko #:

Там загрузка депозита на старте твоими терминами "ебейшая".  Счет только сделал/ замониторил. И таки да - там реальный счет.
Дабы не провоцировать у вас "сердечные приступы, мониторинг только для себя ограничил. 

То что там происходит, можно коротко описать как:

Alexandr Krivoshey #:
да мы справимся, корвалол под рукой если чо - распоказывай обратно сигнал
Alexandr Krivoshey #:
ну я б не сказал, что вот прямо аж чишуя в себе, ничего особенного


 
Oleksandr Volotko #:
да мы справимся, корвалол под рукой если чо - распоказывай обратно сигнал

ну если только ты возьмешь на себя обязательства народ откачивать от того что увидят?!...

 
Oleksandr Volotko #:

В том то и дело, что баланс там вообще не показатель ни разу.
Я об этом МетаКвоту уже сколько лет говорю...

 
Oleksandr Volotko #:

Сань, там рано еще что-то показать. 
Я только стартовал торговлю по этой технологии. Хеджированная позиция на неттинге пару-тройку дней набираться будет, потом начнется самое интересное....


Alexandr Krivoshey #:

ну если только ты возьмешь на себя обязательства народ откачивать от того что увидят?!...

да ты покажи, а там разберёмся уже кого и от чего откачивать или накачивать :)

