Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 556
Грибы на всех действуют по разному.
Тогда зачем вообще приоткрывать завесу, если нет желания на самом деле и в полной мере делиться знаниями.
Нет никаких завес. Посреди фильма просто и незатейливо денег просили. Какие нафиг завесы? Какие знания?
У всех этий "мудрецов" все сводится к бабкам )) или дайте бабок, или купите книгу - ох сколько там тайн неипических! ))
Дело не в грибах. Полно людей уже есть, которым для этого никакие вещества не нужны.
Да. Отмена карательной психиатрии сказывается, что поделать. Прозревших теперь будет всё больше и больше среди людей. И без таблеток. Успокоительных.
Вы просто никогда этого не испытывали, потому и объяснить это нельзя. Потому и писал, что толка от фильма нет. Это можно лишь на опыте немного ощутить.
Даже самый элементарный осознанный сон, затёртый уже до дыр, уже не всеми "учёными от галапередола" воспринимается скептически. Естественно без шаманизма и религиозности, на уровне процессов мозга.
imho, график баланса "грааля" (уникально-универсального рыночного алгоритма) должен выглядить как ломанная линия вдоль горизонтали.
это значит что постигнут "мейкерский" алгоритм, без приватной и инсайдерской информации, сверхскоростного и привилегированного исполнения. Вверх под произвольным углом и ускорением такой график загибается путём ММ.
Без игр деньгами и объёмами это мечта любого DC - алгоритм дающий астрономические обороты и обеспечивающий перевалку денег туда-сюда.
Но если говорить на примере грибов (не пробовал, но примерно могу понять), трип от них у каждого свой. И в место того чтобы обсуждать процесс происхождения этих трипов, и способы их достижения, влияние на мозг и прочее. Предлагается обсуждать глюки от их употребления. Мало того что биохимия мозга у всех своя, а соответственно и мозг будет выдавать в виде картинок свои обратные связи каждому персонально. То есть единственно верной быть не может для всех. Так ещё и предлагается эта одна, вырванная из множества интерпретаций, тем, у кого такого опыта и вовсе не было. Естественно им ничего не остаётся как либо верить, либо нет. Сравнивать ведь не с чем.
)))))))))))))))
я смотрю в ход пошла тяжелая артиллерия - ты ТАМ уже начал сам с собой вести переписку, лишь бы я поверил, что это не твой ПАММ ))