Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 777

Новый комментарий
 
Всех в этой ветке поздравляю с 777 сраницей :)

Люблю+Цифры(=Цифер)=ЛюЦИФЕР

[Удален]  
Aleksey Nikolayev #:

PS. Вижу, решил попроситься в месячный отпуск на форуме)

заявление ещё не подписали, но вероятно просьба будет таки удовлетворена 

 
transcendreamer

Ну вот и заслуженный отдых начался 😁
 
Aleksey Nikolayev #:

Либо, что бывает гораздо чаще, соответствует переподгонке.

Ну, для этого ж OOS есть. И понимание "физики" закономерности.
 
secret #:
Ну, для этого ж OOS есть. И понимание "физики" закономерности.

И ваш OOS конечно же всегда подтверждает вашу "физику". Поражает обилие трильонеров на форуме, давно обуздавших стихию рынка.

 
Такс, Дримера кто-то жахнул...

( теряем лучшие транснациональные ДримТримеры )

Кто у нас сегодня дежурный по чтению ритуальных молитв и причинаниям "на кого ж ты нас покинул!" и все такое?! )))
 
Alexandr Krivoshey #:
Такс, Дримера кто-то жахнул...

( теряем лучшие транснациональные ДримТримеры )

Кто у нас сегодня дежурный по чтению ритуальных молитв и причинаниям "на кого ж ты нас покинул!" и все такое?! )))

пока таймаут, замаливайте грехи и огрихи :-) 

таков путь

не погрешишь - не покаешься.  Монах баб не щупавший хуже чёрта 

 
Maxim Kuznetsov #:

пока таймаут, замаливайте грехи и огрихи :-) 

таков путь

не погрешишь - не покаешься.  Монах баб не щупавший хуже чёрта 

"Таков путь..." )






Идите за белым кроликом )))
(МАТ+РИЦА)(+И(<=Инсайд))=>МАТ+(И)+РИЦА)...=> МАТиМАТиКАА )
 
Alexandr Krivoshey #:
"Таков путь..." )


Идите за белым кроликом )))
(МАТ+РИЦА)(+И(<=Инсайд))=>МАТ+(И)+РИЦА)...=> МАТиМАТиКАА )

В оригинале "следуй за белым кроликом" Follow the white rabbit, очень занимательная игра слов. Англичане любят так шутить

 
transcendreamer #:
И кстати страница 777 и снова все прокляты😈

;)

не все

1...770771772773774775776777778779780781782783784...885
Новый комментарий