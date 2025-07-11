Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 658
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А пророк-то новый аннигилировал!
[Удален]
Видимо новый баблокос оказался настолько эффективен, что он поспешил скрыться.
Ну или разочаровался, погрузился в тлен и пошел на завод?
----------
По старинной традиции из Сект следует добавить: "Наконец-то мы от него избавились, нет никаких сил не было его терпеть!" 😉
Но ситуация и правда подозрительная, пророки пропадать стали!
∀ 🏆 : {[∃🦌 : ( 🦌 🤲💰 -> 🏆 )] ==> [🏆 ≠ 💀]}
😊
Вся суть капитализма 😊
А пророк-то новый аннигилировал!
Видимо новый баблокос оказался настолько эффективен, что он поспешил скрыться.
Ну или разочаровался, погрузился в тлен и пошел на завод?
----------
По старинной традиции из Сект следует добавить: "Наконец-то мы от него избавились, нет никаких сил не было его терпеть!" 😉
Но ситуация и правда подозрительная, пророки пропадать стали!
Наверное кто-то открыл на них охоту! 😲
Отличное начало для фильма (и не только порнографического) 😄
Наверное кто-то открыл на них охоту! 😲
Отличное начало для фильма (и не только порнографического) 😄
Надеемся что с ним всё хорошо...
Но что интересно ведь и прошлые пророки пропадали так же стремительно например Джокер пропал просто моментально...
Ходили слухи что это связано с отрицательным приростом на кривой доходности но нет никаких оснований так думать 😀
Возможно чекисты и масоны сейчас отлавливают пророков уже на этапе формирования чтобы заполучить все возможные граали мира.
Надеемся что с ним всё хорошо...
Но что интересно ведь и прошлые пророки пропадали так же стремительно например Джокер пропал просто моментально...
Ходили слухи что это связано с отрицательным приростом на кривой доходности но нет никаких оснований так думать 😀
Возможно чекисты и масоны сейчас отлавливают пророков уже на этапе формирования чтобы заполучить все возможные граали мира.
Возможно, их всех подменивают ... 😱
Возможно, их всех подменивают ... 😱
Есть даже намного более страшные предположения, настолько страшные что страшно даже озвучить, и что самое страшное, эта зловещая завеса тайны окружает нас, они повсюду, их тайные агенты, и возможно пророк Шерлок смог прикоснуться непосредственно к этому и его забрали.
Да на самом деле все сведущие давно уже знают тайну баблосококоса, просто когда пророки понимают насколько это было очевидно что они сразу аннигилируют, да еще 100 лет назад наверное все знали, просто когда сталкиваются вот так непосредственно, то психика не выдерживает, ну и...
Еще бы ведь столько лет упорных трудов, а тут оказывается...
И вот пророк с удивлением смотрит на себя и на всё это, и пытается переоценить масштаб событий и всей своей жизни, начиная с работы в таксопарке и заканчивая некоторыми разделами высшей математики, и всех алгоритмов и схем которые были применены и масштабы движений и трендов, и на то как сочетаются рыночные события, и те сложные запутанные схемы оказываются выражаются совсем в другом виде и смысле, и намного проще, даже примитивнее.
А собственно там же все дело в том что
Есть даже намного более страшные предположения, настолько страшные что страшно даже озвучить, и что самое страшное, эта зловещая завеса тайны окружает нас, они повсюду, их тайные агенты, и возможно пророк Шерлок смог прикоснуться непосредственно к этому и его забрали.
Не то слово! Буквально только что столкнулся с пропажей одного персонажа из секты и телеграма! 😲
Да на самом деле все сведущие давно уже знают тайну баблосококоса, просто когда пророки понимают насколько это было очевидно что они сразу аннигилируют, да еще 100 лет назад наверное все знали, просто когда сталкиваются вот так непосредственно, то психика не выдерживает, ну и...
Еще бы ведь столько лет упорных трудов, а тут оказывается...
И вот пророк с удивлением смотрит на себя и на всё это, и пытается переоценить масштаб событий и всей своей жизни, начиная с работы в таксопарке и заканчивая некоторыми разделами высшей математики, и всех алгоритмов и схем которые были применены и масштабы движений и трендов, и на то как сочетаются рыночные события, и те сложные запутанные схемы оказываются выражаются совсем в другом виде и смысле, и намного проще, даже примитивнее.
А собственно там же все дело в том что
Да на самом деле все сведущие давно уже знают тайну баблосококоса, просто когда пророки понимают насколько это было очевидно что они сразу аннигилируют, да еще 100 лет назад наверное все знали, просто когда сталкиваются вот так непосредственно, то психика не выдерживает, ну и...
Еще бы ведь столько лет упорных трудов, а тут оказывается...
И вот пророк с удивлением смотрит на себя и на всё это, и пытается переоценить масштаб событий и всей своей жизни, начиная с работы в таксопарке и заканчивая некоторыми разделами высшей математики, и всех алгоритмов и схем которые были применены и масштабы движений и трендов, и на то как сочетаются рыночные события, и те сложные запутанные схемы оказываются выражаются совсем в другом виде и смысле, и намного проще, даже примитивнее.
А собственно там же все дело в том что
... отлично сработало автодополнение от метаквот: