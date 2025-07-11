Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 661
Надо перелететь на ту часть планеты где люди ходят ногами вверх, там и водопады вверх падают.
Там живут сплошь коварные хитрюги - как только ты туда прилетаешь, они все как один начинают ходить ногами вниз, и водопады туда же.
Это или заговор какой-то всемирный, или (что скорее всего) Дример опять что-то напутал с проклятиями, как и всегда собственно.
Когда ветка дойдёт до страницы №666 то случится [...]
случится баян? )) Дример запостит 666 картинок заводов? надо предупредить санитаров, однако, ибо этот сатанюга на всё способен ))
Или гипер-проклятие такое что все попадут на завод, рынки обрушатся, и все сойдут с ума. 😀
Когда ветка дойдёт до страницы №666 то случится [...]
Очевидно, произойдёт
Неужели Дример исполнит танец с флагами?! Только не это! Он же под мантию исподнее не надевает!
А вот NotNotSherlock сразу расшифровал бы надпись)
Очевидно, произойдёт
From chaos to order, from order to chaos
Ordnung ist ein Durcheinander, an das man sich gewöhnt hat