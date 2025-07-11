Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 841
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замкнутая/равновесие/ahahahaaha, где то между ними что то есть, особенно если предварительно чего нибудь вштырить)))
Да то понятно, само собой, без этого ведь вообще никакая работа невозможна😵
И еще профессор Юсуф с единой универсальной истинной теорией всего сущего - ПНБ!
Прибор Наблюдательный Бинокулярный
Я так понимаю, что Джо не удалось достичь цели, раз молчит. Жаль.
Джо вчера увидел откат до 250К и закрыл весь дебош ручками )
Пусть Некола остается чемпионом как "отец технологии". Я слишком высокую загрузку дал, риск воткнуться был невероятный ( закончить как Ринат, в мои планы не входило ).
Мне и четверти ляма с этого забега хватит. Тоже за неделю помоему неплохо ))
Можно было конешно и на 750К руками закрыть, но такую же четверть ляма до планки 1М не дотянул.
И то верно.
... Да. Будем считать что мои 75X по максимуму эквити за неделю, не уступили 100Х рекорду Неколы за месяц )
Но я "в тапках" и не слил как Некола на финише. Тем более форвард моделирование после выхода из рынка показало что я принял правильное решение ( если бы не вышел, воткнулся стопудово как Гагарин ).
Пророк Ёпта всётаки :P
Тише едешь - дальше будешь.
Бутылка для бензиново-грибной настойки - лучший подарок любому пророку!
Бутылка для бензиново-грибной настойки - лучший подарок любому пророку!
Грасиес амиго!...
- "от Калуги до Находки тапки - лучшие Кол+God+Кии"
"Если крепко бухануть да повыше натянуть"...