Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 777
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Люблю+Цифры(=Цифер)=ЛюЦИФЕР
PS. Вижу, решил попроситься в месячный отпуск на форуме)
заявление ещё не подписали, но вероятно просьба будет таки удовлетворена
Либо, что бывает гораздо чаще, соответствует переподгонке.
Ну, для этого ж OOS есть. И понимание "физики" закономерности.
И ваш OOS конечно же всегда подтверждает вашу "физику". Поражает обилие трильонеров на форуме, давно обуздавших стихию рынка.
( теряем лучшие транснациональные ДримТримеры )
Кто у нас сегодня дежурный по чтению ритуальных молитв и причинаниям "на кого ж ты нас покинул!" и все такое?! )))
Такс, Дримера кто-то жахнул...
( теряем лучшие транснациональные ДримТримеры )
Кто у нас сегодня дежурный по чтению ритуальных молитв и причинаниям "на кого ж ты нас покинул!" и все такое?! )))
пока таймаут, замаливайте грехи и огрихи :-)
таков путь
не погрешишь - не покаешься. Монах баб не щупавший хуже чёрта
пока таймаут, замаливайте грехи и огрихи :-)
таков путь
не погрешишь - не покаешься. Монах баб не щупавший хуже чёрта
"Таков путь..." )
Идите за белым кроликом )))
(МАТ+РИЦА)(+И(<=Инсайд))=>МАТ+(И)+РИЦА)...=> МАТиМАТиКАА )
"Таков путь..." )
Идите за белым кроликом )))
(МАТ+РИЦА)(+И(<=Инсайд))=>МАТ+(И)+РИЦА)...=> МАТиМАТиКАА )
В оригинале "следуй за белым кроликом" Follow the white rabbit, очень занимательная игра слов. Англичане любят так шутить
И кстати страница 777 и снова все прокляты😈
;)
не все