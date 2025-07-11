Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 557
Да. Отмена карательной психиатрии сказывается, что поделать. Прозревших теперь будет всё больше и больше среди людей. И без таблеток. Успокоительных.
Этого наверное прям из дурки до первого лица допустили.
Рогозин, Георгий Георгиевич
вот этого не надо тут, ибо снесут ветку и всех перебанят
Мистика в мистической теме. Всё в рамках. Не я же охраняющего бывшего "недолеченным" назвал)))).
Наверное так.. по блату его туда взяли...
я смотрю в ход пошла тяжелая артиллерия - ты ТАМ уже начал сам с собой вести переписку, лишь бы я поверил, что это не твой ПАММ ))
я просто подливаю маслица в огонёк :)
звучит как "сам себя не похвалишь - ... " а продвинутыми они сами себя назначают небось? )) Леонид Ильич обзавидовался бы ))
есть же естественный социальный дарвинизм - вот и простой критерий естественной сегрегации/стратификации
для тебя - да, для остальных это по прежнему "кое что интересное" и не более
и не спорь, назвался пророком - полезай в грааль!
Кажется мне, что график Грааля должен выглядеть каким-то таким образом....
Как говорил революционер - "Чтобы заработать нужно потерять." или что-то в таком роде.
у меня такая система написана больше года, пила называется
Мистика в мистической теме. Всё в рамках.
Здесь сильно перестраховываются и всё подряд обзывают политикой, а политика под запретом, от того банят и удаляют целые ветки, и не важно кто кого и как назвал ну или не называл - это никого интересовать не будет вообще.
даа, совпадение, и ПАММ не твой
и не спорь, назвался пророком - полезай в грааль!
пруфы будут, где я называл нечто интересное - граалем?ибо без пруфов будешь заклеймён бабаболом навечно
ну так ты сам бабабол ведь никаких подтверждений что это мой памм :-)
а грааль ты хотя не называл граалем но ты рисовал грааль поэтому автоматически стал пророком!
вот же (см рис) теперь не отвертишься ты пророк и не спорь! :-)