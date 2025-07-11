Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 655

Новый комментарий
 


∀x : x=x : x=💀

-1*💀 = 💀 

x = 📉

∄x: x 💀

∀f : f(x) --> 💀 *

✖🏆 --> 🏭

[Удален]  
transcendreamer #:


∀x : x=x : x=💀

-1*💀 = 💀 

x = 📉

∄x: x 💀

∀f : f(x) --> 💀 *

✖🏆 --> 🏭

так бы сразу и сказал

кстати - пояснительная бригада не помешала бы

 
Просто, когда тема создавалась была допущена ошибка в слове "баблосос".
[Удален]  
Sergey Gridnev #:
Просто, когда тема создавалась была допущена ошибка в слове "баблосос".

Это подразумевалось на подсознательном уровне.

 
Aleksandr Volotko #:

так бы сразу и сказал

кстати - пояснительная бригада не помешала бы

можно напрячь память, как писались конспекты на лекциях..по строкам ребуса:

"для любого эл-та множества X (действия/оператора), (видимо самообразного в смысле:)не зависящего ни от чего кроме себя, результат как-бы определён"

"обратный оператор/действие в приниципе так-же обречён"

"произвольная сумма выборок из X, ~X уныла"

"не принадлежность к озвученному множеству не освобождает от ответственности. То есть не гарантирует манны небесной"

"функциональное произведение от X лишь усугбляет скорбь и печаль"

"двойной бонус заводчанам" :-)

 
Aleksey Nikolayev #:

Постарайся уж. Дример смотрит на тебя с надеждой)

Что то он потерялся. На завод видимо ушел! Я уже начинаю переживать. 

Дример ты гдеЕЕЕ?

 
transcendreamer #:


∀x : x=x : x=💀

-1*💀 = 💀 

x = 📉

∄x: x 💀

∀f : f(x) --> 💀 *

✖🏆 --> 🏭

🏆 : {[∃🦌 : ( 🦌 🤲💰 -> 🏆 )] ==>  [🏆   💀]}

😊

 

Вот, что вижу я на компьютере:

*

 
PapaYozh #:

Вот, что вижу я на компьютере:


Вот, что должно быть
Файлы:
Screenshot_20220519-080538.png  115 kb
 
Sergey Gridnev #:
Вот, что должно быть

У меня на телефоне цвета в хроме есть, а на компе тоже нет, рисунки эмоджи серые))) Чет с хромом не то)))

1...648649650651652653654655656657658659660661662...885
Новый комментарий