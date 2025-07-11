Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 831

Новый комментарий
 
Alexandr Krivoshey #:
Угу!... 
Можно посмотреть так, что все УССР(=USSR) утся )))

То есть будет как в прошлый раз, да?😆

 
transcendreamer #:

То есть будет как в прошлый раз, да?😆

Да. Указ 206 Правительства РФ:

1. "Путина - бояться"
2. "В сортир не ходить"
 
Alexandr Krivoshey #:
Да. Указ 206 Правительства РФ:

1. "Путина - бояться"
2. "В сортир не ходить"

Да можно и наоборот😁 (поменять слова местами)🤣

 
transcendreamer #:

Да можно и наоборот😁 (поменять слова местами)🤣

1. Путина - в сортир
2. Не бояться ходить





Прошу УССР(=USSR)аться!

Р180(САТА)=АТАС!


 

Пророк выдаёт адские заклинания для низвержения или магической трансформации каннибальской северо-евразийской империи.😄

Теперь остается еще составить гиперсигилу для генерации бесконечного профита.

И всё будет очень хорошо.

Сигилизация есть опыт формирования и реализации процесса желания. Теории стоящие за техниками бесконечны, обычно они твёрдо базируются на психоанализе Фрейда и/или на Юнгианской психологии. Независимо от того, пытается ли кто-то рационалистически объяснить механику работы самих сигил, одно всегда неизменно – сигилы работают. Они работают в подсознании, во что бы вы не «верили», не зависимо от ваших убеждений. Они работают вне зависимости от вашей «веры» в действенность «магии» и тому подобное. В этом их преимущество, и в этом их недостаток, несмотря на простоту техники. Ибо если бы мы были достаточно осведомлены ещё в юности, то наши желания не были бы мелочны, не были бы нам столь безразличны ...Итак, посредством сигил, фокус переносит нас в критическое исследование процессов желания. Исследующие должны подвергать перекрёстному опросу свои желания до полной уверенности в их истоках, в их мотивациях, в их необходимости и в необходимости результатов к которым они должны привести. Как только Воля установлена, остаётся ни что иное как вопрос перехода к делу!


 
transcendreamer #:

Пророк выдаёт адские заклинания для низвержения или магической трансформации каннибальской северо-евразийской империи.😄

Теперь остается еще составить гиперсигилу для генерации бесконечного профита.

И всё будет очень хорошо.


...
"Дубина" Ильи Муромца (=Муромцев С. А. )



Перевод Параграфа 38 "Основ Права, Непрерывность Права" (С) Муромцев С. А.

§38 Непрерывность права

Юридическое воззрение игнорирует прекращение правового отношения, совершенное такими действиями, влияние которых мо­жет устраниться само собой или может быть устранено действием юридической санкции, либо личными силами субъекта отношения. Если правовое отношение, признанное однажды установленным, становится почему-либо действительной невозможностью для субъекта (физическое уничтожение обладаемой вещи), то все право

признается уничтоженным..
§38 Непрерывность права
  • 5rik.ru
Юридическое воззрение игнорирует прекращение правового отношения, совершенное такими действиями, влияние которых мо­жет устраниться само собой или может быть устранено действием юридической санкции, либо личными силами субъекта отношения. Если правовое отношение, признанное однажды установленным, становится почему-либо действительной...
 

*

Как работает баблокос:
Как работает баблокос:
  • www.yapfiles.ru
Бесплатный сервис для хранения и публикации мультимедийных файлов на интернет-сайтах, форумах, в блогах и дневниках.
 

