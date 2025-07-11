Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 480
Господа, кто может разжевать следующее:
допустим имеем связку EURUSD и USDCHF
какой паре/сделке будет соответствовать:
buy EURUSD + buy USDCHF = ?
никакой. нужно взять EURUSD на 100 000 долларов и USDCHF на 100 000 долларов.
значит EURUSD нужно брать 0,9 лота, а USDCHF 1 лот.
Так и есть
вы не поняли
пишу ответ, выберите верный
buy EURUSD + buy USDCHF = buy/sell EURCHF
buy EURUSD + sell USDCHF = buy/sell EURCHF
sell EURUSD + buy USDCHF = buy/sell EURCHF
sell EURUSD + sell USDCHF = buy/sell EURCHF
buy EURUSD + buy USDCHF = sell EURCHF
buy EURUSD + sell USDCHF = buy EURCHF
sell EURUSD + buy USDCHF = buy EURCHF
sell EURUSD + sell USDCHF = sell EURCHF
в среднем - вроде так..поясняю: тут не вам не там, это не дроби :-) Если два мажор одновременно растут или падают, так что мы их покупаем/продаём то от кросса надо избавляться, он схлопнется поэтому кросс в sell его нельзя покупать
buy 0,9 лота EURUSD + buy 1 лот USDCHF = buy 0,9 лота EURCHF
sell 0,9 лота EURUSD + sell 1 лот USDCHF = sell 0,9 лота EURCHF
buy 0,9 лота EURUSD + buy 1 лот USDCHF = buy 0,9 лота EURCHF
sell 0,9 лота EURUSD + sell 1 лот USDCHF = sell 0,9 лота EURCHF
а эти комбинации уже не EURCHF:
buy EURUSD + sell USDCHF = buy/sell EURCHF
sell EURUSD + buy USDCHF = buy/sell EURCHF
?
это и есть парный трейдинг?
то есть те, которые "не"
buy EURUSD + sell USDCHF
купил евро и чиф против доллара
sell EURUSD + buy USDCHF
продал евро и чиф против доллара.