transcendreamer:

а есть какие-то пруфы этой жуткой истории?

В самой ветке надо поискать... Время от времени эта тема всплывает. Мож и не так все страшно - но, с момента появления слухов от Алёши нет никаких сообщений... Подтвердить или опровергнуть сие невозможно.

 
Вполне возможно что он открыл тайны мироздания и перевелся в паралельную вселенную минуя физические запрещающие это реализовать законы.... 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Вполне возможно что он открыл тайны мироздания и перевелся в паралельную вселенную минуя физические запрещающие это реализовать законы.... 

А может просто по-тихому стрижёт наличные. Бог ведает... Но, мог бы хоть на пару секунд свой стэйт показать. Окрылить, так сказать... Не, не показывает. Молчит.

Alexander_K:

А может просто по-тихому стрижёт наличные. Бог ведает... Но, мог бы хоть на пару секунд свой стэйт показать. Окрылить, так сказать... Не, не показывает. Молчит.

Дример вон тоже не показывает и ничё, никто не переживает из-за этого. 

 
transcendreamer:

Не хотелось бы оказаться в такой ситуации... самое смешное что кто-то может подумать будто бы есть какой-то грааль, ха, а на самом деле приходится побираться, сухарики грызть...

вот так если вдруг придут ночью чекисты пытать а что им сказать если грааля реально нет совсем? придётся ни за что погибать...

У чекистов есть трубы в виде всяких разных потоков и сил сибири, нафиг им грааль? Там и так баблишко капает в объёмах о которых форекс и не мечтал)))

 

Пришла шифровка из Центра* только что:





_________

Центр - метафизическое начало координат, монада, полюс мира, гностический Βυθός, охраняемый архонтами.

 
Ну чё - теперь забуреем! Такие секреты и за даром раздают сегодня!
 
Aleksandr Volotko:
Привет, ты копировщик искал для мт5, нашел нет ?
Roman Kutemov:
Привет, ты копировщик искал для мт5, нашел нет ?

Искал, но ничего готового вменяемого не нашел.