Истинные мудрецы знают, что все дхармы пусты, и абсолютная реальность неописуема словами и концептуальными умопостроениями, тем более в наше время, когда объекты второго рода способны погрузить зрителя и актора в состояние глубочайшей иллюзии, вплоть до упорной самоубийственности как в сказке про гамельнского дудочника-крысолова, но в намного больших масштабах, и тем более рыночные феномены способны обманывать многократно и многослойно, поэтому как всегда актуализируется вопрос о подлинной природе (подлинной природе Грааля, Будды или орбитально-рептилоидной администрации) вместе с тем, однако, многие согласятся, что невозможно утверждать ни реальность, ни нереальность дхарм, находясь в плену материальных объектов, сегодня разные секты предлагают самые разные модели онтологии и учения о спасительном Граале, однако на практике ни одна не имеет окончательной артикулированности, логической, математической, философской завершенности, и всякий раз кажется, что смысл уловлен в словах и формулах, но это просто облепившая ум паутина, и сектанты как поэты в эпоху метамодерна лишь транслируют старинные архетипические нарративы выдавая их за актуальную культурную реальность, тогда тем более конфидентам будет любопытно узнать, что некоторые системы даже с низкими показателями PF могут иметь высокую стабильность и высокий recovery на длинной дистанции при условии относительно хорошо сохраняющегося соотношения вероятностей, в то время как более традиционные системы имеют больший разброс winrate от периода к периоду и способны удерживаться только при условии высоких PF, то есть более агрессивны по соотношению средних и соотношению мю/сигма, ведь как известно даже на прибыльной в целом статистике порой могут быть локальные даунтренды, разочаровывающие инвесторов, и постижение ими пустоты всех наблюдаемых графических феноменов неизбежно приводит их к меланхолично-философскому отношению к этим фрактальным узорам жизни и смерти, внезапно они обнаруживают отсутствие самости, признают что "меня не будет ни здесь, ни в трансцендентном, ни где-либо еще", а учитывая глобальный кризис и [В-слово] вообще релоцируются и предаются более земным проблемам, хотя несомненно сейчас уже начинаются положительные тренды новостей и царство Саурона уже получает заслуженную кару, улан-баторы/уруки теряют позиции сразу после их провозглашения, и это весьма забавно, и Барад-Дур несомненно падёт, но мы еще не знаем всей глубины последствий всего этого ужаса, и как он отразится на экономике и рынках Валинора и Средиземья, не провалится ли капитализм в Чертоги Безвременья, ведь уже сейчас например ООН публикует напрягающие исследования, более 1.7 миллиарда людей в мире окажутся за чертой бедности по прогнозам, казалось бы какое дело капиталистам до бедняков, но ведь это радикально усилит социальную напряженность, возможно даже революции, и это может пошатнуть сложившуюся глобальную финансовую модель, чего мы никак не можем допустить, хотя бы потому что это вероятно сломает работу всех Граалей, и даже дальнейшие исследования станут бесполезными, придётся пойти на завод, а там уже все рабочие места заняты роботами, и придётся обслуживать роботов, вот какова глубина унижения человеческого достоинства, при том что фактически все обещания современной цивилизации так и не были выполнены, какой уж там киберпанк, surveillance capitalism в еще более худшей форме, и на фоне этого пугающим образом усиливается кошмарный хтонический культ, достоверность которого уже не вызывает сомнения, благодаря многочисленным репортам в соответствующих каналах, и который с культурологической и метафизической точек зрения был наилучшим образом описан в недавнем интервью Михаила Эпштейна от 2 октября, детали которого поражают своей невообразимой неописуемой жестокостью и зловещей гиперборейской каннибальской антигуманностью, вот что случается когда метафизика предельного материализма умножается на архаичный инстинкт абиссальных карбонариев (все знают кто это такие) и возводится в степень Абсолюта с оркестрацией из хайдеггеровщины и рене-геноновщины, а еще говорят что философия далека от жизни, ха-ха, да ведь эта конфликт систем мышления уже почти привёл этот мир на грань катастрофы, но даже после конца света следует уважительно относиться к тайнам сект и клубов и не раскрывать никаких подробностей относительно их magnorum operum, в увиденном будет только увиденное, в услышанном – только услышанное, в ощущаемом – только ощущаемое, в осознаваемом – только осознаваемое, и следует с осторожность доверять тестам об эквивалентности распределений выборки и генеральной совокупности, только так можно справиться с пространством нелинейных нарративов и плавающих смыслов, осознавая отсутствие себя в каждом из этих актов, психонавт выходит за ограничения каузальности в чистый нексион, и в целом суть практики в том, что вы не прыгаете за концепциями и оценками, а ввинчиваетесь в реальность так плотно и непосредственно, что исчезаете, вернее, вы не ввинчиваетесь в реальность – скорее, вы перестаете из нее ежесекундно вывинчиваться, и на прокладку из "я" просто не остается времени, его не остается даже для вашей любимой пустоты (во взаимообусловленном мире нет ни самостоятельных сущностей, ни первопричины, на которые можно было бы опереться; именно поэтому, мир пуст, и пустота тоже пуста) ни даже для упомянутой ранее пророком концепции непрерывности права, который вероятно пытается инвокировать киберкоммунизм доступными ему средствами психической алхимии, ибо узрел он что мир погружается в тлен, и неявно, как говорили иные мудрецы, намекает: как на пустоту взирай ты на этот мир, и разрушив обычное понимание себя, ты поборешь и смерть, владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир, и не мертво то, что в вечности живет, со смертью времени и смерть умрет, невозможно уничтожить мага, который избрал своей целью скольжение над бездной, попросту говоря чтобы не умереть при конце света и не получить разочарования нужно всего лишь перестать существовать заранее, отказавшись от материальных субстратов, выйти за границы экзистенции, тем более что все подлинные архетипические Граали находятся в платоновском Эйдосе, что означает на практике например это было бы обидно получить глубокую просадку если концентрация средств сосредоточена в уязвимых активах, и тут вдруг начинается настоящая [В-слово], а если случится скачок курсов сравнимый с прецедентом ШНБ 2015 года, то некоторое время все коконы и валютные портфели будут ужасно искажены (но это неточно) и будет сплошной тлен.

