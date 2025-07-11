Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 659
... отлично сработало автодополнение от метаквот:
Не то слово! Буквально только что столкнулся с пропажей одного персонажа из секты и телеграма! 😲
Секта проклята, профита не будет,
обреченные сектанты будут вечно колбасить продавая свои человеко-часы,
писать код на заказ до самой пенсии и умрут нищими под мостом. 😉
Ко мне это не относится - пишу код бесплатно 🤡💻
Да, это было проклятие тем кто пишет код на заказ, они не вырвутся из тлена кодерского рабства. 😊
И секта тоже проклята, усиленно проклята, профита совсем не будет... 😄
Сила проклятий настолько велика что даже пророки исчезают!
Ловушка, в которую попадают сектанты: программирование ради программирования и исследования ради исследования.
Цель бесконечно отодвигается, тлен и рутина бесконечных задач и подзадач наоборот охватывают.
Ахиллес не сможет догнать черепаху.
Через некоторое время и запал исчезает, исследования прекращаются, и остаются лишь пустопорожние разговоры.
Про Грааль даже и речи нет, речь только о выживании, поэтому в итоге идут на завод (в наемный труд).
Воистину сказано: лишь самым достойным достанется, а остальные потеряют даже и то что имеют!
НУ это смотря как к этому относится и с какой стороны стоять)))) ну или смотреть)
Давай, рвани копипастом и здесь )))))
Хе-хе 😁 но ведь правду же говорю: на текущий момент все секты деградировали до состояния когда нет ни проектной работы ни обмена конструктивными идеями и окунулись в обскурантные идеи или перебирание старых пережеванных мифов, обсуждение новостей и холивары... до конца ни одну идею толком не проверили... в итоге кто-то работает на стройке, кто-то на заводе, кто-то во кодерском рабстве за еду...
Все прокляты, прокляты, прокляты...
Это значит что все прокляты...
😀
НУ это смотря как к этому относится и с какой стороны стоять)))) ну или смотреть)
Верно - с правильной стороны капиталистического станка... главное чтобы в это бурное время оно совсем всё не сломалось...
Давай, рвани копипастом и здесь )))))
Хе-хе 😁 но ведь правду же говорю:
опять же врешь как дышишь поди ))
на текущий момент все секты деградировали до состояния когда нет ни проектной работы ни обмена конструктивными идеями
так ты в сектах никогда эти самые проектные работы и не начинал вообще-то ))
и окунулись в обскурантные идеи или перебирание старых пережеванных мифов,
а вот это да - по твоей части ))
обсуждение новостей и холивары...
а кроме тебя никто эти новости бесполезные и не постил, про холивары я вообще молчу - ты их и начинал всегда
до конца ни одну идею толком не проверили...
ну так и начни, хотя бы разочек
в итоге кто-то работает на стройке, кто-то на заводе, кто-то во кодерском рабстве за еду...
а кто-то ноет, что доходы упали резко и консалтинг по бороде пошел ) хехе
Все прокляты, прокляты, прокляты...
все твои проклятия только на тебе и отражаются, то в коде налажаешь, то в коде налажаешь ))
Это значит что все прокляты...
😀