Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 816

Новый комментарий
 
Sergey Gridnev #:
Надо отзеркалить по вертикали и получится подобие результата советника с мартином.

это можно:


 
Настоящее, прошлое и будущее :)
 
Oleksandr Volotko #:

по ходу все в кассах за билетами на дирижабли, не до граалей нынче

будут предлагать лететь стоя - соглашайтесь, не время капризничать

Да всё нормально будет😊 и как раз мы видим, что всё идет в том тренде как и должно идти, и усиление боли и страдания, горя и трагедий является необходимым, в качестве своеобразной космической расплаты, и ускоренной подготовкой для краха, и чем больше скорби тем лучше, как ни странно в конечном итоге, так сказать закрытие гештальта в коллективном масштабе.

 
Aleksei Stepanenko #:
Настоящее, прошлое и будущее :)

Точно, похоже😉

 
Давайте забабахаем новое соревнование с настоящим экстремальным видом спорта:

!!!(Гулять так гулять)!!!
Условия соревнования: побить рекорд этой ветки увеличить депозит в 100 раз за 1 месяц на реальном счете?! 
И чтобы с нулевой просадкой по балансу!...

P.S.: Вот я провокатор ;)
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
Условия соревнования: побить рекорд этой ветки
А какой рекорд у этой ветки по твоему? Свистежа было много и от многих, а по факту ничего такого эдакого по сути ветка эта на гора и не выдала. 
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
И чтобы с нулевой просадкой по балансу!...

А это вообще забавно, ровно как и не выполнимо.

 
Alexandr Krivoshey #:
Давайте забабахаем новое соревнование с настоящим экстремальным видом спорта:

!!!(Гулять так гулять)!!!
Условия соревнования: побить рекорд этой ветки увеличить депозит в 100 раз за 1 месяц на реальном счете?! 
И чтобы с нулевой просадкой по балансу!...

P.S.: Вот я провокатор ;)
Да ты, мил человек, замониторь счёт и устократь его за месяц. А мы тебе - вечную память и доску почёта!
[Удален]  
Sergey Gridnev #:
Да ты, мил человек, замониторь счёт и устократь его за месяц. А мы тебе - вечную память и доску почёта!

Хочешь рискнуть, подписавшись на сигнал? 

[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
Условия соревнования: побить рекорд этой ветки увеличить депозит в 100 раз за 1 месяц на реальном счете?! 

Но в общем и целом - начинай, зрители точно будут.

Или ты уже начал? так там просадка по балансу не нулевая как бы:


1...809810811812813814815816817818819820821822823...885
Новый комментарий