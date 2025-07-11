Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 661

[Удален]  
PapaYozh #:

Надо перелететь на ту часть планеты где люди ходят ногами вверх, там и водопады вверх падают.

Там живут сплошь коварные хитрюги - как только ты туда прилетаешь, они все как один начинают ходить ногами вниз, и водопады туда же.

Это или заговор какой-то всемирный, или (что скорее всего) Дример опять что-то напутал с проклятиями, как и всегда собственно.

 
Когда ветка дойдёт до страницы №666 то случится [...]
transcendreamer #:
Когда ветка дойдёт до страницы №666 то случится [...]
случится баян? )) Дример запостит 666 картинок заводов? надо предупредить санитаров, однако, ибо этот сатанюга на всё способен ))
 
NotSherlock #:
случится баян? )) Дример запостит 666 картинок заводов? надо предупредить санитаров, однако, ибо этот сатанюга на всё способен ))

Или гипер-проклятие такое что все попадут на завод, рынки обрушатся, и все сойдут с ума. 😀

 
transcendreamer #:
Когда ветка дойдёт до страницы №666 то случится [...]

Очевидно, произойдёт  пдд

Aleksey Nikolayev #:

Очевидно, произойдёт 

Неужели Дример исполнит танец с флагами?! Только не это! Он же под мантию исподнее не надевает!
 
NotSherlock #:
Неужели Дример исполнит танец с флагами?! Только не это! Он же под мантию исподнее не надевает!

А вот NotNotSherlock сразу расшифровал бы надпись)

Aleksey Nikolayev #:

А вот NotNotSherlock сразу расшифровал бы надпись)

Хорошо, что я не он.
 
Aleksey Nikolayev #:

Очевидно, произойдёт 

From chaos to order, from order to chaos
 
spiderman8811 #:
From chaos to order, from order to chaos

Ordnung ist ein Durcheinander, an das man sich gewöhnt hat

