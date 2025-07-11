Если сделать реверс USDCHF, тогда график будет такой:

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 479

Aleksander:

дурень... очнись.. не код а итоги торгов - просто циферьки +10 -10 +10 -10 -10

Пусть будет так, я же у тебя вообще ничего не просил, так что предъявлять мне претензии вообще за гранью.

 
Renat Akhtyamov:

вот и получится та статистика, о которой сегодня верно говорит Александр:

минус один процент!

перевернешь ордера, все равно будет тот же самый минус один процент!

то есть как бы ты не открывался, будет 50.5/49.5

это магический процент :-) мажоры ходят с темпом 1% практически внутри 1% канала

transcendreamer:

есть одна тонкость

чтобы грааль заработал нужно принести кого-то в жертву на заводе

иначе всё тлен

Дример для этого сгодится, я считаю.

 
Maxim Kuznetsov:

это магический процент :-) мажоры ходят с темпом 1% практически внутри 1% канала

да нет

там такие каналы, мама не горюй

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1137#comment_2873731

Скриншоты торговой платформы MetaTrader.
 
Aleksandr Volotko:

Дример для этого сгодится, я считаю.

когда вернёшься?

 
transcendreamer:

когда вернёшься?

нах - отлучен от церкви пусть прозябает
transcendreamer:

когда вернёшься?

сгенери ссылку

 
Renat Akhtyamov:

да нет

там такие каналы, мама не горюй

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1137#comment_2873731

вот так вот работают озвученные каналы (прочие скрины есть в других ветках):


пунктир - заранее рассчитанный канал (в данном случае - верхняя грань). 1% канал видно довольно отчётливо на всех мажорах и всех ТФ

 

Господа, кто может разжевать следующее:

допустим имеем связку EURUSD и USDCHF

какой паре/сделке будет соответствовать:

buy EURUSD + buy USDCHF = ?

buy EURUSD + sell USDCHF = ?

sell EURUSD + buy USDCHF = ?

sell EURUSD + sell USDCHF = ?

 
Renat Akhtyamov:

Господа, кто может разжевать следующее:

допустим имеем связку EURUSD и USDCHF

какой паре/сделке будет соответствовать:

buy EURUSD + buy USDCHF = ?

buy EURUSD + sell USDCHF = ?

sell EURUSD + buy USDCHF = ?

sell EURUSD + sell USDCHF = ?

Если сделать реверс USDCHF, тогда график будет такой:


Ну и со спредом EURCHF


Вывод скорее такой: 

buy EURUSD + buy USDCHF = ? (ИЛИ) sell EURUSD + sell USDCHF = ?