А еще хороший клип, воспевающий грибы:🤩

https://youtu.be/9FD2mUonh5s

björk : atopos
björk : atopos
  • 2022.09.06
  • www.youtube.com
“atopos” by björkstream :  https://bjork.lnk.to/atopostaken from new album ‘fossora’ out 30th septemberpre-order : https://bjork.lnk.to/fossoraLearn more at ...
 
PapaYozh #:

*


R180(VENOM)=!!!MONEY!!!


 
transcendreamer #:

Истинные мудрецы знают, что все дхармы пусты, и абсолютная реальность неописуема словами и концептуальными умопостроениями, тем более в наше время, когда объекты второго рода способны погрузить зрителя и актора в состояние глубочайшей иллюзии, вплоть до упорной самоубийственности как в сказке про гамельнского дудочника-крысолова, но в намного больших масштабах, и тем более рыночные феномены способны обманывать многократно и многослойно, поэтому как всегда актуализируется вопрос о подлинной природе (подлинной природе Грааля, Будды или орбитально-рептилоидной администрации) вместе с тем, однако, многие согласятся, что невозможно утверждать ни реальность, ни нереальность дхарм, находясь в плену материальных объектов, сегодня разные секты предлагают самые разные модели онтологии и учения о спасительном Граале, однако на практике ни одна не имеет окончательной артикулированности, логической, математической, философской завершенности, и всякий раз кажется, что смысл уловлен в словах и формулах, но это просто облепившая ум паутина, и сектанты как поэты в эпоху метамодерна лишь транслируют старинные архетипические нарративы выдавая их за актуальную культурную реальность, тогда тем более конфидентам будет любопытно узнать, что некоторые системы даже с низкими показателями PF могут иметь высокую стабильность и высокий recovery на длинной дистанции при условии относительно хорошо сохраняющегося соотношения вероятностей, в то время как более традиционные системы имеют больший разброс winrate от периода к периоду и способны удерживаться только при условии высоких PF, то есть более агрессивны по соотношению средних и соотношению мю/сигма, ведь как известно даже на прибыльной в целом статистике порой могут быть локальные даунтренды, разочаровывающие инвесторов, и постижение ими пустоты всех наблюдаемых графических феноменов неизбежно приводит их к меланхолично-философскому отношению к этим фрактальным узорам жизни и смерти, внезапно они обнаруживают отсутствие самости, признают что "меня не будет ни здесь, ни в трансцендентном, ни где-либо еще", а учитывая глобальный кризис и [В-слово] вообще релоцируются и предаются более земным проблемам, хотя несомненно сейчас уже начинаются положительные тренды новостей и царство Саурона уже получает заслуженную кару, улан-баторы/уруки теряют позиции сразу после их провозглашения, и это весьма забавно, и Барад-Дур несомненно падёт, но мы еще не знаем всей глубины последствий всего этого ужаса, и как он отразится на экономике и рынках Валинора и Средиземья, не провалится ли капитализм в Чертоги Безвременья, ведь уже сейчас например ООН публикует напрягающие исследования, более 1.7 миллиарда людей в мире окажутся за чертой бедности по прогнозам, казалось бы какое дело капиталистам до бедняков, но ведь это радикально усилит социальную напряженность, возможно даже революции, и это может пошатнуть сложившуюся глобальную финансовую модель, чего мы никак не можем допустить, хотя бы потому что это вероятно сломает работу всех Граалей, и даже дальнейшие исследования станут бесполезными, придётся пойти на завод, а там уже все рабочие места заняты роботами, и придётся обслуживать роботов, вот какова глубина унижения человеческого достоинства, при том что фактически все обещания современной цивилизации так и не были выполнены, какой уж там киберпанк, surveillance capitalism в еще более худшей форме, и на фоне этого пугающим образом