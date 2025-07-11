Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 483

Martin CHEguevara:

покажи кризис 2014 года на EURUSD очень интересно что твоя система показывала тогда)

стратегия трендовая, сам прикинь

;)

 
ссылку в тот постик закинул
 
ну это не сложно же...наверное...покажи пожалуйста Рена очень интересно) 

 
спс Рена, просто то, что я сделал то же самое что и у Тебя только просто механизмом ордерной системы - это то круто, но ты разобрался почему это работает, вот это уже меня интересует.

 
конечно по сравнению с предыдущей картинкой информативности - 0 с хвостиком=) но все равно спс)

 
а профит то где?©  ;)

 
в ТиП стейт закинул

только старый

 

торговать надо так:


 
а  за месяц покажи этот график а не за 3 дня.

просто удачно период подобран. 3 схлопывания подряд.

а перед этим - раздвижка в небеса.

 
Fast235:

торговать надо так:


да, торговать в тестере нужно так)

