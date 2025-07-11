Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 472
а есть какие-то пруфы этой жуткой истории?
В самой ветке надо поискать... Время от времени эта тема всплывает. Мож и не так все страшно - но, с момента появления слухов от Алёши нет никаких сообщений... Подтвердить или опровергнуть сие невозможно.
Вполне возможно что он открыл тайны мироздания и перевелся в паралельную вселенную минуя физические запрещающие это реализовать законы....
А может просто по-тихому стрижёт наличные. Бог ведает... Но, мог бы хоть на пару секунд свой стэйт показать. Окрылить, так сказать... Не, не показывает. Молчит.
Дример вон тоже не показывает и ничё, никто не переживает из-за этого.
Не хотелось бы оказаться в такой ситуации... самое смешное что кто-то может подумать будто бы есть какой-то грааль, ха, а на самом деле приходится побираться, сухарики грызть...
вот так если вдруг придут ночью чекисты пытать а что им сказать если грааля реально нет совсем? придётся ни за что погибать...
У чекистов есть трубы в виде всяких разных потоков и сил сибири, нафиг им грааль? Там и так баблишко капает в объёмах о которых форекс и не мечтал)))
Пришла шифровка из Центра* только что:
_________
Центр - метафизическое начало координат, монада, полюс мира, гностический Βυθός, охраняемый архонтами.
Привет, ты копировщик искал для мт5, нашел нет ?
Искал, но ничего готового вменяемого не нашел.