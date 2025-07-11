Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 841

Новый комментарий
 
benzovoz #:
Замкнутая/равновесие/ahahahaaha, где то между ними что то есть, особенно если предварительно чего нибудь вштырить)))

Да то понятно, само собой, без этого ведь вообще никакая работа невозможна😵

 
transcendreamer #:

И еще профессор Юсуф с единой универсальной истинной теорией всего сущего - ПНБ!

О, да....!
 

Прибор Наблюдательный Бинокулярный


[Удален]  
Я так понимаю, что Джо не удалось достичь цели, раз молчит. Жаль.
 
Oleksandr Volotko #:
Я так понимаю, что Джо не удалось достичь цели, раз молчит. Жаль.

Джо вчера увидел откат до 250К и закрыл весь дебош ручками  )
Пусть Некола остается чемпионом как "отец технологии". Я слишком высокую загрузку дал, риск воткнуться был невероятный ( закончить как Ринат, в мои планы не входило ).

Мне и четверти ляма с этого забега хватит. Тоже за неделю помоему неплохо ))
Можно было конешно и на 750К руками закрыть, но такую же четверть ляма до планки 1М не дотянул.

[Удален]  
И то верно.
 
Слава Баблокосу! Пророкам слава! 🤩
 
Oleksandr Volotko #:
И то верно.

... Да. Будем считать что мои 75X по максимуму эквити за неделю, не уступили 100Х рекорду Неколы за месяц )
Но я "в тапках" и не слил как Некола на финише. Тем более форвард моделирование после выхода из рынка показало что я принял правильное решение ( если бы не вышел, воткнулся стопудово как Гагарин ).

Пророк Ёпта всётаки :P

Тише едешь - дальше будешь.

 

Бутылка для бензиново-грибной настойки - лучший подарок любому пророку!

бутылка для грибной настойки

 
Aleksey Nikolayev #:

Бутылка для бензиново-грибной настойки - лучший подарок любому пророку!


Грасиес амиго!...

- "от Калуги до Находки тапки - лучшие Кол+God+Кии"
"Если крепко бухануть да повыше натянуть"...

1...834835836837838839840841842843844845846847848...885
Новый комментарий