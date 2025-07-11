Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 831
Угу!...
То есть будет как в прошлый раз, да?😆
1. "Путина - бояться"
2. "В сортир не ходить"
Да. Указ 206 Правительства РФ:
Да можно и наоборот😁 (поменять слова местами)🤣
2. Не бояться ходить
Прошу УССР(=USSR)аться!
Р180(САТА)=АТАС!
Пророк выдаёт адские заклинания для низвержения или магической трансформации каннибальской северо-евразийской империи.😄
Теперь остается еще составить гиперсигилу для генерации бесконечного профита.
И всё будет очень хорошо.
Сигилизация есть опыт формирования и реализации процесса желания. Теории стоящие за техниками бесконечны, обычно они твёрдо базируются на психоанализе Фрейда и/или на Юнгианской психологии. Независимо от того, пытается ли кто-то рационалистически объяснить механику работы самих сигил, одно всегда неизменно – сигилы работают. Они работают в подсознании, во что бы вы не «верили», не зависимо от ваших убеждений. Они работают вне зависимости от вашей «веры» в действенность «магии» и тому подобное. В этом их преимущество, и в этом их недостаток, несмотря на простоту техники. Ибо если бы мы были достаточно осведомлены ещё в юности, то наши желания не были бы мелочны, не были бы нам столь безразличны ...Итак, посредством сигил, фокус переносит нас в критическое исследование процессов желания. Исследующие должны подвергать перекрёстному опросу свои желания до полной уверенности в их истоках, в их мотивациях, в их необходимости и в необходимости результатов к которым они должны привести. Как только Воля установлена, остаётся ни что иное как вопрос перехода к делу!
...
"Дубина" Ильи Муромца (=Муромцев С. А. )
Перевод Параграфа 38 "Основ Права, Непрерывность Права" (С) Муромцев С. А.
§38 Непрерывность права
Юридическое воззрение игнорирует прекращение правового отношения, совершенное такими действиями, влияние которых может устраниться само собой или может быть устранено действием юридической санкции, либо личными силами субъекта отношения. Если правовое отношение, признанное однажды установленным, становится почему-либо действительной невозможностью для субъекта (физическое уничтожение обладаемой вещи), то все правопризнается уничтоженным..
*
Истинные мудрецы знают, что все дхармы пусты, и абсолютная реальность неописуема словами и концептуальными умопостроениями, тем более в наше время, когда объекты второго рода способны погрузить зрителя и актора в состояние глубочайшей иллюзии, вплоть до упорной самоубийственности как в сказке про гамельнского дудочника-крысолова, но в намного больших масштабах, и тем более рыночные феномены способны обманывать многократно и многослойно, поэтому как всегда актуализируется вопрос о подлинной природе (подлинной природе Грааля, Будды или орбитально-рептилоидной администрации) вместе с тем, однако, многие согласятся, что невозможно утверждать ни реальность, ни нереальность дхарм, находясь в плену материальных объектов, сегодня разные секты предлагают самые разные модели онтологии и учения о спасительном Граале, однако на практике ни одна не имеет окончательной артикулированности, логической, математической, философской завершенности, и всякий раз кажется, что смысл уловлен в словах и формулах, но это просто облепившая ум паутина, и сектанты как поэты в эпоху метамодерна лишь транслируют старинные архетипические нарративы выдавая их за актуальную культурную реальность, тогда тем более конфидентам будет любопытно узнать, что некоторые системы даже с низкими показателями PF могут иметь высокую стабильность и высокий recovery на длинной дистанции при условии относительно хорошо сохраняющегося соотношения вероятностей, в то время как более традиционные системы имеют больший разброс winrate от периода к периоду и способны удерживаться только при условии высоких PF, то есть более агрессивны по соотношению средних и соотношению мю/сигма, ведь как известно даже на прибыльной в целом статистике порой могут быть локальные даунтренды, разочаровывающие инвесторов, и постижение ими пустоты всех наблюдаемых графических феноменов неизбежно приводит их к меланхолично-философскому отношению к этим фрактальным узорам жизни и смерти, внезапно они обнаруживают отсутствие самости, признают что "меня не будет ни здесь, ни в трансцендентном, ни где-либо еще", а учитывая глобальный кризис и [В-слово] вообще релоцируются и предаются более земным проблемам, хотя несомненно сейчас уже начинаются положительные тренды новостей и царство Саурона уже получает заслуженную кару, улан-баторы/уруки теряют позиции сразу после их провозглашения, и это весьма забавно, и Барад-Дур несомненно