усиливается кошмарный хтонический культ, достоверность которого уже не вызывает сомнения, благодаря многочисленным репортам в соответствующих каналах, и который с культурологической и метафизической точек зрения был наилучшим образом описан в недавнем интервью Михаила Эпштейна от 2 октября, детали которого поражают своей невообразимой неописуемой жестокостью и зловещей гиперборейской каннибальской антигуманностью, вот что случается когда метафизика предельного материализма умножается на архаичный инстинкт абиссальных карбонариев (все знают кто это такие) и возводится в степень Абсолюта с оркестрацией из хайдеггеровщины и рене-геноновщины, а еще говорят что философия далека от жизни, ха-ха, да ведь эта конфликт систем мышления уже почти привёл этот мир на грань катастрофы, но даже после конца света следует уважительно относиться к тайнам сект и клубов и не раскрывать никаких подробностей относительно их magnorum operum, в увиденном будет только увиденное, в услышанном – только услышанное, в ощущаемом – только ощущаемое, в осознаваемом – только осознаваемое, и следует с осторожность доверять тестам об эквивалентности распределений выборки и генеральной совокупности, только так можно справиться с пространством нелинейных нарративов и плавающих смыслов, осознавая отсутствие себя в каждом из этих актов, психонавт выходит за ограничения каузальности в чистый нексион, и в целом суть практики в том, что вы не прыгаете за концепциями и оценками, а ввинчиваетесь в реальность так плотно и непосредственно, что исчезаете, вернее, вы не ввинчиваетесь в реальность – скорее, вы перестаете из нее ежесекундно вывинчиваться, и на прокладку из "я" просто не остается времени, его не остается даже для вашей любимой пустоты (во взаимообусловленном мире нет ни самостоятельных сущностей, ни первопричины, на которые можно было бы опереться; именно поэтому, мир пуст, и пустота тоже пуста) ни даже для упомянутой ранее пророком концепции непрерывности права, который вероятно пытается инвокировать киберкоммунизм доступными ему средствами психической алхимии, ибо узрел он что мир погружается в тлен, и неявно, как говорили иные мудрецы, намекает: как на пустоту взирай ты на этот мир, и разрушив обычное понимание себя, ты поборешь и смерть, владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир, и не мертво то, что в вечности живет, со смертью времени и смерть умрет, невозможно уничтожить мага, который избрал своей целью скольжение над бездной, попросту говоря чтобы не умереть при конце света и не получить разочарования нужно всего лишь перестать существовать заранее, отказавшись от материальных субстратов, выйти за границы экзистенции, тем более что все подлинные архетипические Граали находятся в платоновском Эйдосе, что означает на практике например это было бы обидно получить глубокую просадку если концентрация средств сосредоточена в уязвимых активах, и тут вдруг начинается настоящая [В-слово], а если случится скачок курсов сравнимый с прецедентом ШНБ 2015 года, то некоторое время все коконы и валютные портфели будут ужасно искажены (но это неточно) и будет сплошной тлен.

А еще хороший клип, воспевающий грибы:🤩

https://youtu.be/9FD2mUonh5s

Насчёт Чертогов Безвременья не уверен, но грядущие пертурбации неизбежны в любом случае. Основная причина оных - неизбежное приближение к точке максимума количества людей. Демографический переход очевидно станет повсеместным и неизбежно приведёт к стабилизации количества населения и, возможно, даже к последующей депопуляции. Это обязательно скажется на всех глобальных экономических механизмах, которые так или иначе были заточены на постоянный прирост населения (и его благосостояния).

Старушка Бьорк продолжает жечь  ⚡💥


1...824825826827828829830831832833834835836837838...885
Новый комментарий