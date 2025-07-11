Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 479
дурень... очнись.. не код а итоги торгов - просто циферьки +10 -10 +10 -10 -10
Пусть будет так, я же у тебя вообще ничего не просил, так что предъявлять мне претензии вообще за гранью.
вот и получится та статистика, о которой сегодня верно говорит Александр:
минус один процент!
перевернешь ордера, все равно будет тот же самый минус один процент!
то есть как бы ты не открывался, будет 50.5/49.5
это магический процент :-) мажоры ходят с темпом 1% практически внутри 1% канала
есть одна тонкость
чтобы грааль заработал нужно принести кого-то в жертву на заводе
иначе всё тлен
Дример для этого сгодится, я считаю.
да нет
там такие каналы, мама не горюй
https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1137#comment_2873731
когда вернёшься?
сгенери ссылку
вот так вот работают озвученные каналы (прочие скрины есть в других ветках):
пунктир - заранее рассчитанный канал (в данном случае - верхняя грань). 1% канал видно довольно отчётливо на всех мажорах и всех ТФ
Господа, кто может разжевать следующее:
допустим имеем связку EURUSD и USDCHF
какой паре/сделке будет соответствовать:
buy EURUSD + buy USDCHF = ?
buy EURUSD + sell USDCHF = ?
sell EURUSD + buy USDCHF = ?
sell EURUSD + sell USDCHF = ?
Если сделать реверс USDCHF, тогда график будет такой:
Ну и со спредом EURCHF
Вывод скорее такой:
buy EURUSD + buy USDCHF = ? (ИЛИ) sell EURUSD + sell USDCHF = ?