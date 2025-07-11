Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 555
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
инвесторы скребут по сусекам
сусекоскрёбы
З.Ы.: как ПАММ открою - сообщу, лично, через форум ))
Кажется мне, что график Грааля должен выглядеть каким-то таким образом....
Как говорил революционер - "Чтобы заработать нужно потерять." или что-то в таком роде.
Фильм ни чем не лучше религиозных суррогатов. С самого начала становится понятно, что все размышления автора происходят после опыта "изменённого состояния сознания".
И вместо того чтобы предложить людям самим пройти этот опыт, подсказав как именно, и сделать свои выводы. Автор, как и многие остальные от Кастанеды до Каббалистов, предлагает зрителю
оценить лишь свою интерпретацию понимания этого опыта, думая что вот его-то версия точно является истинной.
Так же в фильме чувствуется сожаление в связи с дремучестью болшинства людей. Но в то же время не сделано ничего практического, чтобы с этой дремучестью бороться. Предложено лишь усомниться в том что нам навязано извне, при этом не ставя под сомнение навязывание своей точки зрения.
сусекоскрёбы
З.Ы.: как ПАММ открою - сообщу, лично, через форум ))
значит это точно грааль
слава пророку!
Как говорил революционер - "Чтобы заработать нужно потерять." или что-то в таком роде.
верно и обратное : чтобы потерять на трейдинге сначала нужно заработать на заводе
Фильм ни чем не лучше религиозных суррогатов. С самого начала становится понятно, что все размышления автора происходят после опыта "изменённого состояния сознания".
И вместо того чтобы предложить людям самим пройти этот опыт, подсказав как именно, и сделать свои выводы. Автор, как и многие остальные от Кастанеды до Каббалистов, предлагает зрителю
оценить лишь свою интерпретацию понимания этого опыта, думая что вот его-то версия точно является истинной.
Так же в фильме чувствуется сожаление в связи с дремучестью болшинства людей. Но в то же время не сделано ничего практического, чтобы с этой дремучестью бороться. Предложено лишь усомниться в том что нам навязано извне, при этом не ставя под сомнение навязывание своей точки зрения.
понижение дремучести масс приведёт к повышению конкуренции среди групп продвинутых - в результате этого часть продвинутых станет ещё более продвинутыми и разрыв сохранится или даже обострится
И вместо того чтобы предложить людям самим пройти этот опыт, подсказав как именно, и сделать свои выводы.
Грибы на всех действуют по разному.
понижение дремучести масс приведёт к повышению конкуренции среди групп продвинутых - в результате этого часть продвинутых станет ещё более продвинутыми и разрыв сохранится или даже обострится
звучит как "сам себя не похвалишь - ... " а продвинутыми они сами себя назначают небось? )) Леонид Ильич обзавидовался бы ))
понижение дремучести масс приведёт к повышению конкуренции среди групп продвинутых - в результате этого часть продвинутых станет ещё более продвинутыми и разрыв сохранится или даже обострится
Согласен. Тогда зачем вообще приоткрывать завесу, если нет желания на самом деле и в полной мере делиться знаниями. Какой-то "иудейский" подход. Травить "морковкой истины", зная что это лишь растравит воображение людей, но никогда не приведет их к реальным практическим знаниям и практикам. При этом выдаётся всё это так, будто кто-то реально и благородно хочет поделиться
знаниями. Хотя ничего реально полезного не выдаёт. Такое чувство что фамилия у автора заканчивается на "-ский".
значит это точно грааль
для тебя - да, для остальных это по прежнему "кое что интересное" и не более