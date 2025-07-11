Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 557

Aleksandr Volotko:

Да. Отмена карательной психиатрии сказывается, что поделать. Прозревших теперь будет всё больше и больше среди людей. И без таблеток. Успокоительных.

Этого наверное прям из дурки до первого лица допустили.

Рогозин, Георгий Георгиевич

В 1992—1996 гг. — первый заместитель начальника Службы безопасности Президента РФ. Занимался вопросами астрологиителекинеза и парапсихологии. Получил псевдоним «Мерлин Кремля» (или «Нострадамус в погонах»).
Kiril90:

вот этого не надо тут, ибо снесут ветку и всех перебанят

 
Aleksandr Volotko:

Мистика в мистической теме. Всё в рамках. Не я же охраняющего бывшего "недолеченным" назвал)))).

Наверное так.. по блату его туда взяли...

 
Aleksandr Volotko:

я смотрю в ход пошла тяжелая артиллерия - ты ТАМ уже начал сам с собой вести переписку, лишь бы я поверил, что это не твой ПАММ ))

я просто подливаю маслица в огонёк :)

 
Aleksandr Volotko:

звучит как "сам себя не похвалишь - ... " а продвинутыми они сами себя назначают небось? )) Леонид Ильич обзавидовался бы ))

есть же естественный социальный дарвинизм - вот и простой критерий естественной сегрегации/стратификации

 
Aleksandr Volotko:

для тебя - да, для остальных это по прежнему "кое что интересное" и не более

и не спорь, назвался пророком - полезай в грааль!

 
Evgeniy Chumakov:

Кажется мне, что график Грааля должен выглядеть каким-то таким образом....


Как говорил революционер - "Чтобы заработать нужно потерять." или что-то в таком роде.

у меня такая система написана больше года, пила называется

Kiril90:

Мистика в мистической теме. Всё в рамках.

Здесь сильно перестраховываются и всё подряд обзывают политикой, а политика под запретом, от того банят и удаляют целые ветки, и не важно кто кого и как назвал ну или не называл - это никого интересовать не будет вообще.

transcendreamer:

я просто подливаю маслица в огонёк :)

даа, совпадение, и ПАММ не твой

transcendreamer:

и не спорь, назвался пророком - полезай в грааль!

пруфы будут, где я называл нечто интересное - граалем

ибо без пруфов будешь заклеймён бабаболом навечно
 
Aleksandr Volotko:

даа, совпадение, и ПАММ не твой

пруфы будут, где я называл нечто интересное - граалем? 

ибо без пруфов будешь заклеймён бабаболом навечно

ну так ты сам бабабол ведь никаких подтверждений что это мой памм :-)

а грааль ты хотя не называл граалем но ты рисовал грааль поэтому автоматически стал пророком!

вот же (см рис) теперь не отвертишься ты пророк и не спорь! :-)


