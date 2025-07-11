Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 476

Новый комментарий
 
может быть всё-таки на завод?
 
transcendreamer:
может быть всё-таки на завод?

лучше сформулировать так:

завод + форекс как хобби === дом + Грааль

 

Ты тут капни, особенно про баблокос.

То есть получается что баблокоса нет?

----

гммм - вообщето человек не спрашивал про баблокос - ответ был ему по вопросу...

а куда он денется то баблокос? код есть - пары расходятся сходятся постоянно - чего ещё капать? :)

 
частота расхождений соответствует скорости расхождения по заводам
 
Aleksander:

Ты тут капни, особенно про баблокос.

То есть получается что баблокоса нет?

----

гммм - вообщето человек не спрашивал про баблокос - ответ был ему по вопросу...

а куда он денется то баблокос? код есть - пары расходятся сходятся постоянно - чего ещё капать? :)

ага

;)

 
Aleksander:
чтото ты далеко в дебри полез :) все попроще

гмм почемуто мало кто обратил на его вопросы - ведь тут элементарные действия :)

млять  - неужели не видно что простенькие правила дадут суммарный плюс :) -нууу - думайте?

типа - если был проигрыш, то что надо делать???7 (скрип скрип -во - правильно - ставить ставку 0:) виртуальный лот типа :)

дальше::: осталось победить 235 исходов*проигрышей 244 выигрышами=ставками и Как мы их делаем??? :)))

[Удален]  
Aleksander:

гмм почемуто мало кто обратил на его вопросы - ведь тут элементарные действия :)

млять  - неужели не видно что простенькие правила дадут суммарный плюс :) -нууу - думайте?

типа - если был проигрыш, то что надо делать???7 (скрип скрип -во - правильно - ставить ставку 0:) виртуальный лот типа :)

дальше::: осталось победить 236 исходов 244 ставками и Как мы их делаем??? :)))

японский городовой! вот же он - грааль! когда уже на реал? или продолжишь безудержно фантазировать дальше?

 

ты ответ не дал - а ёрничаешь - не красиво -

суть то простая - подумай хоть немного :)

[Удален]  
лучше ты дай ответ, как ты собрался сделки с исходом 50/50 отсортировать волшебным способом на профитные в будущем и не профитные
 
где ты там 50/50 нашёл?  51 / 49 вообщето :) - и второе - не можешь в уме решить - а ты сделай сову чтоб итоги тебе показала и сам посмотри Как они сортируются :) чётные исходы и не чётные :) после 1го выигрыша :)))
1...469470471472473474475476477478479480481482483...885
Новый комментарий