Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 770
Вот ток без ритуалов если можно.
Ну Дример грит, что без ритуалов никак. Вот совсем. Всё через ритуалы и проклятия, потом оргия. И только в такой последовательности, а то бывали, мол, случаи, на оргию приходят, а потом тихо сваливают :))
Сам Дример предпочитает собрать людей под предлогом оргии и по тихому свалить до её начала )
Ты был прав: У МетаКвота на "БаблоКосы" аллергия )))Вот и баблокось после этого...
Ему померещились "высокие риски" при среднемаксимальной загрузке депозита в 5% и даже малейших признаков использования "мартышек" НЕТУ.
За слишком большие темпы роста , облепил моего подопечного криками и воплями "слишком большой прирост".
Метаквот развешал на деревьях сливающих "мартышек"/"бандерлогов" и побоялся что их "СОЖРУТ" )))
Я в СервисДеск МетаКвотов так вопрос и запулл: "сливать чтоли надо"? )))
СервисДеск ответил: торгуйте успешно и попадайте в рейтинг и все.
Я им в ответ поставил песню про "Успешная группа тут" от МДК
Alexandr Krivoshey #:
Это все "ритуалы Дримера" стопудов )))
Всё что происходит у всех в этой Вселенной это следствие ритуалов Дримера, а если что-то не происходит - так это тоже следствие ритуалов Дримера.
Ну так оно и будет, если опять Дример ВПСы не сломает без предупреждения ;)
Пройдёт неделя и опять будет Сигнал в Рейтинге. Перестраховываются.
А ты сам считаешь нормальным 50% за 4 трейда?
не 4 а 6, и 6*4 = 24 сделки по разным инструментам.
И среднемаксимальная загрузка всего 5% и мартышек никаких на горизонте и в помине не было, так что криминала никакого тут нет.> 5 = баблокос %)
А вообще в чем-то ты прав: за 2 недели 5 раз бахнуть лицом по батарее доходность Сбербанка с 9% в год, это внатуре хамство еще то... )))
Статистика имеет следующие пороги доверия:
1 раз - случайность;
2 - совпадения
3 - тенденция
4 - закономерность
Всё что происходит у всех в этой Вселенной это следствие ритуалов Дримера, а если что-то не происходит - так это тоже следствие ритуалов Дримера.
Дример хороший😀
Про палку с вазелином на гербе Северной Евразии - это было забавно😄
А не так давно запилили проект крипто-мышей и им в ДНК биткойны шьют:
https://www.vice.com/en/article/5dg5az/the-quest-to-put-bitcoin-in-mouse-dna-with-a-genetically-engineered-virus
Это к вопросу про вирусы и прочее...
Умножай на 100.
Истинные зелаторы и адепты истинного Баблокоса ценят надежную лонг-ран статистику.
Сам Дример предпочитает собрать людей под предлогом оргии и по тихому свалить до её начала )
Иногда просто накатывает меланхолия и ОКР с маниакально-депрессивным психозом😃
У меня речь об этапе определения параметров советника посредством оптимизации по прибыли. Пафос в том утверждении, что уже на этом этапе прибыль должна считаться точно также, как она планируется потом извлекаться.
Да, несомненно, иначе опт будет выдавать не те параметры.
Например, неправильным будет вариант, при котором параметры ищутся при прогонах с фиксированным лотом, а в реальной торговле планируется использовать сложное управление объёмами.
Думаю сначала лучше оптить равновеликий риск (чтобы сравнивать с прямой) а потом оптить с ММ следующим этапом, хотя в принципе можно наверное и сразу с ММ, просто есть шанс проглядеть что-то и растущие кривые менее удобно смотреть.
Кроссвалидация, конечно, совсем не помешает. Особенно если помимо параметров нужно найти ещё и какие-нибудь метапараметры.
Хотелось бы научиться формировать мета-параметры автоматически🙄
Монте-Карло, на мой взгляд, это уже следующий этап, когда параметры советника уже зафиксированы и мы пытаемся понять (в условиях искусственной неопределённости) как будет выглядеть неопределённость прибыли. Основная цель чего, по моему, понять сколько денег можно доверить советнику.
МК это просто чтобы посмотреть насколько плохо всё может быть при условии что текущая статистика в принципе сильно не ухудшится.
Новички считают профиты, профессионалы начинают с риска.
Соответственно глубина кокона ниже нуля - это и есть сколько денег нужно держать под обеспечение данной стратегии.