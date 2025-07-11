Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 771

transcendreamer #:

Иногда просто накатывает меланхолия и ОКР с маниакально-депрессивным психозом😃

Уникальный случай коморбидности, однако) Причём с давней историей, поскольку сейчас мдп переименовали в биполярку)

 
transcendreamer #:

Думаю сначала лучше оптить равновеликий риск (чтобы сравнивать с прямой) а потом оптить с ММ следующим этапом, хотя в принципе можно наверное и сразу с ММ, просто есть шанс проглядеть что-то и растущие кривые менее удобно смотреть.

Близость эквити к прямой, скорее всего, соответствует желанию регулярно (ежемесячно, например) снимать заданный процент с депозита и максимзацию всей полученной так прибыли. Если же отказаться от регулярности по времени и снимать этот процент только при преодолении эквити заданного порога (вместо регулярности по времени, регулярность по величине сумм), то при максимизации суммарной прибыли может получиться не совсем прямая и у советника будут совсем другие параметры (даже если прибыль будет сравнима с первым вариантом).

Возможно ошибаюсь. Или же всё будет определяться типом советника.

 

вожделенная близость экви к прямой, это желание максимально точно линейно-кусочно аппроксимировать котировку торговыми операциями и приблизить своего робота к граалю.

У которого в свою очередь график экви=интеграл от картинки:

 
и качество торговли можно оценивать по гипотетичному граалю - считать сумму тикового объёма за время пока был в рынке, отмасштабировать и с ней всеми доступными способами сравнивать экви и баланс.

 
Aleksey Nikolayev #:

Близость эквити к прямой, скорее всего, соответствует желанию регулярно (ежемесячно, например) снимать заданный процент с депозита и максимзацию всей полученной так прибыли. Если же отказаться от регулярности по времени и снимать этот процент только при преодолении эквити заданного порога (вместо регулярности по времени, регулярность по величине сумм), то при максимизации суммарной прибыли может получиться не совсем прямая и у советника будут совсем другие параметры (даже если прибыль будет сравнима с первым вариантом).

Возможно ошибаюсь. Или же всё будет определяться типом советника.

Я желаю гаалеискателям для начала научиться получать эту самую прибыль, а уж потом добиваться ее стабильности, если, конечно, потребность в этой стабильности сохранится после создания прибыльной ТС.
;)
 
Спасибо за ваше пожелание, оно очень важно для нас. Хотя речь была не о стабильности прибыли, а об оптимизации советников. Но получение прибыли тоже не помешает.

 
А еще параноидальная шизофрения😀!

 
transcendreamer #:

А еще параноидальная шизофрения😀!

В экономической теории есть такой концепт - индифферентность к дивидендам - вывод прибыли в дивиденды либо сохранение роста является одинаково хорошим - https://www.investopedia.com/terms/d/dividendirrelevance.asp

Просто окэшивание части акций - и вывод прибыли с торгового счета имеет такой же смысл.

Желание получать регулярные дивиденды или вывод кэша со счета является чисто эмоциональным приятным чувством, а не рациональным, потому что деньги можно было снова реинвестировать в рост.

Если задуматься глубже то это вопрос глубоко метафизический - о соотношении между производством и потреблением.

При условии если система не ломается было бы разумным реинвестировать чтобы поддерживать ускоренный рост.

В реальности не так всё хорошо и система работает лишь ограниченное время (ахаха, иногда это вообще почти тлен-рандом).

Наш секретный итальянский конфидент применял метод защиты прибыли в виде виртуального кошелька, в действительности это лишь понижение коэффициента риска при торговле, в расчете на то что данная система придет к плохой фазе, и дальше будут зарабатывать другие системы (или сеты).

К сожалению, понятно что новая система может сразу начать сливать прямо со старта, хе-хе, таким образом замена системы это просто как замена одной колоды карт на другую с сохранением неопределенности.

Не было доказано ни теоретически ни численно что переключение систем дает преимущество.

Для целей тестирования можно просто ставить процент риска и не думать о кэш-операциях вообще.

transcendreamer #:

Дример хороший😀

это тоже следствие ритуалов Дримера