падёт, но мы еще не знаем всей глубины последствий всего этого ужаса, и как он отразится на экономике и рынках Валинора и Средиземья, не провалится ли капитализм в Чертоги Безвременья, ведь уже сейчас например ООН публикует напрягающие исследования, более 1.7 миллиарда людей в мире окажутся за чертой бедности по прогнозам, казалось бы какое дело капиталистам до бедняков, но ведь это радикально усилит социальную напряженность, возможно даже революции, и это может пошатнуть сложившуюся глобальную финансовую модель, чего мы никак не можем допустить, хотя бы потому что это вероятно сломает работу всех Граалей, и даже дальнейшие исследования станут бесполезными, придётся пойти на завод, а там уже все рабочие места заняты роботами, и придётся обслуживать роботов, вот какова глубина унижения человеческого достоинства, при том что фактически все обещания современной цивилизации так и не были выполнены, какой уж там киберпанк, surveillance capitalism в еще более худшей форме, и на фоне этого пугающим образом усиливается кошмарный хтонический культ, достоверность которого уже не вызывает сомнения, благодаря многочисленным репортам в соответствующих каналах, и который с культурологической и метафизической точек зрения был наилучшим образом описан в недавнем интервью Михаила Эпштейна от 2 октября, детали которого поражают своей невообразимой неописуемой жестокостью и зловещей гиперборейской каннибальской антигуманностью, вот что случается когда метафизика предельного материализма умножается на архаичный инстинкт абиссальных карбонариев (все знают кто это такие) и возводится в степень Абсолюта с оркестрацией из хайдеггеровщины и рене-геноновщины, а еще говорят что философия далека от жизни, ха-ха, да ведь эта конфликт систем мышления уже почти привёл этот мир на грань катастрофы, но даже после конца света следует уважительно относиться к тайнам сект и клубов и не раскрывать никаких подробностей относительно их magnorum operum, в увиденном будет только увиденное, в услышанном – только услышанное, в ощущаемом – только ощущаемое, в осознаваемом – только осознаваемое, и следует с осторожность доверять тестам об эквивалентности распределений выборки и генеральной совокупности, только так можно справиться с пространством нелинейных нарративов и плавающих смыслов, осознавая отсутствие себя в каждом из этих актов, психонавт выходит за ограничения каузальности в чистый нексион, и в целом суть практики в том, что вы не прыгаете за концепциями и оценками, а ввинчиваетесь в реальность так плотно и непосредственно, что исчезаете, вернее, вы не ввинчиваетесь в реальность – скорее, вы перестаете из нее ежесекундно вывинчиваться, и на прокладку из "я" просто не остается времени, его не остается даже для вашей любимой пустоты (во взаимообусловленном мире нет ни самостоятельных сущностей, ни первопричины, на которые можно было бы опереться; именно поэтому, мир пуст, и пустота тоже пуста) ни даже для упомянутой ранее пророком концепции непрерывности права, который вероятно пытается инвокировать киберкоммунизм доступными ему средствами психической алхимии, ибо узрел он что мир погружается в тлен, и неявно, как говорили иные мудрецы, намекает: как на пустоту взирай ты на этот мир, и разрушив обычное понимание себя, ты поборешь и смерть, владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир, и не мертво то, что в вечности живет, со смертью времени и смерть умрет, невозможно уничтожить мага, который избрал своей целью скольжение над бездной, попросту говоря чтобы не умереть при конце света и не получить разочарования нужно всего лишь перестать существовать заранее, отказавшись от материальных субстратов, выйти за границы экзистенции, тем более что все подлинные архетипические Граали находятся в платоновском Эйдосе, что означает на практике например это было бы обидно получить глубокую просадку если концентрация средств сосредоточена в уязвимых активах, и тут вдруг начинается настоящая [В-слово], а если случится скачок курсов сравнимый с прецедентом ШНБ 2015 года, то некоторое время все коконы и валютные портфели будут ужасно искажены (но это неточно) и будет сплошной тлен.
*
R180(VENOM)=!!!MONEY!!!
Насчёт Чертогов Безвременья не уверен, но грядущие пертурбации неизбежны в любом случае. Основная причина оных - неизбежное приближение к точке максимума количества людей. Демографический переход очевидно станет повсеместным и неизбежно приведёт к стабилизации количества населения и, возможно, даже к последующей депопуляции. Это обязательно скажется на всех глобальных экономических механизмах, которые так или иначе были заточены на постоянный прирост населения (и его благосостояния).
Старушка Бьорк продолжает жечь ⚡💥