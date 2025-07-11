Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 824
а я уже подумал было, что хорошо, что это лишь сон, а оно вон как обернулось.. :))
диверсификация спасёт отца русской демократии, ну хотя бы частично, ну хоть как-нибудь
это как раз точно, 146% - но с датами полнейшая неизвестность, может завтра, а может через пару десятков лет - тут уж пути неисповедимы и сугубо индивидуальны, но точно умрём
Грааль не должен быть достояние всех. Посылать всех в R180(WUHAN)=NAHUW может только тот кто его добыл и сделал = Сата+На!...
Дример... Только ради твоего упоства: "Мечтать не вредно, а можно и нужно!..."
Ну вот хорошо.
Мои поздравления.
Главное чтобы оно неожиданно не исчезло😉
Даже не пытайся. СГЛАЗивать! Всевидящий глаз, всеравно у меня )))Вашим миром управляют фальшивые бабки и бабОшки, которые НИЧЕГО НЕ СТОЯТ!
Их надо РАСТОПТАТЬ!!!...
Чтобы достать Грааль, надо "тяжким сном уснуть = умереть" как мистер Хокинг.
Да нееее, ты что, я наоборот же, и проклятия только против мордорских орков направляю, а тебе шлю только самые положительные эфирные вибрации.
Это ты про фиатные валюты, понятно, но ведь и крипта тоже как бы ничего не стоит, разве не так?
Сейчас ни один символ стоимости не обеспечен на 100% физическими ценностями.
Ну вот я же всегда говорил, что только через Тихий Дом можно попасть в Грааль, откинув человеческий разум и всосав Космос в себя (или наоборот) в потоках фиолетовой полночи.😀
Это не так. Время или Время жизни - самая наивысшая ценность...
Банкиры давно об этом знают. Они безжалостно 3.14+3D+ят время вашей жизни за фальшивки.
Потому и говорят "Время = День+ги"
2=5,2X=5X, X=0=> 2=5
Это и есть уравнение "равновесия" ( уравнение БОГА ): [A]*X=[B]*X, Где (A∨ B)∈[-∞..+∞]
Потому и говорят, перед ним "ВСЁ РАВНО(=РОВНО)"
Кто ж спорит, но это практически не индоссируемая ценность.
Ну и как ты собираешься передавать время жизни от одного платежного/экономического агента к другому?
Кровушку пускать отправителю платежа?😁