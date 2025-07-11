Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 483
покажи кризис 2014 года на EURUSD очень интересно что твоя система показывала тогда)
стратегия трендовая, сам прикинь
ну по сути да)
ну это не сложно же...наверное...покажи пожалуйста Рена очень интересно)
ссылку в тот постик закинул
спс Рена, просто то, что я сделал то же самое что и у Тебя только просто механизмом ордерной системы - это то круто, но ты разобрался почему это работает, вот это уже меня интересует.
примерно так
конечно по сравнению с предыдущей картинкой информативности - 0 с хвостиком=) но все равно спс)
просто рыбку надо уметь готовить ;)
обычный парный трейдинг, до сих пор считаю эту стратегию самой прибыльной из всех
самое сложное - наложить одну пару на другую
естественно, что метод наложения - табу
я изобразил два варианта торговли по этой стратегии
а профит то где?© ;)
в ТиП стейт закинул
только старый
торговать надо так:
а за месяц покажи этот график а не за 3 дня.
просто удачно период подобран. 3 схлопывания подряд.
а перед этим - раздвижка в небеса.
торговать надо так:
да, торговать в тестере нужно так)