Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 655
так бы сразу и сказал
кстати - пояснительная бригада не помешала бы
Просто, когда тема создавалась была допущена ошибка в слове "баблосос".
Это подразумевалось на подсознательном уровне.
так бы сразу и сказал
кстати - пояснительная бригада не помешала бы
можно напрячь память, как писались конспекты на лекциях..по строкам ребуса:
"для любого эл-та множества X (действия/оператора), (видимо самообразного в смысле:)не зависящего ни от чего кроме себя, результат как-бы определён"
"обратный оператор/действие в приниципе так-же обречён"
"произвольная сумма выборок из X, ~X уныла"
"не принадлежность к озвученному множеству не освобождает от ответственности. То есть не гарантирует манны небесной"
"функциональное произведение от X лишь усугбляет скорбь и печаль"
"двойной бонус заводчанам" :-)
Постарайся уж. Дример смотрит на тебя с надеждой)
Что то он потерялся. На завод видимо ушел! Я уже начинаю переживать.
Дример ты гдеЕЕЕ?
∀ 🏆 : {[∃🦌 : ( 🦌 🤲💰 -> 🏆 )] ==> [🏆 ≠ 💀]}
😊
Вот, что вижу я на компьютере:
Вот, что вижу я на компьютере:
Вот, что должно быть
У меня на телефоне цвета в хроме есть, а на компе тоже нет, рисунки эмоджи серые))) Чет с хромом не то)))