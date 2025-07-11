Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 816
Надо отзеркалить по вертикали и получится подобие результата советника с мартином.
это можно:
по ходу все в кассах за билетами на дирижабли, не до граалей нынче
будут предлагать лететь стоя - соглашайтесь, не время капризничать
Да всё нормально будет😊 и как раз мы видим, что всё идет в том тренде как и должно идти, и усиление боли и страдания, горя и трагедий является необходимым, в качестве своеобразной космической расплаты, и ускоренной подготовкой для краха, и чем больше скорби тем лучше, как ни странно в конечном итоге, так сказать закрытие гештальта в коллективном масштабе.
Настоящее, прошлое и будущее :)
Точно, похоже😉
!!!(Гулять так гулять)!!!
Условия соревнования: побить рекорд этой ветки увеличить депозит в 100 раз за 1 месяц на реальном счете?!
И чтобы с нулевой просадкой по балансу!...
P.S.: Вот я провокатор ;)
А это вообще забавно, ровно как и не выполнимо.
Давайте забабахаем новое соревнование с настоящим экстремальным видом спорта:
Да ты, мил человек, замониторь счёт и устократь его за месяц. А мы тебе - вечную память и доску почёта!
Хочешь рискнуть, подписавшись на сигнал?
Но в общем и целом - начинай, зрители точно будут.
Или ты уже начал? так там просадка по балансу не нулевая как бы: