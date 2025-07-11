Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 659

Aleksey Nikolayev #:

... отлично сработало автодополнение от метаквот:


Ну да, ну да) 

Aleksey Nikolayev #:

Не то слово! Буквально только что столкнулся с пропажей одного персонажа из секты и телеграма! 😲

Секта проклята, профита не будет,

обреченные сектанты будут вечно колбасить продавая свои человеко-часы,

писать код на заказ до самой пенсии и умрут нищими под мостом. 😉



 
transcendreamer #:

Секта проклята, профита не будет,

обреченные сектанты будут вечно колбасить продавая свои человеко-часы,

писать код на заказ до самой пенсии и умрут нищими под мостом. 😉



Ко мне это не относится - пишу код бесплатно 🤡💻

 
Aleksey Nikolayev #:

Ко мне это не относится - пишу код бесплатно 🤡💻

Да, это было проклятие тем кто пишет код на заказ, они не вырвутся из тлена кодерского рабства. 😊

И секта тоже проклята, усиленно проклята, профита совсем не будет... 😄

Сила проклятий настолько велика что даже пророки исчезают!

Ловушка, в которую попадают сектанты: программирование ради программирования и исследования ради исследования.

Цель бесконечно отодвигается, тлен и рутина бесконечных задач и подзадач наоборот охватывают.

Ахиллес не сможет догнать черепаху.

Через некоторое время и запал исчезает, исследования прекращаются, и остаются лишь пустопорожние разговоры.

Про Грааль даже и речи нет, речь только о выживании, поэтому в итоге идут на завод (в наемный труд).

Воистину сказано: лишь самым достойным достанется, а остальные потеряют даже и то что имеют!

 
НУ это смотря как к этому относится и с какой стороны стоять)))) ну или смотреть)

 
Давай, рвани копипастом и здесь )))))
Секту он проклял, ты наверное думаешь тебя банят по причине того что ты задеваешь чьи-то эмоции?....
Согласись, игра это когда есть поле (локация) и границы (правила). И вот ты приходишь поиграть, и начинаешь нарушать (навязывать) свои правила, потому происходит штраф )))....
А по поводу кодерства, исследований, моё имхо это только способствует самообразованию )
 
Хе-хе 😁 но ведь правду же говорю: на текущий момент все секты деградировали до состояния когда нет ни проектной работы ни обмена конструктивными идеями и окунулись в обскурантные идеи или перебирание старых пережеванных мифов, обсуждение новостей и холивары... до конца ни одну идею толком не проверили... в итоге кто-то работает на стройке, кто-то на заводе, кто-то во кодерском рабстве за еду...

Все прокляты, прокляты, прокляты...

Это значит что все прокляты...

😀

 
Valeriy Yastremskiy #:

НУ это смотря как к этому относится и с какой стороны стоять)))) ну или смотреть)

Верно - с правильной стороны капиталистического станка... главное чтобы в это бурное время оно совсем всё не сломалось...

Толяндр, а как вы умудрились этого злыдня забанить в его же собственной секте? )) Или ты его в своей секте забанил? Интересно.
transcendreamer #:

Хе-хе 😁 но ведь правду же говорю:

опять же врешь как дышишь поди ))

на текущий момент все секты деградировали до состояния когда нет ни проектной работы ни обмена конструктивными идеями

так ты в сектах никогда эти самые проектные работы и не начинал вообще-то ))

и окунулись в обскурантные идеи или перебирание старых пережеванных мифов,

а вот это да - по твоей части ))

обсуждение новостей и холивары...


а кроме тебя никто эти новости бесполезные и не постил, про холивары я вообще молчу - ты их и начинал всегда

до конца ни одну идею толком не проверили...

ну так и начни, хотя бы разочек

в итоге кто-то работает на стройке, кто-то на заводе, кто-то во кодерском рабстве за еду...

а кто-то ноет, что доходы упали резко и консалтинг по бороде пошел ) хехе

Все прокляты, прокляты, прокляты...

все твои проклятия только на тебе и отражаются, то в коде налажаешь, то в коде налажаешь ))

Это значит что все прокляты...

😀

