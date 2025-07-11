Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 585
Пора бы уже усвоить азы парного трейдинга. Когда корреляция между инструментами отрицательная, направления входа по инструментам должны быть одинаковыми, т.е. либо оба в бай, либо оба в селл.
да какая разница?
вопрос в силе
На следующей неделе экспирация, всю неделю. Робот может напортачить.
Как вариант, держал бы на контроле кнопку "пополнить" (из запаса средств +-$20, его должно хватить, при случае расколбаса не в твою пользу).
;)
индикатор
если не пополнил, то второй заход и Колян
итог пополнения - паттерн ГиП
А что не так то, камрад вроде максимально точно ответил на вопрос? Как не попадать? Ждать когда эти пары создают условия для торговли в одну сторону. Эти условия бывают довольно редко но бывают, и на 100% исключают попадос.
а последнее - это про то, что рынок будет идти против сделок до тех пор, пока не кончится депозит
Это может быть. Но на рынке всегда 2 силы глобально, и если рынок идёт против твоих стопов то значит ты на слабой стороне, значит ТС в топку. Есть ещё фаза когда силы на рынке ещё не определены, если в такие моменты ТС даёт сигнал на вход - значит ТС в топку. Всё очень просто.
если в основном покупают, цене вниз и нисколечко не СБ, даже не рядом, а точно вниз.
Пора бы уже прозреть. Все сказки про воздействие на рынок касаются только пипсующей школоты. Если на серьёзном диапазоне цена идёт вниз - значит у продавцов бОльшие объёмы, если идёт вверх - значит у покупателей бОльшие объёмы. А если на серьёзном диапазоне, т.е. ТФ объёмы куда то большие - значит тому есть фундаментальные основания, и они всегда есть. Уоррен Баффет чем силён? Он не усложняет.
по моим наблюдениям, в реальности рынку(форекс) минимум раз в день "отшибает память" и всё по новой
Весёлая болезнь склероз - каждый день новости
Пора бы уже прозреть. .....
яйца курицу....
Как скажешь)))
какой день жду уже сделку
ну не доходят всего лишь пункт
берите на вооружение - признак рабочей тс-ки
ну вот не в жилу им........
бай/селл - как угодно, куча валютных пар в обороте и везде такая фигня
;)
-------
и кстати - объемы пофиг
была у мну такая заморочка, причем длительная
не в них дело