Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 476
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
может быть всё-таки на завод?
лучше сформулировать так:
завод + форекс как хобби === дом + Грааль
Ты тут капни, особенно про баблокос.
То есть получается что баблокоса нет?
----
гммм - вообщето человек не спрашивал про баблокос - ответ был ему по вопросу...
а куда он денется то баблокос? код есть - пары расходятся сходятся постоянно - чего ещё капать? :)
Ты тут капни, особенно про баблокос.
То есть получается что баблокоса нет?
----
гммм - вообщето человек не спрашивал про баблокос - ответ был ему по вопросу...
а куда он денется то баблокос? код есть - пары расходятся сходятся постоянно - чего ещё капать? :)
ага
;)
чтото ты далеко в дебри полез :) все попроще
гмм почемуто мало кто обратил на его вопросы - ведь тут элементарные действия :)
млять - неужели не видно что простенькие правила дадут суммарный плюс :) -нууу - думайте?
типа - если был проигрыш, то что надо делать???7 (скрип скрип -во - правильно - ставить ставку 0:) виртуальный лот типа :)
дальше::: осталось победить 235 исходов*проигрышей 244 выигрышами=ставками и Как мы их делаем??? :)))
гмм почемуто мало кто обратил на его вопросы - ведь тут элементарные действия :)
млять - неужели не видно что простенькие правила дадут суммарный плюс :) -нууу - думайте?
типа - если был проигрыш, то что надо делать???7 (скрип скрип -во - правильно - ставить ставку 0:) виртуальный лот типа :)
дальше::: осталось победить 236 исходов 244 ставками и Как мы их делаем??? :)))
японский городовой! вот же он - грааль! когда уже на реал? или продолжишь безудержно фантазировать дальше?
ты ответ не дал - а ёрничаешь - не красиво -
суть то простая - подумай хоть немного :)