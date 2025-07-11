Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 480

Renat Akhtyamov:

Господа, кто может разжевать следующее:

допустим имеем связку EURUSD и USDCHF

какой паре/сделке будет соответствовать:

buy EURUSD + buy USDCHF = ?


никакой. нужно взять EURUSD на 100 000 долларов и USDCHF на 100 000 долларов.

значит EURUSD нужно брать 0,9 лота, а USDCHF 1 лот. 

 
multiplicator:

Так и есть


 

вы не поняли

пишу ответ, выберите верный

buy EURUSD + buy USDCHF = buy/sell EURCHF

buy EURUSD + sell USDCHF = buy/sell EURCHF

sell EURUSD + buy USDCHF = buy/sell EURCHF

sell EURUSD + sell USDCHF = buy/sell EURCHF

 
в среднем - вроде так..

поясняю: тут не вам не там, это не дроби :-) Если два мажор одновременно растут или падают, так что мы их покупаем/продаём то от кросса надо избавляться, он схлопнется поэтому кросс в sell его нельзя покупать
 
какие будут еще варианты?
 
buy 0,9 лота  EURUSD + buy 1 лот USDCHF = buy 0,9 лота EURCHF

sell 0,9 лота  EURUSD + sell 1 лот USDCHF = sell 0,9 лота EURCHF

 
а эти комбинации уже не EURCHF:

buy EURUSD + sell USDCHF = buy/sell EURCHF

sell EURUSD + buy USDCHF = buy/sell EURCHF

?

 
не

 
это и есть парный трейдинг?

то есть те, которые "не"

 
buy EURUSD + sell USDCHF


buy EURUSD + sell USDCHF 


купил евро и чиф против доллара

sell EURUSD + buy USDCHF


sell EURUSD + buy USDCHF


продал евро и чиф против доллара.

