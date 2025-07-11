Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 585

khorosh:

Пора бы уже усвоить азы парного трейдинга. Когда корреляция между инструментами отрицательная, направления входа по инструментам должны быть одинаковыми, т.е. либо оба в бай, либо оба в селл.

да какая разница?

вопрос в силе

 
tamagucci:

На следующей неделе экспирация, всю неделю. Робот может напортачить.

Как вариант, держал бы на контроле кнопку "пополнить" (из запаса средств +-$20, его должно хватить, при случае расколбаса не в твою пользу). 

;)

индикатор

если не пополнил, то второй заход и Колян

итог пополнения - паттерн ГиП


 
Renat Akhtyamov:

да какая разница?

вопрос в силе

А что не так то, камрад вроде максимально точно ответил на вопрос? Как не попадать? Ждать когда эти пары создают условия для торговли в одну сторону. Эти условия бывают довольно редко но бывают, и на 100% исключают попадос.

 
Renat Akhtyamov:

а последнее - это про то, что рынок будет идти против сделок до тех пор, пока не кончится депозит

Это может быть. Но на рынке всегда 2 силы глобально, и если рынок идёт против твоих стопов то значит ты на слабой стороне, значит ТС в топку. Есть ещё фаза когда силы на рынке ещё не определены, если в такие моменты ТС даёт сигнал на вход - значит ТС в топку. Всё очень просто.

 
Renat Akhtyamov:

если в основном покупают, цене вниз и нисколечко не СБ, даже не рядом, а точно вниз.

Пора бы уже прозреть. Все сказки про воздействие на рынок касаются только пипсующей школоты. Если на серьёзном диапазоне цена идёт вниз - значит у продавцов бОльшие объёмы, если идёт вверх - значит у покупателей бОльшие объёмы. А если на серьёзном диапазоне, т.е. ТФ объёмы куда то большие - значит тому есть фундаментальные основания, и они всегда есть. Уоррен Баффет чем силён? Он не усложняет.

 
Сорри что я так "зашёл", винчестер полетел, пока отремонтировал, пока восстановил  все явки/пароли + катастрофическая нехватка времени, в общем долго меня не было тут)))
 
benzovoz:

Пора бы уже прозреть. Все сказки про воздействие на рынок касаются только пипсующей школоты. Если на серьёзном диапазоне цена идёт вниз - значит у продавцов бОльшие объёмы, если идёт вверх - значит у покупателей бОльшие объёмы. А если на серьёзном диапазоне, т.е. ТФ объёмы куда то большие - значит тому есть фундаментальные основания, и они всегда есть. Уоррен Баффет чем силён? Он не усложняет.

по моим наблюдениям, в реальности рынку(форекс) минимум раз в день "отшибает память" и всё по новой

Весёлая болезнь склероз - каждый день новости

 
benzovoz:

Пора бы уже прозреть. .....

яйца курицу....

 
Renat Akhtyamov:

яйца курицу....

Как скажешь)))

 
benzovoz:

Как скажешь)))

какой день жду уже сделку

ну не доходят всего лишь пункт

берите на вооружение - признак рабочей тс-ки

ну вот не в жилу им........

бай/селл - как угодно, куча валютных пар в обороте и везде такая фигня

;)

-------

и кстати - объемы пофиг

была у мну такая заморочка, причем длительная

не в них дело

