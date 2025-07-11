Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 475
год другой почти всё также
требуем 20000% за полгода и без рисков
сбрендил? 2 недели максимум!
чтото ты далеко в дебри полез :) все попроще
Я так думаю это мне? Ваша статистика использует смену знака разности модулей приращений, о чем говорил @used, а том может и Вы это были? Или она просто основывается на результатах каких угодно стратегий, исходя из которых видно, что выгоднее играть когда один раз выиграл. То есть первую сделку сделать виртуальной. Правда почти все те же шансы 50/50. Конечно если применять некий ММ можно и из этого вытянуть что нибудь. Токма не ругайтесь за возможную мою тупизну =) Куда б капнуть, где вероятность все же больше в нашу пользу чем пара процентов, может намекнете?
зазря ты про почти 50... попробуй некий ММ....основано на результатах стратегий... капнуть... я тебе в личку капну :)
Ты тут капни, особенно про баблокос.
Ты тут капни, особенно про баблокос.
Ты ж тут рассказывал, что в тесном контакте с НеКоллой, да в таком тесном, что даже знал когда у него зуб болит (не знаю что ты этим хотел сказать, но полагаю намекал на близость к баблокосу), а теперь ты у него же спрашиваешь есть ли баблокос? Это прекрасно я считаю )
Он же говорил что баблокос есть, я не спорю.
Он же говорил что баблокос есть, я не спорю.
Обычно так и происходит же, когда есть баблокос - люди сидят на форумах, ведь больше заняться в этой жизни и нечем, да?