Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 774
Такая табличка могла бы быть полезным ориентиром.
То есть например видим что в 50% имеет ухудшение результатов не более чем на 30%, в 75% не более чем на 50%, в 95% не более чем на 75%.
Вот казалось бы пророк чудит, кривляется, постит какую-то неописуемую дичь, смайлики на полэкрана, а +50% сделал же.
тут важно понять что причина, а что следствие
сначала кривляния и дичь и уж потом доходность в плюс, или же сначала доходность в плюс, а потом кривляния и дичь
бывало же и так, что доходность в минуса и ни кривляний, ни дичи, ни буквы, и вот как оно было - сначала в минуса и потом !дичь, или же сначала !дичь и потом уже доходность в минуса - непонятно
Не перестаю восхищаться твоей линией рассуждений😄
То есть например видим что в 50% имеет ухудшение результатов не более чем на 30%, в 75% не более чем на 50%, в 95% не более чем на 75%.
В итоге ищем оптимальные параметры как дающие наиболее красивую табличку)
Дедукция же. Не то что какая-нибудь там индукция.
Забавный неофолк с шаманским уклоном
В итоге ищем оптимальные параметры как дающие наиболее красивую табличку)
Ну а как иначе🤣 (см картинку)
Собственно я не вижу большой проблемы в том чтобы использовать МО или брутфорс в качестве разведочного анализа, хотя в среде некоторых труъ-ресерчеров🤘 оптимизация вообще считается зашкваром, но я думаю это просто пижонство, типа религиозного табу, можно подумать они сами способны вот так провиденциально заранее сказать какие параметры выбирать, и ведь на самом деле какая разница как именно мы нашли эдж, аналитически, перебором ли, или пляской с бубном вокруг костра с мухоморами, перефразируя Веспасиана: - статистика не пахнет.
Добавлю что в одном дифинитив-гайде от группы HUDSON & THAMES (который мне дали приватно посмотреть) попалась на глаза интересная цитата:
“Backtesting is not a research tool. Feature importance is.“ By Marcos Lopez De Prado
Нисколько ни умаляя заслуг уважаемого Маркоса и представителей Гудзона и Темзы, я бы не согласился с этим высказыванием, фича-импортанс мне кажется вообще в большинстве случае разновидностью эксгибиционистской мастурбации (в трейдинге по крайней мере, в биологии и эконометрике это более оправдано).
Не буду говорить будто бы я прямо познал всю суть феноменов и прочитал весь этот замечательный документ, просто когда я вижу всякие эллиптические копулы, то у меня закрадывается сомнение, что ребята и правда торгуют, а не продают свою библиотеку/фреймворк или просто пишут диссертацию.
Впрочем, подчеркну, математику это никак не оскорбляет, это святое, вопрос лишь устойчивости найденного во времени.
Супер! 💗 💗 💗 Йойки, горловое пение, бубны, барабаны, техношаманизм! То что нужно.
Хочу такой же костюм с рогами.
Хочу такой же костюм с рогами.