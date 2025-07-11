Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 825
И ты абс прав. Всего лишь нужна херня - понять как устроена вселенная и что в ней Все(+ё) РАВНО(=РОВНО)
2=5,2X=5X, X=0=> 2=5
Это и есть уравнение "равновесия" ( уравнение БОГА ): [A]*X=[B]*X, Где (A∨ B)∈[-∞..+∞]
отому и говорият, перед ним ВСЁ РАВНО(=РОВНО)
Всё чётко расписал😀
Чтобы познать Грааль нужно понять как устроена Вселенная от и до.
И не поспоришь.
А вот Бог в большинстве современных преонтологий считают не уравнением всё-таки, а одним из элементов аксиоматики, что впрочем никак не устраняет проблемы неполноты по Гёделю, впрочем упоротые веруны, считают наоборот, что это является подтверждением фразы "истина не в языке" и подтверждением гипотезы трансцендентного Бога, что автоматически делает его абсолютно неважным в практической жизни, коль скоро он недоступен в эмпирическом опыте.
Кто ж спорит, но это практически не индоссируемая ценность.
Ну и как ты собираешься передавать время жизни от одного платежного/экономического агента к другому?
Кровушку пускать отправителю платежа?😁
Зачем?! Всё уже давно придумано!
Взгляни на своё свидетельство о рождении. Там дата выдачи тебе "бабла" на всю жизнь(1). Дальше - обычный отрывной каленарик и каждый листик его (=талон) с твоей подписью - самые железобетонные бабки = "спасибо что живой"(С) В. Высоцкий :), они и использовались во вторую великую отечественную войну как талоны на питание в партизанских отрядах.
Там в лесах центробанков стопудов никаких не было. Чтобы вы врубились что ценно, а что нет ( а ценность имеет только время жизни ), надо для этого лишить вас этих бабОк/бабОшек!...
Потому Пахан ( Пака Карло ( БОГ ) и ебашит вам мировые войны! каждые 69(70 лет ))
Все вычисляется ( коэффициенты ковариации ):
даты начала мировых событий
- Дата окончания войны с Наполеоном 26.12.1812 :
26+12+18+12 = 68
- Первая мировая 28.07.1914
28+07+19+14= 68
- Вторая мировая 01.09.1939
01+09+19+39= 68
- Сейчас начало действия 24.02.2022
24+02+20+22= 68
А то ебучими "билетами на балет" всю планету с хлебалами "Рузвельтов", "Линкольнов", засыпали...
Ты внимательно прочитей что написано на каждой купюре "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ" = БИ+ПЕТ+БАНКА+Р(=П)ОСОСИИ! = Будь игрушкой в банке и соси! )))
Ну, знаешь ли, при всём уважении, это ничем не подтвержденные утверждения, да еще и в такой вульгарной конспирологической манере, мало того, что дата рождения ничего не дает, так еще ты должен осознать, что большую часть всех технологических ценностей тебе дал как раз этот "проклятый" англосаксонский капитализм, даже вот этот твой проектик на крипте является надстройкой над целым стеком технологий и стандартов, созданных сам знаешь где, бессмысленно и глупо с этим воевать.
Кстати, что там с Граалем?
Грааль как всегда ест. Но некоторые считают, что жрёт. 😆
да мы все тут уже масоны давно и иллюминаты😆
Грааль как всегда ест. Но некоторые считают, что жрёт. 😆
Шутка зачётная!
Грааль как всегда ест. Но некоторые считают, что жрёт. 😆
Главное находиться в правильной юрисдикции😊