Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 555

transcendreamer:

инвесторы скребут по сусекам

сусекоскрёбы

З.Ы.: как ПАММ открою - сообщу, лично, через форум ))

 

Кажется мне, что график Грааля должен выглядеть каким-то таким образом....


Как говорил революционер - "Чтобы заработать нужно потерять." или что-то в таком роде.

 

Фильм ни чем не лучше религиозных суррогатов. С самого начала становится понятно, что все размышления автора происходят после опыта "изменённого состояния сознания".

И вместо того чтобы предложить людям самим пройти этот опыт, подсказав как именно, и сделать свои выводы. Автор, как и многие остальные от Кастанеды до Каббалистов, предлагает зрителю

оценить лишь свою интерпретацию понимания этого опыта, думая что вот его-то версия точно является истинной.

Так же в фильме чувствуется сожаление в связи с дремучестью болшинства людей. Но в то же время не сделано ничего практического, чтобы с этой дремучестью бороться. Предложено лишь усомниться в том что нам навязано извне, при этом не ставя под сомнение навязывание своей точки зрения.

 
Aleksandr Volotko:

значит это точно грааль

слава пророку!

 
Evgeniy Chumakov:

верно и обратное : чтобы потерять на трейдинге сначала нужно заработать на заводе

 
Kiril90:

понижение дремучести масс приведёт к повышению конкуренции среди групп продвинутых - в результате этого часть продвинутых станет ещё более продвинутыми и разрыв сохранится или даже обострится

Kiril90:

И вместо того чтобы предложить людям самим пройти этот опыт, подсказав как именно, и сделать свои выводы.

Грибы на всех действуют по разному.

transcendreamer:

звучит как "сам себя не похвалишь - ... " а продвинутыми они сами себя назначают небось? )) Леонид Ильич обзавидовался бы ))

 
transcendreamer:

Согласен. Тогда зачем вообще приоткрывать завесу, если нет желания на самом деле и в полной мере делиться знаниями. Какой-то "иудейский" подход. Травить "морковкой истины", зная что это лишь растравит воображение людей, но никогда не приведет их к реальным практическим знаниям и практикам. При этом выдаётся всё это так, будто кто-то реально и благородно хочет поделиться

знаниями. Хотя ничего реально полезного не выдаёт. Такое чувство что фамилия у автора заканчивается на "-ский".

transcendreamer:

для тебя - да, для остальных это по прежнему "кое что интересное" и не более

