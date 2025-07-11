Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 772
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В экономической теории есть такой концепт - индифферентность к дивидендам - вывод прибыли в дивиденды либо сохранение роста является одинаково хорошим - https://www.investopedia.com/terms/d/dividendirrelevance.asp
Просто окэшивание части акций - и вывод прибыли с торгового счета имеет такой же смысл.
Желание получать регулярные дивиденды или вывод кэша со счета является чисто эмоциональным приятным чувством, а не рациональным, потому что деньги можно было снова реинвестировать в рост.
Если задуматься глубже то это вопрос глубоко метафизический - о соотношении между производством и потреблением.
При условии если система не ломается было бы разумным реинвестировать чтобы поддерживать ускоренный рост.
В реальности не так всё хорошо и система работает лишь ограниченное время (ахаха, иногда это вообще почти тлен-рандом).
Наш секретный итальянский конфидент применял метод защиты прибыли в виде виртуального кошелька, в действительности это лишь понижение коэффициента риска при торговле, в расчете на то что данная система придет к плохой фазе, и дальше будут зарабатывать другие системы (или сеты).
К сожалению, понятно что новая система может сразу начать сливать прямо со старта, хе-хе, таким образом замена системы это просто как замена одной колоды карт на другую с сохранением неопределенности.
Не было доказано ни теоретически ни численно что переключение систем дает преимущество.
Для целей тестирования можно просто ставить процент риска и не думать о кэш-операциях вообще.
Вполне допускаю что зря всё усложняю. Но всё же зависимость полученных при оптимизации параметров от критерия оптимизации вещь наблюдаемая. Поэтому имеет смысл, чтобы критерий соответствовал реальному режиму работы. Потенциальную тленность это не уменьшит, но возможно немного усилит ощущение осмысленности от процесса оптимизации)
Ну и по моим ощущениям реинвестиция прибыли ТС в неё саму же может только ускорить её поломку. Идея создания на коленке ТС с произвольной капиталоёмкостью мне кажется особенно тленной)
А еще параноидальная шизофрения😀!
Обширность списка намекает на психиатрическую ипохондрию 😁
Однозначно!...
о, нам с Дримером надо срочно по Ferrari купить для оргии, подкинь деньжат
о, нам с Дримером надо срочно по Ferrari купить для оргии, подкинь деньжат
Я всегда знал что трансформеры трахаются, только не подозревал как именно ))"Трансформеры" - это скрытая реклама Транссексуалов походу ( LGBT )...
( Тото я смотрю БамБЫлБи во всех оргиях про трансформеров что-то с голосом не то!... )
Он походу стопудов Был БИ( сексуалом )...
Знаю одного таких трансформеров ( в Австрию Трансформировались ). У них тоже на футболке это написано:
Завязывайте с "оргиями" пока не поздно...
Завязывайте с "оргиями" пока не поздно...
ладно, просто на Ferrari (две) подкинь деньжат :)))но нет гарантий, что Дример не поедет на ней на оргию
ладно, просто на Ferrari (две) подкинь деньжат :)))но нет гарантий, что Дример не поедет на ней на оргию
(Забирай!...)
Одна мадам себе их уже выдала - Элизабет Периш ( президент компании BioViva ). Ей больше 60 ( под 70 ), а по всем тестам - не более 25.
Чет меня на таких "старушек" потянуло:
Короче, Дример, как бы тебе это сообщить по мягче: на оргию тебе придётся опять на метро добираться, я старался как мог, но Саня зажал фальшивое бабло нам на Ferrari (две штуки), собрался спускать его на старушек (на вкус и цвет все фломастеры разные, мы не осуждаем никого).
Да, я ж+мот(=мотоциклы люблю/и вообще автогонки )...
Мусора меня давно уже обзывают "приведением с мотором"
>:P
Вполне допускаю что зря всё усложняю. Но всё же зависимость полученных при оптимизации параметров от критерия оптимизации вещь наблюдаемая. Поэтому имеет смысл, чтобы критерий соответствовал реальному режиму работы. Потенциальную тленность это не уменьшит, но возможно немного усилит ощущение осмысленности от процесса оптимизации)
Ну и по моим ощущениям реинвестиция прибыли ТС в неё саму же может только ускорить её поломку. Идея создания на коленке ТС с произвольной капиталоёмкостью мне кажется особенно тленной)
Оптимальность по скорости роста капитала (Ральф Винс итп) всегда слишком агрессивна для реального инвестора.
Одно дело в теории знать что это наилучшие параметры вообще (на основе многократных тестов) и совсем другое видеть реальную просадку на реальных деньгах вот прямо сейчас.
Решение видится только в вычислении VAR для каждой стратегии для заданного уровня конфиденциальности по распределению исходов ТС на приемлемом горизонте и брать только такой уровень %VAR который приемлем для реальных имеющихся в наличии денег.
Разумеется это не страхует от бричей / лебедей, но знать что сколько составит 95% в деньгах наверное полезно.
На исследование-тестирование ТС это в общем никак особо не влияет.
Короче, Дример, как бы тебе это сообщить по мягче: на оргию тебе придётся опять на метро добираться, я старался как мог, но Саня зажал фальшивое бабло нам на Ferrari (две штуки), собрался спускать его на старушек (на вкус и цвет все фломастеры разные, мы не осуждаем никого).
Предлагаю на стройке у Толяна😄