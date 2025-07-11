Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 484
да, торговать в тестере нужно так)
А что не так, на основе реальных тиков)
в тестере подгонка может быть.
и тестер мт4 не показывает эквити.
Нормально там все)
а за месяц покажи этот график а не за 3 дня.
просто удачно период подобран. 3 схлопывания подряд.
а перед этим - раздвижка в небеса.
гонишь
раздвижка торгуется по тренду, а не в противотренд
и + пирамидинг
на предыдущей странице период в 1.5 года, неужто мало? ;)
если наложение пар не верное, то получится противотренд
сам 6 лет парился с этим...
на предыдущей странице 3 дня, вообще-то.
4, 5 и 6 декабря.
2014-ый, кризис, просто счастье какое то :
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page483#comment_14160563
построй индюк до 4 декабря, за месяц.
евро улетает вверх, чиф улетает вниз.
Модули приращений можно представить в графическом виде, если подать на вход данных вершины зигзага. Если новое колено зз больше предыдущего то для удобства назовем его импульсом (И), а если короче то коррекцией (К).
Теперь если в зиг-заге идет подряд две К или два И, то знак модуля приращений повторяется, а если за К следует И или наоборот, то знак модуля изменится.
Ну и нетрудно заметить что зз не любит длительных расширений (ИИИИИ) или сужений (КККК) поэтому вероятность следования К после И выше, чем появление И.
Но как заработать на этом хз
Не, я немного в другую тему копаю, по следам used так сказать. Не сами модули приращений, а смена знаков разницы модулей приращений.
К примеру имеем результаты сделок по некой стратегии 1-профит 0 - лосс. Берем серию из 3х вин лосов всего вариантов 8(111, 100, 101, 110, 000, 011, 001, 010). Каждой серии присваиваем индекс от 1 до 8 и считаем разницу модулей приращений. В общем все на 69 странице used писал, повторюсь который раз.
Так вот смена знака или 0 при N возможных вариантах при любых стратегиях будет примерно выглядеть так(мы биржу приводим к монетке, то есть к СБ)
Кол-во Вариантов для смены знака | СменаЗнакаИли0 | НеСеменаЗНАКА
2 10% 90%
3 30% 70%
4 50% 50%
5 60% 40%
6 80% 20%
7 90% 10%
8 100% 0
Так вот если к примеру взять число вариантов 6 с их 80% против 20%, где у нас уже 2 варианта отсеиваются, а остаются скажем 111, 101, 110, 000, 011, 010, что тоже многовато ) попробуем подождать результата по первой сделке, выпало 1, значит варианты 000, 011,010 исчезают.
остались 111, 101, 110 , а так как мы первую сделку сделали виртуально, то осталось, что выпадут либо 11 или 01 или 10 с вероятностью 80%. Варианты 01, 10 не будут нам давать прибыли только 11. Так вот покроет ли вероятность 80% выпадения 3-х возможных вариантов 20%-ти процентную вероятность того, что выпадет, что то другое вообще? =)
Не, я немного в другую тему копаю, по следам used так сказать. Не сами модули приращений, а смена знаков разницы модулей приращений.
Посты used читал когда-то но делал немного не так, как у вас. Просто присваивал нескольким графическим паттернам порядковые номера и по ходу чередования паттернов прогнозировалась смена знака приращений и по нему прогнозировались наиболее вероятные паттерны. Правда, там 50 на 50 выходило.
По исходам серий не пробовал. Нужно проверить конечно, но уже можно сказать, что вероятность серий не одинакова, 000 или 111 выпадет реже чем 010 и тд. А на новостях прогноз не сработает независимо от того, что показали модули приращений, и тут наоборот будут появляться наиболее редкие серии типа 000 111. Новости первичны, типа того.